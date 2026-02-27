Innlent

Þau skipa efstu sæti lista Mið­flokksins í Reykja­vík

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Þau skipa efstu sex sætin.
Miðflokkurinn í Reykjavík hefur birt nöfn frambjóðenda sinna í fyrstu tólf sætunum í Reykjavík. Ari Edwald er í fyrsta sæti en Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir í því öðru.

Greint var frá því fyrr í mánuðinum að Ari Edwald væri oddvitasæti listans. Undanfarnar vikur hefur Miðflokkurinn greint frá hverjir fengu sæti á listanum en ekki lá fyrir í hvaða sæti hver yrði. 

Nú er ljóst að Ari, Kristín Kolbrún, og Lárus Blöndal Sigurðsson, leiða listann. Miðflokkurinn er ekki með neinn fulltrúa í borgarstjórn nú en fylgi hans hefur aukist síðustu mánuði og mældist 9,3 prósent í byrjun febrúar.

Listinn í heild sinni:

1. Ari Edwald lögmaður og rekstrarhagfræðingur

2. Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir kennari og uppeldisráðgjafi

3. Lárus Blöndal Sigurðsson framkvæmdastjóri

4. Hlédís Maren Guðmundsdóttir félagsfræðingur

5. Helgi Áss Grétarsson varaborgarfulltrúi og stórmeistari

6. Páll Edwald yfirlögfræðingur

7. Eva Þorsteinsdóttir athafnakona

8. Katrín Magnúsdóttir náms- og starfsráðgjafi

9. Breki Atlason alþjóðafulltrúi

10. Salma Björk Önnudóttir háskólanemi

11. Sóldís Birta Reynisdóttir grunnskólakennari

12. Jón Múli Egilsson Prunner myndlistamaður og rappari

