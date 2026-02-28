Árás á Íran, Háskóladagurinn og stórkostlegur endurkomusigur Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 28. febrúar 2026 11:53 Hádegisfréttir verða lesnar klukkan tólf. vísir Utanríkisráðuneytið biður Íslendinga í Ísrael og þá sem kunna að vera í Íran, Írak, Barein og Katar að láta aðstandendur vita af sér, eftir að Ísrael og Bandaríkin hófu árásir á Íran í morgun, og bendir ráðuneytið á neyðarsíma borgaraþjónustunnar ef aðstoðar er þörf. Í hádegisfréttum Bylgjunnar verður farið yfir vendingar morgunsins í Miðausturlöndum og rætt við hernaðarsagnfræðing sem setur spurningamerki við réttlætinguna fyrir aðgerðunum, þar sem farið sé gegn stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna. Einnig verður rætt við innviðaráðherra sem boðar breytingu á skattlagningu orkumannvirkja og leggur til að undanþága þeirra frá fasteignaskatti verði afnumin. Markmiðið er að sveitarfélög fái meiri tekjur af mannvirkjunum. Ráðherrann býst við að breytingarnar muni fela í sér hækkun á raforkuverði. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 28. febrúar 2026 Háskóladagurinn er í dag og við heyrum í fulltrúa Háskólans á Bifröst sem segir um að ræða kjörið tækifæri fyrir þau sem eru að leita að innblæstri fyrir næstu skref í námi. Í sportinu förum við yfir rosalegan endurkomusigur íslenska karlalandsliðsins í körfubolta og stórkostlega frammistöðu lykilleikmanns liðsins. Þetta og fleira í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu klukkan tólf. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Ísrael og Bandaríkin ráðast á Íran Erlent Fóru með fórnarlambið út að Gróttuvita og börðu með felgulykli Innlent Fjöldi látinn eftir að herþota hafnaði á hraðbraut Erlent Nágranninn kom út með hnífa í buxnastrengnum Innlent Áfengissala í brekkunni hafi reynst vel Innlent Borgin biðst afsökunar: „Þetta er svo petty af hálfu borgarinnar“ Innlent Ávarp Trumps: Muni læra að véfengja ekki styrk Bandaríkjanna Erlent „Þetta verða mjög spennandi kosningar“ Innlent Heiða Guðný á Ljótarstöðum fékk óvænt kið Innlent „Ég er ekki að útiloka neitt, það er allt uppi á borðinu“ Innlent Fleiri fréttir Forsetahjónin verða viðstödd vígslu íþróttamannvirkis í Búðardal Árás á Íran, Háskóladagurinn og stórkostlegur endurkomusigur Framboðslistinn í Reykjanesbæ staðfestur Frostlaust sums staðar sunnan heiða Nágranninn kom út með hnífa í buxnastrengnum Fóru með fórnarlambið út að Gróttuvita og börðu með felgulykli Áfengissala í brekkunni hafi reynst vel „Þetta verða mjög spennandi kosningar“ „Ég er ekki að útiloka neitt, það er allt uppi á borðinu“ „Nú verður fjör” hjá Sjálfstæðismönnum sem kynna lista í Mosó Heiða Guðný á Ljótarstöðum fékk óvænt kið Borgin biðst afsökunar: „Þetta er svo petty af hálfu borgarinnar“ Vendingar í borginni, vandræði vegna verktaka og Pepsi-sátt Framsókn sviptir hulunni af framboðslista í Mosó Rósin áfram í hnappagati Samfylkingarinnar Sakfelling hjúkrunarfræðingsins sé sorgleg Flestir óánægðir með störf ríkisstjórnarinnar „Heiða hætt? Nei, bara veik heima“ Reykjadalur fær tugi milljóna eftir allt saman en aðrir minna Samfylking stærst en Sjálfstæðisflokkur skammt undan Landspítali fær 25 milljónir vegna stuðnings við Bakkakotsbörn Páll Winkel varð fyrir valinu Fyrir Heimaey lætur gott heita í Eyjum Síðustu strandaglóparnir komust til Keflavíkur í nótt Borgarfulltrúi sem hlaut ekki náð fagnar endurnýjun „Þetta kom okkur algjörlega í opna skjöldu“ Reykjavíkurborg játar ranga upplýsingagjöf en umboðsmaður segir spurningum enn ósvarað Deilt um framkvæmdir í Ölduselsskóla og flug í samt lag á ný Fái að hitta lækni fyrr með nýju skipulagi á bráðamóttökunni Íris kveður stjórnmálin í Eyjum Sjá meira