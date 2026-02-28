Innlent

Gylfi Þór leiðir Við­reisn í Mos­fells­bæ

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Frambjóðendur Viðreisnar í Mosfellsbæ.
Gylfi Þór Þorsteinsson, sviðsstjóri hjá Rauða krossi Íslands, er oddviti Viðreisnar í Mosfellsbæ komandi sveitarstjórnarkosningum. Í öðru sæti er Valdimar Birgisson rekstrarráðgjafi og varaþingmaður og í þriðja sæti er Elín Anna Gísladóttir verkfræðingur. Listinn var staðfestur á félagsfundi nú í morgun.

„Ég er mjög spenntur fyrir komandi verkefni,“ segir Gylfi Þór. 

„Góð sveitarfélög verða ekki til af tilviljun. Þau verða til þegar fólk með reynslu af raunverulegum verkefnum tekur þátt í ákvörðunum. Það eru mikil tækifæri fyrir Viðreisn í Mosfellsbæ, þar sem við byggjum á góðum grunni núverandi meirihluta. Sveitarfélag er ekki bara skipulag eða fjárhagsáætlun, það er þjónusta við fólk á öllum aldri. Við þurfum að sérstaklega að halda áfram að styðja við börnin okkar, sem er átak í þágu barna og unglinga í Mosfellsbæ,“ segir hann.

Í fjórða sæti listans er Berglind Robertson Grétarsdóttir leikskólastjóri, í fimmta sæti Haukur Skúlason, annar stofnenda Indó og fyrrverandi framkvæmdastjóri og í sjötta sæti er Guðrún Þórarinsdóttir viðurkenndur bókari.

„Það skiptir líka miklu máli að halda vel utan um uppbyggingarverkefni eins og á Blikastaðalandinu til að halda áfram að byggja upp góð heimili og gott sveitarfélag fyrir íbúa og fyrirtæki án þess að missa það sem gerir bæinn að góðum stað til að búa á: nálægðina, öryggið, náttúruna og samfélagsandann. Mosfellsbær á að vera áfram fjölskyldubær en líka framtíðarbær,“ er haft eftir Gylfa Þór.

Listi Viðreisnar í Mosfellsbæ er eftirfarandi:

  1. Gylfi Þór Þorsteinsson, sviðsstjóri hjá Rauða krossi Íslands
  2. Valdimar Birgisson, rekstrarráðgjafi og varaþingmaður
  3. Elín Anna Gísladóttir, verkfræðingur
  4. Berglind Robertson Grétarsd., leikskólastjóri
  5. Haukur Skúlason, annar stofnenda indó og fv. framkvæmdastjóri
  6. Guðrún Þórarinsdóttir, viðurkenndur bókari
  7. Birgir Örn Birgisson, lögfræðingur
  8. Erla Björk Gísladóttir, MSc í mannauðsstjórnun og B.S. í ferðamálafræði
  9. Óðinn Freyr Baldursson, kvikmyndaframleiðandi
  10. Valgerður Lilja Jónsdóttir, gæðastjóri
  11. Sigurður Unnar Ragnarsson, stuðningsfulltrúi og aðstoðarmaður kennara í FMOS
  12. Hera Björk Þórhallsdóttir, löggiltur fasteignasali og söngkona
  13. Kjartan Jóhannes Hauksson, nemi í viðskiptafræði
  14. Hildur Björg Bæringsdóttir, viðskiptafræðingur og kennari
  15. Magnús Sverrir Kristófersson, smiður og sölumaður fasteigna á Tenerife
  16. Eyja Eydal Björnsdóttir, teymisstjóri í sértækri búsetu
  17. Reynir Matthíasson, framkvæmdastjóri
  18. Ingibjörg Bergrós Jóhannesdóttir, viðskiptafræðingur
  19. Helgi Pálsson, framkvæmdastjóri
  20. Ólöf Guðmundsdóttir, kennari í Varmárskóla
  21. Bolli Valgarðsson, Ráðgjafi hjá Skarfavík ehf. almannatengslum og ráðgjöf
  22. Lovísa Jónsdóttir, lögfræðingur og fráfarandi oddviti
Sveitarstjórnarkosningar 2026 Viðreisn Mosfellsbær

