Fram­boðs­listinn í Reykja­nes­bæ stað­festur

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Vilhjálmur Árnason skiptir um vettvang í vor.
Vilhjálmur Árnason skiptir um vettvang í vor.

Framboðslisti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ var samþykktur á fundi fulltrúaráðs Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ á Hótel Keflavík í gærkvöldi.

Um það bil hundrað fulltrúar í fulltrúaráðinu sóttu fundinn og var tillaga uppstillingarnefndar samþykkt einróma. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður flokksins og Vilhjálmur Árnason nýkjörinn oddviti fluttu tölu á fundinum.

Vilhjálmur var kjörinn oddviti flokksins í lok síðasta mánaðar og hlaut 58 prósent atkvæða í prófkjöri flokksins. Framboðslisti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ fyrir komandi kosningar lítur svona út:

  1. Vilhjálmur Árnason, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ.
  2. Margrét Þórarinsdóttir, yfirflugfreyja og bæjarfulltrúi.
  3. Kristján Pétur Kristjánsson, framkvæmdastjóri Konvin.
  4. Alexander Ragnarsson, húsasmíðameistari, umsjónarmaður fasteigna hjá Aðaltorgi og bæjarfulltrúi.
  5. Guðbergur Reynisson, framkvæmdastjóri Cargo flutninga og bæjarfulltrúi.
  6. Sunna Gunnarsdóttir, náms- og starfsráðgjafi í Fjölbrautaskóla Suðurnesja.
  7. Ásdís Ólafsdóttir, sjálfbærnisstjóri Alvotech.
  8. Logi Þór Ágústsson, viðskiptafræðinemi og frístundaleiðbeinandi.
  9. Ólöf Steinunn Lárusdóttir, vörumerkjastjóri Blue.
  10. Gunnar Felix Rúnarsson, landamæravörður og fyrrverandi kaupmaður.
  11. Hermann Borgar Jakobsson, laganemi og þjónustufulltrúi hjá Geysi.
  12. Helga Guðrún Sigurðardóttir, húsasmiður.
  13. Tryggvi Þór Bragason, leiðsögumaður og húsasmíðameistari.
  14. Alma Guðnadóttir, gæða- og innleiðingarstjóri / QC engineer
  15. Guðmundur Steinarsson, vaktstjóri og íþróttafræðingur.
  16. Axel Ingi Auðunsson, lögfræðinemi og einstaklingsráðgjafi hjá Íslandsbanka.
  17. Berglind Ragnarsdóttir, rekstrar- og nýsköpunarverkfræðingur.
  18. Jón Már Sverrisson, vélfræðingur og rafvirki hjá HS orku.
  19. Ragnar Már Ragnarsson, flugmaður Icelandair.
  20. Harpa B. Sævarsdóttir, eigandi Plús ehf.
  21. Hjörleifur Stefánsson, framkvæmdastjóri Nesraf.
  22. Margrét Sanders, bæjarfulltrúi og fráfarandi oddviti.

Kosningarnar fara fram 16. maí.

