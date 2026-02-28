Guðmundur Árni leiðir áfram listann Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 28. febrúar 2026 14:14 Frambjóðendur Samfylkingarinnar í Hafnarfirði. Samfylkingin í Hafnarfirði Framboðslisti Samfylkingarinnar í Hafnarfirði var samþykktur á félagsfundi flokksins í dag. Guðmundur Árni Stefánsson leiðir áfram listann og Stefán Már Gunnlaugsson, Árni Rúnar Þorvaldsson og Hildur Rós Guðbjargardóttir eru þar jafnframt ofarlega. Elín Anna Baldursdóttir sálfræðingur vermir fjórða sætið. „Við jafnaðarmenn eigum traustar rætur í Hafnarfirði og ætlum upp á við og erum reiðubúin til að hafa forystu um stjórn bæjarins eftir kosningarnar 16. maí næstkomandi. Skoðanakannanir hafa sýnt sterka stöðu flokksins í Hafnarfirði og íbúar hafa vilja til að kalla Samfylkinguna til ábyrgðar,” er haft eftir Guðmundi Árna Stefánssyni, oddvita flokksins í bænum og varaformanni Samfylkingarinnar. „Þessi framboðslisti jafnaðarmanna undirstrikar breidd og kraft. Þar er að finna fólk með fjölbreyttan bakgrunn á öllum aldri; fólk með reynslu og þekkingu og einnig nýtt fólk, ekki síst úr röðum unga fólksins, sem getur og mun láta til sín taka. Framboðslistinn er sigurstranglegur og við erum bjartsýn og jákvæð fyrir framhaldinu. Við jafnaðarmenn erum til í verkin!“ Listi Samfylkingarinnar í Hafnarfirði í komandi kosningum er eftirfarandi: Guðmundur Árni Stefánsson, bæjarfulltrúi og varaformaður Samfylkingarinnar. Hildur Rós Guðbjargardóttir, bæjarfulltrúi. Árni Rúnar Þorvaldsson, bæjarfulltrúi og varaþingmaður Samfylkingarinnar. Elín Anna Baldursdóttir, sálfræðingur. Stefán Már Gunnlaugsson, bæjarfulltrúi og prestur. Hekla Sóley Arnarsdóttir, þroskaþjálfi. Óskar Steinn Jónínuson Ómarsson, félagsmálafulltrúi hjá verkalýðsfélaginu Hlíf. Margrét Lilja Pálsdóttir, aðstoðarskólastjóri í Skarðshlíðarskóla. Jón Grétar Þórsson, starfsmaður í félagsþjónustu. Auður Brynjólfsdóttir, stjórnmálafræðingur. Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits. Hrund Biering Valsdóttir, eftirlit og verkefnastýring á Verkfræðistofu Reykjavíkur. Árni Freyr Ársælsson, deildarstjóri hjá Rafal. Jóhanna Ósk Maríudóttir Nielsen, sálfræðingur. Sigurður Þórður Ragnarsson, jarðvísindamaður. Gundega Jaunlinina, varaformaður verkalýðsfélagsins Hlífar. Valdimar Aðalsteinsson, háskólanemi. Sonja Magnúsdóttir, eigandi Fitnesssport. Ragnar Már Jónsson, saxafónleikari og tónlistarkennari. Sigrid Foss, eftirlaunaþegi. Tryggvi Rafnsson, leikari og verkefnastjóri. Valgerður M. Guðmundsdóttir, fyrrverandi bæjarfulltrúi. Samfylkingin Hafnarfjörður Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Ísrael og Bandaríkin ráðast á Íran Erlent Fóru með fórnarlambið út að Gróttuvita og börðu með felgulykli Innlent Fjöldi látinn eftir að herþota hafnaði á hraðbraut Erlent Nágranninn kom út með hnífa í buxnastrengnum Innlent Áfengissala í brekkunni hafi reynst vel Innlent Segir áhyggjuefni að leikreglur séu virtar að vettugi Innlent Borgin biðst afsökunar: „Þetta er svo petty af hálfu borgarinnar“ Innlent Ávarp Trumps: Muni læra að véfengja ekki styrk Bandaríkjanna Erlent „Þetta verða mjög spennandi kosningar“ Innlent Forsetahjónin verða viðstödd vígslu íþróttamannvirkis í Búðardal Innlent Fleiri fréttir Guðmundur Árni leiðir áfram listann Býst að raforkuverð hækki samfara fyrirhuguðum skattabreytingum Gylfi Þór leiðir Viðreisn í Mosfellsbæ Segir áhyggjuefni að leikreglur séu virtar að vettugi Forsetahjónin verða viðstödd vígslu íþróttamannvirkis í Búðardal Árás á Íran, Háskóladagurinn og stórkostlegur endurkomusigur Framboðslistinn í Reykjanesbæ staðfestur Frostlaust sums staðar sunnan heiða Nágranninn kom út með hnífa í buxnastrengnum Fóru með fórnarlambið út að Gróttuvita og börðu með felgulykli Áfengissala í brekkunni hafi reynst vel „Þetta verða mjög spennandi kosningar“ „Ég er ekki að útiloka neitt, það er allt uppi á borðinu“ „Nú verður fjör” hjá Sjálfstæðismönnum sem kynna lista í Mosó Heiða Guðný á Ljótarstöðum fékk óvænt kið Borgin biðst afsökunar: „Þetta er svo petty af hálfu borgarinnar“ Vendingar í borginni, vandræði vegna verktaka og Pepsi-sátt Framsókn sviptir hulunni af framboðslista í Mosó Rósin áfram í hnappagati Samfylkingarinnar Sakfelling hjúkrunarfræðingsins sé sorgleg Flestir óánægðir með störf ríkisstjórnarinnar „Heiða hætt? Nei, bara veik heima“ Reykjadalur fær tugi milljóna eftir allt saman en aðrir minna Samfylking stærst en Sjálfstæðisflokkur skammt undan Landspítali fær 25 milljónir vegna stuðnings við Bakkakotsbörn Páll Winkel varð fyrir valinu Fyrir Heimaey lætur gott heita í Eyjum Síðustu strandaglóparnir komust til Keflavíkur í nótt Borgarfulltrúi sem hlaut ekki náð fagnar endurnýjun „Þetta kom okkur algjörlega í opna skjöldu“ Sjá meira