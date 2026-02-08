Nýi leikmaður Liverpool meiddist alvarlega Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. febrúar 2026 23:00 Jérémy Jacquet verður ekki með liði sínu á næstunni. Það á eftir að koma betur í ljós hversu alvarleg meiðslin hans eru. Getty/Ramsey Cardy Franski fótboltamaðurinn Jérémy Jacquet meiddist illa í fyrsta leiknum sínum eftir að hann samdi við enska stórliðið Liverpool. Jacquet kemur ekki til Liverpool fyrr en í sumar en hjálpar franska liðinu Rennes ekki mikið á næstunni. Þessi tvítugi miðvörður lenti illa í seinni hálfleik í 3-1 tapi gegn Lens í frönsku úrvalsdeildinni og virtist vera kvalinn þegar hann fór af velli. Habib Beye, aðalþjálfari Rennes, sagði að Jacquet hefði meiðst alvarlega á öxl. „Hjá Jeremy eru það axlarmeiðsli og hjá Abdelhamid [Ait Boudlal, hinum meidda leikmanni Rennes] eru það vöðvameiðsli,“ sagði Beye í viðtali eftir leik. „Við munum skoða þetta betur en þetta er örugglega nokkuð alvarlegt hjá þeim báðum.“ Liverpool hafði betur í baráttunni við Chelsea um að tryggja sér þennan efnilega miðvörð franska U21-landsliðsins fyrir 55 milljónir punda auk 5 milljóna punda í árangurstengdum greiðslum. Hann kemur til Liverpool 1. júlí en er þegar búinn að gera fimm ára samning með möguleika á eins árs framlengingu. „Mjög ánægjulegt, auðvitað,“ sagði Arne Slot aðalþjálfari Liverpool um samninginn. „Hann er gríðarlega hæfileikaríkur og kannski jafnvel meira en það, en við tölum um hæfileika vegna aldurs hans.“ sagði Slot. „Við vorum ekki þeir einu sem höfðum áhuga á honum. Það er enn eitt stórt hrós til fólksins sem vinnur hörðum höndum að því að semja við leikmenn, því okkur tókst að tryggja okkur svona mikinn hæfileikamann.“ sagði Slot. Liverpool’s new summer signing Jeremy Jacquet has sustained a “serious” shoulder injury, according to Rennes head coach Habib Beye.The 20-year-old fell awkwardly in the second half of a 3-1 defeat to Lens in Ligue 1 and appeared in agony as he left the pitch. pic.twitter.com/W2ZeQesEVE— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 7, 2026 Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið „Gagnrýnin og viðbjóðurinn aldrei verið meiri“ Handbolti Lindsey Vonn fótbrotnaði við fallið Sport Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Enski boltinn Manchester City kom til baka eftir stórskostlegt mark Szoboszlai Enski boltinn KR-ingar bikarmeistarar eftir stjörnuhrap í Smáranum Körfubolti Trump kallar keppanda Bandaríkjanna á Ólympíuleikunum „algjöran lúser“ Sport Keppandi Suður-Kóreu á Ólympíuleikunum fæddist á Íslandi Sport Lindsey Vonn úr leik eftir hrikalegt fall í fyrstu ferð Sport Drama í skíðagöngu Dags: Stytti sér leið en fékk samt silfur Sport Leikið um Ofurskálina í sextugasta sinn: Augu heimsins á Super Bowl Sport Fleiri fréttir Nýi leikmaður Liverpool meiddist alvarlega „Enn og aftur dæmir dómarinn ekki okkur í vil“ „Við urðum að vinna, annars væri titilbaráttan búin“ Manchester City kom til baka eftir stórskostlegt mark Szoboszlai Sarr tryggði sigur gegn Mávunum Sjáðu fjórða sigur United, þrennu Palmer og tvennu Gyökeres Mætast undir allt öðrum kringumstæðum en áður Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Brentford upp að hlið Liverpool eftir endurkomusigur á Newcastle Mikel Arteta segir að níu stiga forysta Arsenal þýði „ekkert“ Hamrarnir sóttu sigur, Everton sneri leiknum en Villa missti niður forystu Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum Fær fjögurra leikja bann og missir af Lundúnaslagnum United fagnaði fjórða sigrinum í röð Sjáðu mörkin sem Sean Dyche fannst alveg skelfileg Biður Liverpool að slaka á reglunum Dagskráin í dag: Risa dagur í enska boltanum Risa sigur fyrir Leeds United Arteta með lykilmenn meidda og svaraði ásökunum Segir fótboltasérfræðinga bera ábyrgð Úlfar í sauðagæru? „Myndi segja að þetta sé framsækin nálgun“ Sakar Arsenal um virðingarleysi Leicester missir sex stig og er í mikilli hættu á að falla annað árið í röð Arne Slot: Jérémy Jacquet er gríðarlegt efni Casemiro í viðtali við Sýn Sport: „Hann veit hvernig stuðningsmenn vilja spila“ Skilur ekki af hverju Guéhi má ekki spila úrslitaleikinn Liverpool seinkaði komu Jeremy Jacquet af ásettu ráði Manchester City mætir Arsenal í úrslitaleik Mikil óvissa uppi varðandi Guardiola Sjá meira