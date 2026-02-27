Sjálfstæðisflokkurinn í Mosfellsbæ hefur nú svipt hulunni af sínum lista yfir frambjóðendur flokksins í sveitarfélaginu í komandi sveitarstjórnarkosningum. Hilmar Gunnarsson, ritstjóri og Mosfellingur leiðir listann, en í öðru og þriðja sæti eru þær Jana Katrín Knútsdóttir, bæjarfulltrúi og hjúkrunarfræðingur, og Elísabet S. Ólafsdóttir sáttamiðlari.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Sjálfstæðisflokknum í Mosfellsbæ, en fulltrúaráð flokksins í sveitarfélaginu samþykkti listann í gærkvöldi, en hann má sjá í heild sinni hér neðar í fréttinni.
„Listinn er skipaður öflugum einstaklingum með fjölbreytta reynslu og á öllum aldri þar sem yngsti frambjóðandinn er 19 ára og sá elsti 98 ára. Þar fer saman fólk með ólíkan bakgrunn en sameiginlega sýn um að varðveita þann einstaka anda sem fylgt hefur bænum í gegnum tíðina og einlægan vilja til að gera gott samfélag enn betra.” segir í tilkynningu frá fulltrúaráðinu.
Hilmar Gunnarsson oddviti segir það heiður að leiða hópinn inn í kosningabaráttuna að því er haft er eftir honum í tilkynningunni. „Ég er bæði gríðarlega þakklátur fyrir það traust sem okkur er sýnt og virkilega stoltur af þessum hópi. Hér eru einstaklingar sem þekkja Mosfellsbæ vel, sem búa hér með fjölskyldum sínum, starfa í bænum og taka virkan þátt í samfélaginu. Á listanum erum við með bónda, partývél, heiðursborgara, klæðskera, sáttamiðlara og bara alla flóruna, svo það eru allar líkur á að það verði gaman hjá okkur næstu vikurnar,” er haft eftir Hilmari.
„Ég hlakka til að hitta bæjarbúa, heyra hvað brennur á fólki og ræða framtíð Mosfellsbæjar. Við erum með skýrt markmið, það er gott að búa í bænum og þannig viljum við hafa það áfram. Við viljum leggja okkar af mörkum fyrir heimabæinn og halda áfram að byggja hér upp gott samfélag þar sem allt í senn fjölskyldur, atvinnulíf og menning fá að blómstra. Nú verður fjör.”
1. Hilmar Gunnarsson - Ritstjóri og Mosfellingur
2. Jana Katrín Knútsdóttir - Bæjarfulltrúi og hjúkrunarfræðingur
3. Elísabet S. Ólafsdóttir - Sáttamiðlari
4. Hjörtur Örn Arnarson - Landfræðingur
5. Þórarinn Örn Andrésson - Framkvæmdastjóri
6. Ásgeir Sveinsson - Bæjarfulltrúi og framkvæmdastjóri
7. Magnús Ingi Ingvarsson - Framkvæmdastjóri
8. Brynja Hlíf Hjaltadóttir - Lögmaður
9. Nanna Björt Ívarsdóttir - Laganemi
10. Elín María Jónsdóttir - Húsmóðir
11. Árni Bragi Eyjólfsson - Rekstrarstjóri
12. Katrín Dögg Hilmarsdóttir - Golfkennari
13. Jón Magnús Jónsson - Bóndi
14. Gunnhildur Einarsdóttir - Íþróttafræðingur og flugfreyja
15. Þorsteinn Birgisson - Formaður Félags aldraðra í Mosfellsbæ
16. Halldóra Sif Guðlaugsdóttir - Fatahönnuður og klæðskeri
17. Jódís Lilja Jakobsdóttir - Kennari
18. Alexander V. Kárason - Frumkvöðull
19. Hafrún Hafliðadóttir - Kennari
20. Nína Huld Leifsdóttir - Hárgreiðslumeistari
21. Aron Valur Gunnlaugsson - Athafnamaður
22. Salome Þorkelsdóttir - Heiðursborgari