Framboðslisti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ var samþykktur á fundi fulltrúaráðs Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ á Hótel Keflavík í gærkvöldi.
Um það bil hundrað fulltrúar í fulltrúaráðinu sóttu fundinn og var tillaga uppstillingarnefndar samþykkt einróma. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður flokksins og Vilhjálmur Árnason nýkjörinn oddviti fluttu tölu á fundinum.
Vilhjálmur var kjörinn oddviti flokksins í lok síðasta mánaðar og hlaut 58 prósent atkvæða í prófkjöri flokksins. Framboðslisti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ fyrir komandi kosningar lítur svona út:
Kosningarnar fara fram 16. maí.
Vilhjálmur Árnason alþingismaður leiðir lista Sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ. Hann hlaut 58 prósent atkvæða í prófkjöri flokksins.