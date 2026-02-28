Innlent

Guð­mundur Árni leiðir á­fram listann

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Frambjóðendur Samfylkingarinnar í Hafnarfirði.

Framboðslisti Samfylkingarinnar í Hafnarfirði var samþykktur á félagsfundi flokksins í dag. Guðmundur Árni Stefánsson leiðir áfram listann og Stefán Már Gunnlaugsson, Árni Rúnar Þorvaldsson og Hildur Rós Guðbjargardóttir eru þar jafnframt ofarlega. Elín Anna Baldursdóttir sálfræðingur vermir fjórða sætið.

„Við jafnaðarmenn eigum traustar rætur í Hafnarfirði og ætlum upp á við og erum reiðubúin til að hafa forystu um stjórn bæjarins eftir kosningarnar 16. maí næstkomandi. Skoðanakannanir hafa sýnt sterka stöðu flokksins í Hafnarfirði og íbúar hafa vilja til að kalla Samfylkinguna til ábyrgðar,” er haft eftir Guðmundi Árna Stefánssyni, oddvita flokksins í bænum og varaformanni Samfylkingarinnar.

„Þessi framboðslisti jafnaðarmanna undirstrikar breidd og kraft. Þar er að finna fólk með fjölbreyttan bakgrunn á öllum aldri; fólk með reynslu og þekkingu og einnig nýtt fólk, ekki síst úr röðum unga fólksins, sem getur og mun láta til sín taka. Framboðslistinn er sigurstranglegur og við erum bjartsýn og jákvæð fyrir framhaldinu. Við jafnaðarmenn erum til í verkin!“

Listi Samfylkingarinnar í Hafnarfirði í komandi kosningum er eftirfarandi:

  1. Guðmundur Árni Stefánsson, bæjarfulltrúi og varaformaður Samfylkingarinnar.
  2. Hildur Rós Guðbjargardóttir, bæjarfulltrúi.
  3. Árni Rúnar Þorvaldsson, bæjarfulltrúi og varaþingmaður Samfylkingarinnar.
  4. Elín Anna Baldursdóttir, sálfræðingur.
  5. Stefán Már Gunnlaugsson, bæjarfulltrúi og prestur.
  6. Hekla Sóley Arnarsdóttir, þroskaþjálfi.
  7. Óskar Steinn Jónínuson Ómarsson, félagsmálafulltrúi hjá verkalýðsfélaginu Hlíf.
  8. Margrét Lilja Pálsdóttir, aðstoðarskólastjóri í Skarðshlíðarskóla.
  9. Jón Grétar Þórsson, starfsmaður í félagsþjónustu.
  10. Auður Brynjólfsdóttir, stjórnmálafræðingur.
  11. Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits.
  12. Hrund Biering Valsdóttir, eftirlit og verkefnastýring á Verkfræðistofu Reykjavíkur.
  13. Árni Freyr Ársælsson, deildarstjóri hjá Rafal.
  14. Jóhanna Ósk Maríudóttir Nielsen, sálfræðingur.
  15. Sigurður Þórður Ragnarsson, jarðvísindamaður.
  16. Gundega Jaunlinina, varaformaður verkalýðsfélagsins Hlífar.
  17. Valdimar Aðalsteinsson, háskólanemi.
  18. Sonja Magnúsdóttir, eigandi Fitnesssport.
  19. Ragnar Már Jónsson, saxafónleikari og tónlistarkennari.
  20. Sigrid Foss, eftirlaunaþegi.
  21. Tryggvi Rafnsson, leikari og verkefnastjóri.
  22. Valgerður M. Guðmundsdóttir, fyrrverandi bæjarfulltrúi.
