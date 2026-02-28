Eftir útsynningsveður gærdagsins hefur dregið úr vindi og úrkomu. Von er á suðvestan golu eða kalda í dag og einhverjum éljum á stangli en bjart verður að mestu um landið austanvert.
Fram kemur í hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofu Íslands að sums staðar verði frostlaust sunnanlands yfir hádaginn. Norðan strekkingur verður við suður- og austurströndina á morgun en hægari vindur. Snjókoma með köflum á Austurlandi og stöku él norðantil en þurrt og allvíða bjart sunnan heiða.
Á mánudag:
Gengur í norðvestan 13-20 m/s á austanverðu landinu, en hægari vindur vestantil. Él á Norður- og Austurlandi, annars bjartviðri. Frost 0 til 8 stig. Vaxandi sunnanátt vestanlands um kvöldið með éljum þar og hlýnar.
Á þriðjudag:
Suðaustan 13-20 með snjókomu í fyrstu, síðan rigning eða slydda. Hægari vindur og úrkomulítið um landið norðaustanvert. Hlýnandi veður, hiti 2 til 7 stig síðdegis. Suðvestan 8-15 vestast á landinu um kvöldið og kólnar með éljum.
Á miðvikudag:
Suðvestlæg átt með éljum á Suður- og Vesturlandi, líkur á snjókomu um tíma austanlands, en þurrt á Norðurlandi. Frost víða 0 til 5 stig.
Á fimmtudag:
Suðvestanátt með éljum, en bjartviðri um landið norðaustanvert. Hiti breytist lítið.
Á föstudag:
Stíf suðlæg átt með rigningu, slyddu eða snjókomu, en úrkomulítið norðaustantil. Hiti 0 til 5 stig.