Hin­segin vika er að hefjast í Ár­borg

Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar
Ellý Tómasdóttir, verkefnastjóri frístundaþjónustu hjá Árborg, ásamt því að vera forvarnarfulltrúi sveitarfélagsins.
Hinsegin vika hefst í Sveitarfélaginu Árborg á morgun, mánudaginn 2. mars og stendur til laugardagsins 7. mars. Með vikunni vill sveitarfélagið leggja áherslu á mikilvægi mannréttinda, virðingar og jafnréttis, auk þess að skapa vettvang þar sem fjölbreyttar raddir og lífsskoðanir fá að heyrast og njóta virðingar.

Þetta er fimmta árið í röð, sem hinsegin vika er haldin í Árborg en hún verður formlega sett af bæjarstjóra Árborgar í sal Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi annað kvöld. Síðan tekur við fjölbreytt dagskrá alla vikuna. Ellý Tómasdóttir er verkefnastjóri frístundaþjónustu hjá Árborg, ásamt því að vera forvarnarfulltrúi.

„Í þessari viku viljum við bara leggja áherslu á að fagna fjölbreytileikanum, vera með fræðslu um hinsegin málefni, sýnileika og fá samfélagið svolítið með okkur í lið að efla sýnileikann,” segir Ellý.

Hversu mikilvægt er að halda svona viku að þínu mati?

„Það er mjög mikilvægt, mjög mikilvægt því þetta eflir líka samfélagið okkar og fyrir þá einstaklinga, sem tengja mikið við hinseginleikann, það er svo mikilvægt að finna að þau sjái að við öll stöndum með þeim og séum til staðar”.

En hvað með hinn almenna bæjarbúa, hvernig taka íbúar hinsegin viku?

„Mér finnst þeir bara taka þessu ótrúlega vel og það eru mjög margir að taka þátt með okkur enda hvetjum við íbúa til að taka þátt með okkur en líka stofnanir og fyrirtæki og annað í sveitarfélaginu og það er gaman að sjá núna að miðbærinn er að koma mjög sterkur inn. Og mjólkurbúið verður upplýst með alls konar marglituðum ljósum og svona.

Það verður líka boðið upp á hinsegin hamborgara í miðbænum, dragsjóv og hinsegin karoke svo eitthvað sé nefnt,” segir Ellý.

Hér má sjá dagskrá vikunar

Árborg Hinsegin

