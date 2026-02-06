Maður sem var árið 2023 að fletta í gegnum miðil þar sem hann nálgaðist reglulega klám, rambaði óvænt á myndband af sjálfum sér hafa mök við kærustu sína. Þau höfðu verið tekin upp á laun í hótelherbergi sem þau gistu í í Shenzhen í Kína nokkrum vikum áður. Slíkur iðnaður þykir nokkuð umfangsmikill í Kína, þó yfirvöld þar hafi sett reglur sem ætlað er að taka á vandanum.
Maðurinn ræddi mál sitt við BBC World Service en hann fékk dulnefnið Eric en hann er frá Hong Kong. Hann sagði frá því að myndbandið sýndi hann og kærustu hans ganga inn á hótelherbergið, leggja frá sér töskurnar og svo seinna meir hafa mök.
Þau höfðu verið tekin upp á falda myndavél í herberginu og myndbandið sett á netið þar sem þúsundir höfðu aðgang að því. Eric hafði áður verið kaupandi kínversks njósnakláms en nú var hann orðinn fórnarlamb.
Þessi iðnaður hefur samkvæmt BBC verið stundaður í Kína í að minnsta kosti áratug, þrátt fyrir að framleiðsla og dreifing klámefnis sé bönnuð þar í landi. Meira ljósi hefur verið varpað á iðnaðinn á undanförnum árum og hafa konur í Kína notað samfélagsmiðla til að leiðbeina öðrum hvernig best sé að finna faldar myndavélar.
Þá hafa einhverjar konur brugðið á það ráð að taka með sér tjöld og sofa í þeim á hótelum, til að komast hjá því að vera teknar upp.
Í apríl í fyrra skikkuðu yfirvöld í Kína forsvarsmenn hótela þar í landi til að leita reglulega að földum myndavélum en það virðist ekki hafa borið árangur og er mikill fjöldi myndbanda birtur á netinu. Fæstir vita nokkurn tímann af því að þeir hafi verið teknir upp.
Mörg þessara myndbanda eru birt á samfélagsmiðlinum Telegrem en blaðamaður BBC segist hafa fundið fjölmargar slíkar síður. Á einni er því haldið fram að viðkomandi séu með rúmlega 180 myndavélar faldar í hótelherbergjum og bjóða þeir jafnvel upp á beint streymi af gestum í þeim herbergjum.
Í tilfelli Eric segist hann hafa byrjað að horfa á myndbönd sem þessi sem táningur. Það hafi heillað hann að fólkið viti ekki að verið sé að taka það upp, því hefðbundið klám virki of sviðsett.
Þessi tilfinning segir Eric að sé alveg farin eftir að hann fann myndband af sér og kærustu sinni.
Blaðamaður BBC segist hafa gerst áskrifandi að þjónustu einnar áðurnefndrar síðu á Telegram fyrir um átta þúsund krónur á mánuði. Þá fékk hann aðgengi að fimm mismunandi myndavélum sem sendu myndefni beint út um leið og gestirnir kveiktu á rafmagni viðkomandi herbergja með því að setja lykil þeirra i þar til gerða rauf.
Hægt var að spóla til baka í upptökunum og sækja myndbönd sem höfðu verið klippt úr streyminu.
Ein síðan á Telegram hafði allt að tíu þúsund notendur og mátti finna þar þúsundir myndbanda sem náðu aftur til ársins 2017.
Blaðamönnum BBC tókst að finna eitt herbergi með myndavél, í Zhengzhou Kína. Þar inni fundu þeir hana falda í loftræstikerfinu og var henni beint að rúminu í herberginu.
Þegar hún var fjarlægð tóku notendur áðurnefndrar Telegramsíðu ekki vel í það og kvörtuðu sáran. Vonbrigði þeirra vörðu þó ekki lengi þar sem að opnað var á streymi frá nýrri myndavél nokkrum klukkustundum síðar.