„Nú verður fjör” hjá Sjálf­stæðis­mönnum sem kynna lista í Mosó

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Elísabet Ólafsdóttir, Salome Þorkelsdóttir, Hilmar Gunnarsson og Jana Katrín Knútsdóttir. Salome er í heiðurssæti listans á meðan hin þrjú skipa efstu sætin.
Sjálfstæðisflokkurinn í Mosfellsbæ hefur nú svipt hulunni af sínum lista yfir frambjóðendur flokksins í sveitarfélaginu í komandi sveitarstjórnarkosningum. Hilmar Gunnarsson, ritstjóri og Mosfellingur leiðir listann, en í öðru og þriðja sæti eru þær Jana Katrín Knútsdóttir, bæjarfulltrúi og hjúkrunarfræðingur, og Elísabet S. Ólafsdóttir sáttamiðlari.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Sjálfstæðisflokknum í Mosfellsbæ, en fulltrúaráð flokksins í sveitarfélaginu samþykkti listann í gærkvöldi, en hann má sjá í heild sinni hér neðar í fréttinni.

„Listinn er skipaður öflugum einstaklingum með fjölbreytta reynslu og á öllum aldri þar sem yngsti frambjóðandinn er 19 ára og sá elsti 98 ára. Þar fer saman fólk með ólíkan bakgrunn en sameiginlega sýn um að varðveita þann einstaka anda sem fylgt hefur bænum í gegnum tíðina og einlægan vilja til að gera gott samfélag enn betra.” segir í tilkynningu frá fulltrúaráðinu.

Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ í kosningunum í vor.Aðsend

Hilmar Gunnarsson oddviti segir það heiður að leiða hópinn inn í kosningabaráttuna að því er haft er eftir honum í tilkynningunni. „Ég er bæði gríðarlega þakklátur fyrir það traust sem okkur er sýnt og virkilega stoltur af þessum hópi. Hér eru einstaklingar sem þekkja Mosfellsbæ vel, sem búa hér með fjölskyldum sínum, starfa í bænum og taka virkan þátt í samfélaginu. Á listanum erum við með bónda, partývél, heiðursborgara, klæðskera, sáttamiðlara og bara alla flóruna, svo það eru allar líkur á að það verði gaman hjá okkur næstu vikurnar,” er haft eftir Hilmari.

„Ég hlakka til að hitta bæjarbúa, heyra hvað brennur á fólki og ræða framtíð Mosfellsbæjar. Við erum með skýrt markmið, það er gott að búa í bænum og þannig viljum við hafa það áfram. Við viljum leggja okkar af mörkum fyrir heimabæinn og halda áfram að byggja hér upp gott samfélag þar sem allt í senn fjölskyldur, atvinnulíf og menning fá að blómstra. Nú verður fjör.”

Listann í heild má finna hér að neðan:

1. Hilmar Gunnarsson - Ritstjóri og Mosfellingur

2. Jana Katrín Knútsdóttir - Bæjarfulltrúi og hjúkrunarfræðingur

3. Elísabet S. Ólafsdóttir - Sáttamiðlari

4. Hjörtur Örn Arnarson - Landfræðingur

5. Þórarinn Örn Andrésson - Framkvæmdastjóri

6. Ásgeir Sveinsson - Bæjarfulltrúi og framkvæmdastjóri

7. Magnús Ingi Ingvarsson - Framkvæmdastjóri

8. Brynja Hlíf Hjaltadóttir - Lögmaður

9. Nanna Björt Ívarsdóttir - Laganemi

10. Elín María Jónsdóttir - Húsmóðir

11. Árni Bragi Eyjólfsson - Rekstrarstjóri

12. Katrín Dögg Hilmarsdóttir - Golfkennari

13. Jón Magnús Jónsson - Bóndi

14. Gunnhildur Einarsdóttir - Íþróttafræðingur og flugfreyja

15. Þorsteinn Birgisson - Formaður Félags aldraðra í Mosfellsbæ

16. Halldóra Sif Guðlaugsdóttir - Fatahönnuður og klæðskeri

17. Jódís Lilja Jakobsdóttir - Kennari

18. Alexander V. Kárason - Frumkvöðull

19. Hafrún Hafliðadóttir - Kennari

20. Nína Huld Leifsdóttir - Hárgreiðslumeistari

21. Aron Valur Gunnlaugsson - Athafnamaður

22. Salome Þorkelsdóttir - Heiðursborgari

