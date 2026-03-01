Útilokað að steypa stjórninni með loftárásum Sunna Sæmundsdóttir skrifar 1. mars 2026 13:12 Albert Jónsson var sendiherra í Bandaríkjunum árin 2006 til 2009, og í Rússlandi frá 2011 til 2016. Vísir/Vilhelm Engin skipulögð stjórnarandstaða er til staðar í Íran segir fyrrverandi sendiherra og sérfræðingur í öryggis- og varnarmálum. Útilokað sé að steypa klerkastjórninnni með einungis loftárásum. Ísraelar og Bandaríkjamenn hafa gert árásir í Teheran í morgun og þá hafa Íranir skotið fjölda flugskeyta að Miðausturlöndum. Þau hafa verið skotin niður af lofvarnarkerfum en brak sem fallið hefur til jarðar hefur valdið slysum á fólki og einhverri eyðileggingu. „Þarna eru bara algjörir yfirburðir Bandaríkjanna og Ísraels á ferðinni. Íranir eiga enn flugskeyti og geta haldið sínum loftárásum eitthvað áfram og það er alltaf hætta á því að einhver þeirra nái í gegn og valdi manntjóni. En í aðalatriðum gengur þetta held ég samkvæmt áætlun hjá Bandaríkjunum og Ísrael,“ segir Albert Jónsson, fyrrverandi sendiherra og sérfræðingur í öryggis- og varnarmálum, um hernaðaraðgerðir helgarinnar. Staðfest var í nótt að æðstiklerkurinn Ayatollah Ali Khamenei hafi fallið í árás gærdagsins. Albert telur að það sé þó ansi róttækt markmið að ætla steypa klerkastjórninni og ráða niðurlögum íranska byltingavarðarins með loftárásum. „Ég held að það sé útilokað og ég held að flestir séu á þeirri skoðun. Það þarf meira til. Það er hernaðarlegt afrek út af fyrir sig að fella æðstaklerkinn en það dugar ekki til þess að fella stjórnina. Bandaríkjaforseti hefur sagt almenningi í landinu að grípa tækifærið sem er að skapast og ég er viss um að almenningur myndi feginn vilja gera það og losna við stjórnina. En vandinn er sá að það er engin skipulögð stjórnarandstaða í Íran til þess að taka yfir. Almenningur gerir það ekki, ekki fólkið úti á götu. Þannig það er veiki hlekkurinn í planinu og það er í rauninni ekkert plan um hvað gerist eftir þessar loftárásir.“ Bandaríkjaforseti hvatti írönsku þjóðina til þess að grípa tækifærið.skjáskot/Truth social Hann telur ólíklegt að átökin breiðist út. „Flugskeytaárásir Írana á Ísrael og önnur ríki á svæðinu virðast ekki bera árangur. Flugskeytin eru bara einfaldlega skotin niður. Það er reyndar brak sem fellur úr þessu sem getur valdið manntjóni, en það verður aldrei umfangsmikið og þessi átök ættu ekki að breiðast út í skilningi milliríkjastríðs,“ segir Albert. Íranir og bandamenn þeirra séu í of veikri stöðu. „Bandamenn Írana eru Rússar og Kínverjar en þeir munu ekki lyfta litla fingri til að aðstoða Íran hernaðarlega. Rússar og Kínverjar hafa einfaldlega ekki burði til þess á svæðinu. Íranar gætu hefnt fyrir Khamenei og hefnt fyrir loftárásirnar með því því að stunda hryðjuverk eða beita sér fyrir hryðjuverkum í öðrum ríkjum í Mið-Austurlöndum og jafnvel víðar. 