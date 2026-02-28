Um helmingur landsmanna hefur miklar áhyggjur af því að Bandaríkin nái yfirráðum á Grænlandi. Samkvæmt könnun sem Prósent framkvæmdi hafa 46 prósent miklar áhyggjur, 18 prósent hvorki miklar né litlar og 36 prósent litlar.
Gögnum var safnað frá 29. janúar til 16. febrúar og voru þátttakendur spurðir eftirfarandi: Hversu miklar eða litlar áhyggjur hefur þú af því að Bandaríkin nái yfirráðum yfir Grænlandi?
Niðurstöður könnunarinnar benda til þess að konur hafi meiri áhyggjur af ásælni Bandaríkjanna í Grænland en karlar. 55 prósent kvenna sem tóku afstöðu sögðust hafa miklar áhyggjur en 38 prósent karla. Aðeins 26 prósent kvenna sögðust hafa litlar áhyggjur en 45 prósent karla.
Fylgjendur Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins hafa marktækt minni áhyggjur en fylgjendur annarra flokka og Miðflokksmenn alveg einstaklega rólegir. 62 prósent fylgjenda Miðflokksins hafa litlar áhyggjur og aðeins 23 prósent miklar. 46 prósent Sjálfstæðismanna sögðust hafa litlar áhyggjur en 31 prósent miklar.
Jafnaðarmenn hafa mestu áhyggjurnar, 59 prósent þeirra sögðust hafa miklar áhyggjur og aðeins 25 prósent litlar.