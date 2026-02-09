„Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ Sindri Sverrisson skrifar 9. febrúar 2026 11:00 Michael Oliver sýnir Cristian Romero rauða spjaldið, í leiknum gegn Manchester United á laugardaginn. Getty/James Gill „Það er leiðinlegt að segja það en þetta er svolítið Tottenham-legt,“ sagði Kjartan Henry Finnbogason í Sunnudagsmessunni, í umræðum um stöðuna á Tottenham og fyrirliðann Cristian Romero sem nældi sér enn á ný í rautt spjald um helgina. Romero gagnrýndi stjórn Tottenham harðlega með skrifum sínum á samfélagsmiðlum eftir að félagaskiptaglugginn lokaðist í síðustu viku. Þar sagði hann aðeins ellefu leikmenn til taks og að það væri ótrúleg staða sem sýndi vanvirðingu. „Það er mjög sérstakt af fyrirliðanum að gera það,“ sagði Kjartan Henry í Messunni í gær þar sem rauða spjaldið sem Romero fékk gegn Manchester United á laugardaginn var einnig skoðað. Klippa: Romero með sjálfseyðingarhvöt? „Hann þynnti hópinn sjálfur,“ sagði Kjartan og bætti við: „Þetta er bara ljót tækling og lítur illa út fyrir hann. En þetta er ekki fyrsta rauða spjaldið hans á þessu tímabili og gerir það auðvitað að verkum að hann þynnir hópinn í næstu fjórum leikjum.“ Romero hefur fengið rautt spjald oftast allra í Tottenham-liðinu síðan hann kom árið 2021, eða sjö sinnum. Arnar Gunnlaugsson velti því fyrir sér hvort að þessi 27 ára argentínski miðvörður væri bara búinn að fá nóg af því að vera hjá Tottenham: „Mér líður eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur frá klúbbnum. Það er svo lítil skynsemi í því sem hann er búinn að gera á síðustu mánuðum. Bæði með yfirlýsingum á samfélagsmiðlum og svo því hvernig hann spilar leikinn. Úber æstur, óyfirvegaður og allt of miklar tilfinningar og læti. Það kæmi mér ekki á óvart ef hann yrði látinn fara í vor,“ sagði Arnar en umræðuna má sjá í spilaranum hér að ofan. Enski boltinn Tengdar fréttir Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi Sérfræðingarnir í Sunnudagsmessunni voru sammála um að markið sem Rayan Cherki skoraði í lok uppbótartíma, fyrir Manchester City gegn Liverpool, hefði átt að fá að standa. Reglurnar styðji þó ákvörðun dómarans. 9. febrúar 2026 09:00 Sjáðu fjórða sigur United, þrennu Palmer og tvennu Gyökeres Mörkin úr stórleikjum gærdagsins í ensku úrvalsdeildinni má sjá hér fyrir neðan. Manchester United fagnaði fjórða sigrinum í röð, Cole Palmer skoraði þrennu í fyrri hálfleik fyrir Chelsea og Viktor Gyökeres kom boltanum tvívegis í netið fyrir Arsenal. 8. febrúar 2026 13:18 Mest lesið Sjóhaukarnir unnu Super Bowl sannfærandi Sport „Hún hegðar sér eins og díva“ Sport Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi Enski boltinn Handbolti á Vetrarólympíuleikum í framtíðinni? Handbolti Trump kallar keppanda Bandaríkjanna á Ólympíuleikunum „algjöran lúser“ Sport Lindsey Vonn fótbrotnaði við fallið Sport „Ég vissi að Carrick gæti orðið frábær stjóri“ Enski boltinn Nýi leikmaður Liverpool meiddist alvarlega Enski boltinn Óvænt bætist við Íslendingur á ÓL Sport Sjáðu bombu Szoboszlai og allt dramað í lokin Enski boltinn Fleiri fréttir „Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi Sjáðu bombu Szoboszlai og allt dramað í lokin „Ég vissi að Carrick gæti orðið frábær stjóri“ Nýi leikmaður Liverpool meiddist alvarlega „Enn og aftur dæmir dómarinn ekki okkur í vil“ „Við urðum að vinna, annars væri titilbaráttan búin“ Manchester City kom til baka eftir stórskostlegt mark Szoboszlai Sarr tryggði sigur gegn Mávunum Sjáðu fjórða sigur United, þrennu Palmer og tvennu Gyökeres Mætast undir allt öðrum kringumstæðum en áður Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Brentford upp að hlið Liverpool eftir endurkomusigur á Newcastle Mikel Arteta segir að níu stiga forysta Arsenal þýði „ekkert“ Hamrarnir sóttu sigur, Everton sneri leiknum en Villa missti niður forystu Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum Fær fjögurra leikja bann og missir af Lundúnaslagnum United fagnaði fjórða sigrinum í röð Sjáðu mörkin sem Sean Dyche fannst alveg skelfileg Biður Liverpool að slaka á reglunum Dagskráin í dag: Risa dagur í enska boltanum Risa sigur fyrir Leeds United Arteta með lykilmenn meidda og svaraði ásökunum Segir fótboltasérfræðinga bera ábyrgð Úlfar í sauðagæru? „Myndi segja að þetta sé framsækin nálgun“ Sakar Arsenal um virðingarleysi Leicester missir sex stig og er í mikilli hættu á að falla annað árið í röð Arne Slot: Jérémy Jacquet er gríðarlegt efni Casemiro í viðtali við Sýn Sport: „Hann veit hvernig stuðningsmenn vilja spila“ Sjá meira