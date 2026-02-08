Innlent

Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra

Gabríel var dæmdur árið 2023 til tveggja ára fangelsis og hefur nú lokið afplánun. Hann var handtekinn í dag vegna gruns um að tengjast stunguárás í miðbænum í gærkvöld.
Þrír eru í haldi vegna stunguárásar fyrir utan skemmtistað í miðbæ Reykjavíkur á tólfta tímanum í gærkvöldi. Samkvæmt heimildum fréttastofu er Gabríel Douane einn grunaðra. Hann losnaði úr fangelsi í síðustu  viku. Elín Agnes Kristínardóttir Eide, yfirlögregluþjónn í miðlægri deild lögreglunnar, segir rannsókn í gangi. Lögregla vinni nú að því að safna að sér myndefni og gögnum um árásina.

Fyrst var greint frá því að Gabríel væri einn þeirra handteknu á vef DV í kvöld. Samkvæmt heimildum fréttastofu var Gabríel handtekinn í dag í heimahúsi í Reykjavík og er enn í haldi lögreglu.

Gabríel Douane á að baki langan sakaferil þrátt fyrir ungan aldur. Hann hefur verið sakfelldur fyrir ítrekuð ofbeldisbrot auk tveggja annarra líkamsárása í fangelsinu á Hólmsheiði. Hann lauk afplánun dóms snemma í síðustu viku og losnaði þá úr fangelsi.

Engin tengsl þolanda og gerenda

Fjallað var um það fyrr í dag að karlmaður hefði verið handtekinn á þriðja tímanum í dag vegna árásarinnar en lögregla hafði leitað árásarmannsins frá því í nótt. Einnig kom fram að árásarmaður og þolandi væru báðir á þrítugsaldri og að ekki væri vitað um nein tengsl þeirra á milli. Sá síðarnefndi var fluttur til aðhlynningar á sjúkrahús í nótt en útskrifaðist þaðan snemma í morgun.

„Það eru þrír í haldi. Miðað við það sem við höfum núna eru engin stórkostleg tengsl þar á milli,“ segir Elín Agnes spurð um tengsl á milli þolanda og gerenda. 

Hún segir lögreglu vinna að því að fara yfir gögn og myndefni til að fá skýrari mynd á málið. Hún segir vitni að árásinni sem lögregla hafi rætt við.

„Eins og staðan er núna erum við með þrjá einstaklinga í haldi í kjölfar þessarar aðgerðar. Þeir voru allir handteknir í dag,“ segir Elín Agnes.

Höfðu upplýsingar um hverjir hefðu verið að verki

Elín Agnes vill ekki staðfesta að Gabríel sé einn þeirra grunuðu. Hún segir lögreglu hafa haft upplýsingar og hafa fengið vísbendingar um það hverjir þeirra grunuðu væru áður en þeir voru handteknir.

Fram kom í fréttum í dag að sá grunaði hefði verið handtekinn í íbúð í Reykjavík og að hann hefði þekkst á myndbandsupptöku.

