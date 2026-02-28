Innlent

Á­rás á Íran, Háskóladagurinn og stór­kost­legur endurkomusigur

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Hádegisfréttir verða lesnar klukkan tólf.

Utanríkisráðuneytið biður Íslendinga í Ísrael og þá sem kunna að vera í Íran, Írak, Barein og Katar að láta aðstandendur vita af sér, eftir að Ísrael og Bandaríkin hófu árásir á Íran í morgun, og bendir ráðuneytið á neyðarsíma borgaraþjónustunnar ef aðstoðar er þörf.

Í hádegisfréttum Bylgjunnar verður farið yfir vendingar morgunsins í Miðausturlöndum og rætt við hernaðarsagnfræðing sem setur spurningamerki við réttlætinguna fyrir aðgerðunum, þar sem farið sé gegn stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

Einnig verður rætt við innviðaráðherra sem boðar breytingu á skattlagningu orkumannvirkja og leggur til að undanþága þeirra frá fasteignaskatti verði afnumin. Markmiðið er að sveitarfélög fái meiri tekjur af mannvirkjunum. Ráðherrann býst við að breytingarnar muni fela í sér hækkun á raforkuverði.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 28. febrúar 2026

Háskóladagurinn er í dag og við heyrum í fulltrúa Háskólans á Bifröst sem segir um að ræða kjörið tækifæri fyrir þau sem eru að leita að innblæstri fyrir næstu skref í námi. 

Í sportinu förum við yfir rosalegan endurkomusigur íslenska karlalandsliðsins í körfubolta og stórkostlega frammistöðu lykilleikmanns liðsins.

Þetta og fleira í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu klukkan tólf.

