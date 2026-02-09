Enski boltinn

„Eins og hann sé að grát­biðja um að verða seldur“

Sindri Sverrisson skrifar
Michael Oliver sýnir Cristian Romero rauða spjaldið, í leiknum gegn Manchester United á laugardaginn.
„Það er leiðinlegt að segja það en þetta er svolítið Tottenham-legt,“ sagði Kjartan Henry Finnbogason í Sunnudagsmessunni, í umræðum um stöðuna á Tottenham og fyrirliðann Cristian Romero sem nældi sér enn á ný í rautt spjald um helgina.

Romero gagnrýndi stjórn Tottenham harðlega með skrifum sínum á samfélagsmiðlum eftir að félagaskiptaglugginn lokaðist í síðustu viku. Þar sagði hann aðeins ellefu leikmenn til taks og að það væri ótrúleg staða sem sýndi vanvirðingu.

„Það er mjög sérstakt af fyrirliðanum að gera það,“ sagði Kjartan Henry í Messunni í gær þar sem rauða spjaldið sem Romero fékk gegn Manchester United á laugardaginn var einnig skoðað.

„Hann þynnti hópinn sjálfur,“ sagði Kjartan og bætti við: „Þetta er bara ljót tækling og lítur illa út fyrir hann. En þetta er ekki fyrsta rauða spjaldið hans á þessu tímabili og gerir það auðvitað að verkum að hann þynnir hópinn í næstu fjórum leikjum.“

Romero hefur fengið rautt spjald oftast allra í Tottenham-liðinu síðan hann kom árið 2021, eða sjö sinnum. Arnar Gunnlaugsson velti því fyrir sér hvort að þessi 27 ára argentínski miðvörður væri bara búinn að fá nóg af því að vera hjá Tottenham:

„Mér líður eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur frá klúbbnum. Það er svo lítil skynsemi í því sem hann er búinn að gera á síðustu mánuðum. Bæði með yfirlýsingum á samfélagsmiðlum og svo því hvernig hann spilar leikinn. Úber æstur, óyfirvegaður og allt of miklar tilfinningar og læti. Það kæmi mér ekki á óvart ef hann yrði látinn fara í vor,“ sagði Arnar en umræðuna má sjá í spilaranum hér að ofan.

