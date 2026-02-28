Forsetahjónin verða viðstödd vígslu íþróttamannvirkis í Búðardal Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 28. febrúar 2026 12:03 Björn Bjarki Þorsteinsson, stoltur sveitarstjóri Dalabyggðar með nýja íþróttamannvirkið í Búðardal eins og aðrir íbúar sveitarfélagsins en formleg vígsla hússins fer fram í dag. Magnús Hlynur Hreiðarsson Það stendur mikið til í Búðardal eftir hádegi í dag því þá verða ný íþróttamannvirki formlega tekin í notkun að viðstöddum forsetahjónunum. Um er að ræða glæsilegt íþróttahús, sundlaug og heita potta, ásamt líkamsræktaraðstöðu. Kostnaðurinn við mannvirkið er um einn og hálfur milljarður króna. Það er Dalabyggð, sem byggir nýja íþróttamannvirkið, sem er glæsilegt í alla staði með frábæra aðstöðu til íþrótta- og sundiðkunar, auk líkamsræktar. Vígsluathöfnin hefst klukkan 14:30 á eftir. Björn Bjarki Þorsteinsson er sveitarstjóri Dalabyggðar. „Við erum í rauninni að tala um íþróttamiðstöð frá A til Ö, þar að segja, það verður íþróttasalur, löglegur körfuboltavöllur, síðan þreksalur og svo útisvæði þar sem verður sundlaug, tveir heitir pottar, kaldur pottur, vaðlaug fyrir krakkana og sánahús,” segir Björn Bjarki. Þetta er ótrúlega vel gert hjá ykkur í ekki stærra sveitarfélagi. „Já, sveitarstjórnin hefur verið gríðarlega samhent í því að koma þessu á. Auðvitað er þetta gríðarlega umfangsmikið verkefni fyrir tæplega 700 manna samfélag en metnaðurinn er til staðar hér í Dölum og við vildum gera þetta vel, samfélaginu til heilla til frambúðar,” segir Björn Bjarki. Íþróttamannvirkið er allt hið glæsilegasta.Aðsend Við vígslu hússins á eftir verða forsetahjónin meðal gesta og Eygló Fanndal Sturludóttir Íþróttamaður ársins 2025 og fulltrúar frá ÍSÍ, UMFÍ sem og verktökum hússins. Séra Snævar Jón Andrjesson, blessar mannvirkið og þá starfsemi sem í því verður. Löglegur körfuboltavöllur er í húsinu.Aðsend „Þannig að það verða stutt og góð ávörp og svo gæðum við okkur á tertu og síðan labbar fólk um húsið og skoðar,” segir sveitarstjórinn að lokum. Nokkrir starfsmenn Dalabyggðar í nýja húsinu, sem voru að gera allt klárt í gær fyrir vígsluna í dag.Aðsend Heimasíða Dalabyggðar Dalabyggð Forseti Íslands Mest lesið Ísrael og Bandaríkin ráðast á Íran Erlent Fóru með fórnarlambið út að Gróttuvita og börðu með felgulykli Innlent Fjöldi látinn eftir að herþota hafnaði á hraðbraut Erlent Nágranninn kom út með hnífa í buxnastrengnum Innlent Áfengissala í brekkunni hafi reynst vel Innlent Borgin biðst afsökunar: „Þetta er svo petty af hálfu borgarinnar“ Innlent Ávarp Trumps: Muni læra að véfengja ekki styrk Bandaríkjanna Erlent „Þetta verða mjög spennandi kosningar“ Innlent Heiða Guðný á Ljótarstöðum fékk óvænt kið Innlent „Ég er ekki að útiloka neitt, það er allt uppi á borðinu“ Innlent Fleiri fréttir Forsetahjónin verða viðstödd vígslu íþróttamannvirkis í Búðardal Árás á Íran, Háskóladagurinn og stórkostlegur endurkomusigur Framboðslistinn í Reykjanesbæ staðfestur Frostlaust sums staðar sunnan heiða Nágranninn kom út með hnífa í buxnastrengnum Fóru með fórnarlambið út að Gróttuvita og börðu með felgulykli Áfengissala í brekkunni hafi reynst vel „Þetta verða mjög spennandi kosningar“ „Ég er ekki að útiloka neitt, það er allt uppi á borðinu“ „Nú verður fjör” hjá Sjálfstæðismönnum sem kynna lista í Mosó Heiða Guðný á Ljótarstöðum fékk óvænt kið Borgin biðst afsökunar: „Þetta er svo petty af hálfu borgarinnar“ Vendingar í borginni, vandræði vegna verktaka og Pepsi-sátt Framsókn sviptir hulunni af framboðslista í Mosó Rósin áfram í hnappagati Samfylkingarinnar Sakfelling hjúkrunarfræðingsins sé sorgleg Flestir óánægðir með störf ríkisstjórnarinnar „Heiða hætt? Nei, bara veik heima“ Reykjadalur fær tugi milljóna eftir allt saman en aðrir minna Samfylking stærst en Sjálfstæðisflokkur skammt undan Landspítali fær 25 milljónir vegna stuðnings við Bakkakotsbörn Páll Winkel varð fyrir valinu Fyrir Heimaey lætur gott heita í Eyjum Síðustu strandaglóparnir komust til Keflavíkur í nótt Borgarfulltrúi sem hlaut ekki náð fagnar endurnýjun „Þetta kom okkur algjörlega í opna skjöldu“ Reykjavíkurborg játar ranga upplýsingagjöf en umboðsmaður segir spurningum enn ósvarað Deilt um framkvæmdir í Ölduselsskóla og flug í samt lag á ný Fái að hitta lækni fyrr með nýju skipulagi á bráðamóttökunni Íris kveður stjórnmálin í Eyjum Sjá meira