Leita enn að geranda í stungumáli

Lögregla leitar enn að meintum geranda sem er grunaður um að hafa stungið annan á þrítugsaldri í nótt. Atvikið átti sér stað fyrir utan skemmtistað í miðbæ Reykjavíkur. Sérsveitin aðstoðar lögregluna við vinnslu málsins.
Þetta segir Logi Sigurjónsson, varðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
„Þetta gerðist fyrir utan skemmtistað á tólfta tímanum í gærkvöldi og það er verið að leita að gerandanum í málinu,“ segir hann í samtali við fréttastofu.
„Það er verið að skoða myndbandsupptökur úr miðborginni og vinna eftir vísbendingum frá vitnum.“
Fórnarlambið, sem er á þrítugsaldri, var ekki talið lífshættulega slasað þegar það var flutt á sjúkrahús í gær. Ekki liggja fyrir upplýsingar um líðan þess í dag.
Sérsveitin, sem var kölluð út í kjölfar atviksins í nótt, aðstoðar við vinnslu málsins og leitina.