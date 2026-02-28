Innlent

For­seta­hjónin verða við­stödd vígslu í­þrótta­mann­virkis í Búðar­dal

Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar
Björn Bjarki Þorsteinsson, stoltur sveitarstjóri Dalabyggðar með nýja íþróttamannvirkið í Búðardal eins og aðrir íbúar sveitarfélagsins en formleg vígsla hússins fer fram í dag.
Björn Bjarki Þorsteinsson, stoltur sveitarstjóri Dalabyggðar með nýja íþróttamannvirkið í Búðardal eins og aðrir íbúar sveitarfélagsins en formleg vígsla hússins fer fram í dag. Magnús Hlynur Hreiðarsson

Það stendur mikið til í Búðardal eftir hádegi í dag því þá verða ný íþróttamannvirki formlega tekin í notkun að viðstöddum forsetahjónunum. Um er að ræða glæsilegt íþróttahús, sundlaug og heita potta, ásamt líkamsræktaraðstöðu. Kostnaðurinn við mannvirkið er um einn og hálfur milljarður króna.

Það er Dalabyggð, sem byggir nýja íþróttamannvirkið, sem er glæsilegt í alla staði með frábæra aðstöðu til íþrótta- og sundiðkunar, auk líkamsræktar. Vígsluathöfnin hefst klukkan 14:30 á eftir. Björn Bjarki Þorsteinsson er sveitarstjóri Dalabyggðar.

„Við erum í rauninni að tala um íþróttamiðstöð frá A til Ö, þar að segja, það verður íþróttasalur, löglegur körfuboltavöllur, síðan þreksalur og svo útisvæði þar sem verður sundlaug, tveir heitir pottar, kaldur pottur, vaðlaug fyrir krakkana og sánahús,” segir Björn Bjarki.

Þetta er ótrúlega vel gert hjá ykkur í ekki stærra sveitarfélagi.

„Já, sveitarstjórnin hefur verið gríðarlega samhent í því að koma þessu á. Auðvitað er þetta gríðarlega umfangsmikið verkefni fyrir tæplega 700 manna samfélag en metnaðurinn er til staðar hér í Dölum og við vildum gera þetta vel, samfélaginu til heilla til frambúðar,” segir Björn Bjarki.

Íþróttamannvirkið er allt hið glæsilegasta.Aðsend

Við vígslu hússins á eftir verða forsetahjónin meðal gesta og Eygló Fanndal Sturludóttir Íþróttamaður ársins 2025 og fulltrúar frá ÍSÍ, UMFÍ sem og verktökum hússins. Séra Snævar Jón Andrjesson, blessar mannvirkið og þá starfsemi sem í því verður.

Löglegur körfuboltavöllur er í húsinu.Aðsend

„Þannig að það verða stutt og góð ávörp og svo gæðum við okkur á tertu og síðan labbar fólk um húsið og skoðar,” segir sveitarstjórinn að lokum.

Nokkrir starfsmenn Dalabyggðar í nýja húsinu, sem voru að gera allt klárt í gær fyrir vígsluna í dag.Aðsend

Heimasíða Dalabyggðar

Dalabyggð Forseti Íslands

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið