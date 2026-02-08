Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Lovísa Arnardóttir skrifar 8. febrúar 2026 20:02 Gabríel var dæmdur árið 2023 til tveggja ára fangelsis og hefur nú lokið afplánun. Hann var handtekinn í dag vegna gruns um að tengjast stunguárás í miðbænum í gærkvöld. Samsett Þrír eru í haldi vegna stunguárásar fyrir utan skemmtistað í miðbæ Reykjavíkur á tólfta tímanum í gærkvöldi. Samkvæmt heimildum fréttastofu er Gabríel Douane einn grunaðra. Hann losnaði úr fangelsi í síðustu viku. Elín Agnes Kristínardóttir Eide, yfirlögregluþjónn í miðlægri deild lögreglunnar, segir rannsókn í gangi. Lögregla vinni nú að því að safna að sér myndefni og gögnum um árásina. Fyrst var greint frá því að Gabríel væri einn þeirra handteknu á vef DV í kvöld. Samkvæmt heimildum fréttastofu var Gabríel handtekinn í dag í heimahúsi í Reykjavík og er enn í haldi lögreglu. Gabríel Douane á að baki langan sakaferil þrátt fyrir ungan aldur. Hann hefur verið sakfelldur fyrir ítrekuð ofbeldisbrot auk tveggja annarra líkamsárása í fangelsinu á Hólmsheiði. Hann lauk afplánun dóms snemma í síðustu viku og losnaði þá úr fangelsi. Engin tengsl þolanda og gerenda Fjallað var um það fyrr í dag að karlmaður hefði verið handtekinn á þriðja tímanum í dag vegna árásarinnar en lögregla hafði leitað árásarmannsins frá því í nótt. Einnig kom fram að árásarmaður og þolandi væru báðir á þrítugsaldri og að ekki væri vitað um nein tengsl þeirra á milli. Sá síðarnefndi var fluttur til aðhlynningar á sjúkrahús í nótt en útskrifaðist þaðan snemma í morgun. „Það eru þrír í haldi. Miðað við það sem við höfum núna eru engin stórkostleg tengsl þar á milli,“ segir Elín Agnes spurð um tengsl á milli þolanda og gerenda. Hún segir lögreglu vinna að því að fara yfir gögn og myndefni til að fá skýrari mynd á málið. Hún segir vitni að árásinni sem lögregla hafi rætt við. „Eins og staðan er núna erum við með þrjá einstaklinga í haldi í kjölfar þessarar aðgerðar. Þeir voru allir handteknir í dag,“ segir Elín Agnes. Höfðu upplýsingar um hverjir hefðu verið að verki Elín Agnes vill ekki staðfesta að Gabríel sé einn þeirra grunuðu. Hún segir lögreglu hafa haft upplýsingar og hafa fengið vísbendingar um það hverjir þeirra grunuðu væru áður en þeir voru handteknir. Fram kom í fréttum í dag að sá grunaði hefði verið handtekinn í íbúð í Reykjavík og að hann hefði þekkst á myndbandsupptöku. Lögreglumál Reykjavík Næturlíf Mest lesið Féll í Jökulsárlón Innlent Uppfylltu öll skilyrði nema aldurstakmarkið Innlent Maður stunginn í miðbæ Reykjavíkur Innlent Segja fórnarlamb í Bakkakotsmálinu skilið eftir Innlent Fara í aðgerðir fáist ekki svör Innlent Handtekinn vegna stunguárásarinnar Innlent Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Innlent Lyfjafræðingar afar ósáttir við fyrirhugaða lagabreytingu og boða aðgerðir ef ekki rætist úr Innlent Dæmi um leikskóla þar sem enginn starfsmaður talar íslensku Innlent Flugfólkið þurfti stöðugt að varast trúarlögregluna Innlent Fleiri fréttir Þrír í haldi vegna stunguárásar í miðbænum Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Stærsti skjálftinn 3,4 Fara í aðgerðir fáist ekki svör Handtekinn vegna stunguárásarinnar Segja fórnarlamb í Bakkakotsmálinu skilið eftir Skjálftahrina við Eldey Uppfylltu öll skilyrði nema aldurstakmarkið Lyfjafræðingar afar ósáttir við fyrirhugaða lagabreytingu og boða aðgerðir ef ekki rætist úr Féll í Jökulsárlón Dæmi um leikskóla þar sem enginn starfsmaður talar íslensku Vill lægri skatta á matvöruverð og leitað að stungumanni Leita enn að geranda í stungumáli Epstein-skjölin, verðbólgan og bréf leikskólastjóra Flugfólkið þurfti stöðugt að varast trúarlögregluna Maður stunginn í miðbæ Reykjavíkur „Við þurfum að horfast í augu við þessa fortíð“ Orri oddviti Sjálfstæðismanna í Hafnarfirði Birgir Örn óviss en Ísak Leon handviss Þór leiðir aftur á Seltjarnarnesi María Ellen kjörin oddviti Viðreisnar í Kópavogi Orri áfram oddviti Framsóknar í Kópavogi Jónas Már kjörinn oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi Þorvaldur og Halldór með Einari og Magneu í Framsókn Einn handtekinn fyrir þjófnað í Skeifunni „Þetta er náttúrulega bara rotið og galið“ Nafn piltsins sem lést í slysi á Miklubraut Hjólar í borgina: Hafi engan áhuga á atkvæðum hjólreiðafólks Sigmundur í skotlínunni vegna ummæla um Svíþjóð Berglind rétt marði Þórhall Sjá meira