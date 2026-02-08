Enski boltinn

Nýi leik­maður Liverpool meiddist al­var­lega

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Jérémy Jacquet verður ekki með liði sínu á næstunni. Það á eftir að koma betur í ljós hversu alvarleg meiðslin hans eru. Getty/Ramsey Cardy

Franski fótboltamaðurinn Jérémy Jacquet meiddist illa í fyrsta leiknum sínum eftir að hann samdi við enska stórliðið Liverpool. Jacquet kemur ekki til Liverpool fyrr en í sumar en hjálpar franska liðinu Rennes ekki mikið á næstunni.

Þessi tvítugi miðvörður lenti illa í seinni hálfleik í 3-1 tapi gegn Lens í frönsku úrvalsdeildinni og virtist vera kvalinn þegar hann fór af velli.

Habib Beye, aðalþjálfari Rennes, sagði að Jacquet hefði meiðst alvarlega á öxl. „Hjá Jeremy eru það axlarmeiðsli og hjá Abdelhamid [Ait Boudlal, hinum meidda leikmanni Rennes] eru það vöðvameiðsli,“ sagði Beye í viðtali eftir leik.

„Við munum skoða þetta betur en þetta er örugglega nokkuð alvarlegt hjá þeim báðum.“

Liverpool hafði betur í baráttunni við Chelsea um að tryggja sér þennan efnilega miðvörð franska U21-landsliðsins fyrir 55 milljónir punda auk 5 milljóna punda í árangurstengdum greiðslum. Hann kemur til Liverpool 1. júlí en er þegar búinn að gera fimm ára samning með möguleika á eins árs framlengingu.

„Mjög ánægjulegt, auðvitað,“ sagði Arne Slot aðalþjálfari Liverpool um samninginn.

„Hann er gríðarlega hæfileikaríkur og kannski jafnvel meira en það, en við tölum um hæfileika vegna aldurs hans.“ sagði Slot.

„Við vorum ekki þeir einu sem höfðum áhuga á honum. Það er enn eitt stórt hrós til fólksins sem vinnur hörðum höndum að því að semja við leikmenn, því okkur tókst að tryggja okkur svona mikinn hæfileikamann.“ sagði Slot.

