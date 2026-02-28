Gylfi Þór leiðir Viðreisn í Mosfellsbæ Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 28. febrúar 2026 13:15 Frambjóðendur Viðreisnar í Mosfellsbæ. Viðreisn Gylfi Þór Þorsteinsson, sviðsstjóri hjá Rauða krossi Íslands, er oddviti Viðreisnar í Mosfellsbæ komandi sveitarstjórnarkosningum. Í öðru sæti er Valdimar Birgisson rekstrarráðgjafi og varaþingmaður og í þriðja sæti er Elín Anna Gísladóttir verkfræðingur. Listinn var staðfestur á félagsfundi nú í morgun. „Ég er mjög spenntur fyrir komandi verkefni,“ segir Gylfi Þór. „Góð sveitarfélög verða ekki til af tilviljun. Þau verða til þegar fólk með reynslu af raunverulegum verkefnum tekur þátt í ákvörðunum. Það eru mikil tækifæri fyrir Viðreisn í Mosfellsbæ, þar sem við byggjum á góðum grunni núverandi meirihluta. Sveitarfélag er ekki bara skipulag eða fjárhagsáætlun, það er þjónusta við fólk á öllum aldri. Við þurfum að sérstaklega að halda áfram að styðja við börnin okkar, sem er átak í þágu barna og unglinga í Mosfellsbæ,“ segir hann. Í fjórða sæti listans er Berglind Robertson Grétarsdóttir leikskólastjóri, í fimmta sæti Haukur Skúlason, annar stofnenda Indó og fyrrverandi framkvæmdastjóri og í sjötta sæti er Guðrún Þórarinsdóttir viðurkenndur bókari. „Það skiptir líka miklu máli að halda vel utan um uppbyggingarverkefni eins og á Blikastaðalandinu til að halda áfram að byggja upp góð heimili og gott sveitarfélag fyrir íbúa og fyrirtæki án þess að missa það sem gerir bæinn að góðum stað til að búa á: nálægðina, öryggið, náttúruna og samfélagsandann. Mosfellsbær á að vera áfram fjölskyldubær en líka framtíðarbær,“ er haft eftir Gylfa Þór. Listi Viðreisnar í Mosfellsbæ er eftirfarandi: Gylfi Þór Þorsteinsson, sviðsstjóri hjá Rauða krossi Íslands Valdimar Birgisson, rekstrarráðgjafi og varaþingmaður Elín Anna Gísladóttir, verkfræðingur Berglind Robertson Grétarsd., leikskólastjóri Haukur Skúlason, annar stofnenda indó og fv. framkvæmdastjóri Guðrún Þórarinsdóttir, viðurkenndur bókari Birgir Örn Birgisson, lögfræðingur Erla Björk Gísladóttir, MSc í mannauðsstjórnun og B.S. í ferðamálafræði Óðinn Freyr Baldursson, kvikmyndaframleiðandi Valgerður Lilja Jónsdóttir, gæðastjóri Sigurður Unnar Ragnarsson, stuðningsfulltrúi og aðstoðarmaður kennara í FMOS Hera Björk Þórhallsdóttir, löggiltur fasteignasali og söngkona Kjartan Jóhannes Hauksson, nemi í viðskiptafræði Hildur Björg Bæringsdóttir, viðskiptafræðingur og kennari Magnús Sverrir Kristófersson, smiður og sölumaður fasteigna á Tenerife Eyja Eydal Björnsdóttir, teymisstjóri í sértækri búsetu Reynir Matthíasson, framkvæmdastjóri Ingibjörg Bergrós Jóhannesdóttir, viðskiptafræðingur Helgi Pálsson, framkvæmdastjóri Ólöf Guðmundsdóttir, kennari í Varmárskóla Bolli Valgarðsson, Ráðgjafi hjá Skarfavík ehf. almannatengslum og ráðgjöf Lovísa Jónsdóttir, lögfræðingur og fráfarandi oddviti Sveitarstjórnarkosningar 2026 Viðreisn Mosfellsbær 