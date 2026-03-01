Hinsegin vika er að hefjast í Árborg Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 1. mars 2026 13:06 Ellý Tómasdóttir, verkefnastjóri frístundaþjónustu hjá Árborg, ásamt því að vera forvarnarfulltrúi sveitarfélagsins. Magnús Hlynur Hreiðarsson Hinsegin vika hefst í Sveitarfélaginu Árborg á morgun, mánudaginn 2. mars og stendur til laugardagsins 7. mars. Með vikunni vill sveitarfélagið leggja áherslu á mikilvægi mannréttinda, virðingar og jafnréttis, auk þess að skapa vettvang þar sem fjölbreyttar raddir og lífsskoðanir fá að heyrast og njóta virðingar. Þetta er fimmta árið í röð, sem hinsegin vika er haldin í Árborg en hún verður formlega sett af bæjarstjóra Árborgar í sal Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi annað kvöld. Síðan tekur við fjölbreytt dagskrá alla vikuna. Ellý Tómasdóttir er verkefnastjóri frístundaþjónustu hjá Árborg, ásamt því að vera forvarnarfulltrúi. „Í þessari viku viljum við bara leggja áherslu á að fagna fjölbreytileikanum, vera með fræðslu um hinsegin málefni, sýnileika og fá samfélagið svolítið með okkur í lið að efla sýnileikann,” segir Ellý. Hversu mikilvægt er að halda svona viku að þínu mati? „Það er mjög mikilvægt, mjög mikilvægt því þetta eflir líka samfélagið okkar og fyrir þá einstaklinga, sem tengja mikið við hinseginleikann, það er svo mikilvægt að finna að þau sjái að við öll stöndum með þeim og séum til staðar”. Hinsegin vika hefst í Sveitarfélaginu Árborg á morgun, mánudaginn 2. mars og stendur til laugardagsins 7. mars.Magnús Hlynur Hreiðarsson En hvað með hinn almenna bæjarbúa, hvernig taka íbúar hinsegin viku? „Mér finnst þeir bara taka þessu ótrúlega vel og það eru mjög margir að taka þátt með okkur enda hvetjum við íbúa til að taka þátt með okkur en líka stofnanir og fyrirtæki og annað í sveitarfélaginu og það er gaman að sjá núna að miðbærinn er að koma mjög sterkur inn. Og mjólkurbúið verður upplýst með alls konar marglituðum ljósum og svona. Það verður líka boðið upp á hinsegin hamborgara í miðbænum, dragsjóv og hinsegin karoke svo eitthvað sé nefnt,” segir Ellý. Hér má sjá dagskrá vikunar Árborg Hinsegin Mest lesið Klerkurinn felldur í fyrstu lotu Erlent Þegar forseti Íslands mætti á júmbó-þotu Innlent Stóralvarlegt ástand svo á jörðu sem á himni Innlent Hefja skothríð á „hjarta“ Teheran Erlent Stríðið muni halda áfram út vikuna Erlent Appelsínugul viðvörun á morgun Veður Gerir stólpagrín að von der Leyen Erlent Trump: Khamenei látinn Erlent Hafnar átökum eða árekstrum við fyrrverandi forstjóra Innlent Ísrael og Bandaríkin ráðast á Íran Erlent Fleiri fréttir Stóralvarlegt ástand svo á jörðu sem á himni Þegar forseti Íslands mætti á júmbó-þotu Illugi kjörinn formaður Ungra vinstri grænna Hafnar átökum eða árekstrum við fyrrverandi forstjóra Þessi skipa lista Framsóknar í Reykjavík Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík Færeyskir sjómenn á grænlenskum togara kusu á Íslandi Sjálfstæðisflokkurinn kynnir framboðslista í Reykjavík Um helmingur landsmanna hefur miklar áhyggjur af ásælni Bandaríkjanna í Grænland Fjórtán gefa kost á sér á lista Sjálfstæðismanna í Eyjum Guðmundur Árni leiðir áfram listann Býst að raforkuverð hækki samfara fyrirhuguðum skattabreytingum Gylfi Þór leiðir Viðreisn í Mosfellsbæ Segir áhyggjuefni að leikreglur séu virtar að vettugi Forsetahjónin verða viðstödd vígslu íþróttamannvirkis í Búðardal Árás á Íran, Háskóladagurinn og stórkostlegur endurkomusigur Framboðslistinn í Reykjanesbæ staðfestur Frostlaust sums staðar sunnan heiða Nágranninn kom út með hnífa í buxnastrengnum Fóru með fórnarlambið út að Gróttuvita og börðu með felgulykli Áfengissala í brekkunni hafi reynst vel „Þetta verða mjög spennandi kosningar“ „Ég er ekki að útiloka neitt, það er allt uppi á borðinu“ „Nú verður fjör” hjá Sjálfstæðismönnum sem kynna lista í Mosó Heiða Guðný á Ljótarstöðum fékk óvænt kið Borgin biðst afsökunar: „Þetta er svo petty af hálfu borgarinnar“ Vendingar í borginni, vandræði vegna verktaka og Pepsi-sátt Framsókn sviptir hulunni af framboðslista í Mosó Rósin áfram í hnappagati Samfylkingarinnar Sakfelling hjúkrunarfræðingsins sé sorgleg Sjá meira