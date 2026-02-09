Bruno Fernandes, fyrirliði Manchester United, hrósaði áhrifum og hæfileikum aðalþjálfarans Michael Carrick eftir að Manchester United vann sinn fjórða leik í röð síðan fyrrum miðjumaður félagsins tók við stjórnartaumunum á Old Trafford.
Man United vann 2-0 sigur á Tottenham í gær og framlengdi þar með hundrað prósenta ranghug Carrick sem aðalþjálfari og jók vonir um endurkomu í Meistaradeildina eftir að hafa misst af henni síðustu tvö ár.
Bryan Mbeumo og Fernandes skoruðu hvor í sínum hálfleiknum á Old Trafford eftir að Spurs missti mann af velli þegar fyrirliðinn Cristian Romero fékk rautt spjald á 29. mínútu.
Sigur United mun styrkja enn frekar stöðu Carrick til að fá starfið til frambúðar.
„Michael hefur unnið allt hér og hann veit hvað það þýðir fyrir þessa stuðningsmenn, hvað það þýðir fyrir félagið að vinna og hversu mikið þarf til að vinna hjá þessu knattspyrnufélagi. Ég held að það gefi liðinu eitthvað sérstakt,“ sagði Fernandes við TNT Sports.
🚨 Bruno Fernandes: “Carrick came in with the right ideas of giving the players the responsibility and freedom. He’s very good with words. He even remembers what I told him last time he was interim. I was sure he would be a good manager and he has shown it.” #MUFC pic.twitter.com/RVnsVcB15P— United Zone (@ManUnitedZone) February 7, 2026
🚨 Bruno Fernandes: “Carrick came in with the right ideas of giving the players the responsibility and freedom. He’s very good with words. He even remembers what I told him last time he was interim. I was sure he would be a good manager and he has shown it.” #MUFC pic.twitter.com/RVnsVcB15P
Þetta er í fyrsta sinn í tvö ár sem United vinnur fjóra leiki í ensku úrvalsdeildinni í röð.
Carrick hefur gjörbreytt gengi United síðan hann var kallaður til í skyndi til að leysa Ruben Amorim af hólmi í síðasta mánuði. Hann fékk upphaflega samning til loka tímabilsins – eftir að hafa áður stýrt liðinu í þrjá leiki sem bráðabirgðastjóri árið 2021 – en glæsileg áhrif hans munu líklega setja hann í alvarlega samkeppni um að halda starfinu á meðan stjórn félagsins íhugar langtímaáætlanir sínar.
„Ég held að Michael hafi komið inn með réttu hugmyndirnar um að gefa leikmönnunum ábyrgð,“ sagði Fernandes. „Hann er mjög orðheppinn.“
„Ég held að hann muni enn eftir því sem ég sagði við hann síðast þegar hann var stjórinn okkar í síðasta leiknum okkar. Ég var viss um að Michael gæti orðið frábær stjóri og hann er bara að sýna það,“ sagði Fernandes.
United er í fjórða sæti og eftir að hafa náð 44 stigum hafa hinir tvítugu ensku meistarar þegar farið fram úr heildarstigafjölda síðasta tímabils sem var 42 stig.
Félagið hefur fallið úr báðum innlendum bikarkeppnum en sæti í Meistaradeildinni myndi teljast vel heppnað tímabil.