Leita enn að geranda í stungumáli

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Bjarki Sigurðsson skrifa
Lögreglan leitar enn að meintum geranda. Myndin er úr safni.
Lögregla leitar enn að meintum geranda sem er grunaður um að hafa stungið annan á þrítugsaldri í nótt. Atvikið átti sér stað fyrir utan skemmtistað í miðbæ Reykjavíkur. Sérsveitin aðstoðar lögregluna við vinnslu málsins.

Þetta segir Logi Sigurjónsson, varðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

„Þetta gerðist fyrir utan skemmtistað á tólfta tímanum í gærkvöldi og það er verið að leita að gerandanum í málinu,“ segir hann í samtali við fréttastofu.

„Það er verið að skoða myndbandsupptökur úr miðborginni og vinna eftir vísbendingum frá vitnum.“

Fórnarlambið, sem er á þrítugsaldri, var ekki talið lífshættulega slasað þegar það var flutt á sjúkrahús í gær. Ekki liggja fyrir upplýsingar um líðan þess í dag.

Sérsveitin, sem var kölluð út í kjölfar atviksins í nótt, aðstoðar við vinnslu málsins og leitina.

