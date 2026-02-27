Þau skipa efstu sæti lista Miðflokksins í Reykjavík Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 27. febrúar 2026 09:49 Þau skipa efstu sex sætin. Miðflokkurinn Miðflokkurinn í Reykjavík hefur birt nöfn frambjóðenda sinna í fyrstu tólf sætunum í Reykjavík. Ari Edwald er í fyrsta sæti en Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir í því öðru. Greint var frá því fyrr í mánuðinum að Ari Edwald væri oddvitasæti listans. Undanfarnar vikur hefur Miðflokkurinn greint frá hverjir fengu sæti á listanum en ekki lá fyrir í hvaða sæti hver yrði. Nú er ljóst að Ari, Kristín Kolbrún, og Lárus Blöndal Sigurðsson, leiða listann. Miðflokkurinn er ekki með neinn fulltrúa í borgarstjórn nú en fylgi hans hefur aukist síðustu mánuði og mældist 9,3 prósent í byrjun febrúar. Listinn í heild sinni: 1. Ari Edwald lögmaður og rekstrarhagfræðingur 2. Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir kennari og uppeldisráðgjafi 3. Lárus Blöndal Sigurðsson framkvæmdastjóri 4. Hlédís Maren Guðmundsdóttir félagsfræðingur 5. Helgi Áss Grétarsson varaborgarfulltrúi og stórmeistari 6. Páll Edwald yfirlögfræðingur 7. Eva Þorsteinsdóttir athafnakona 8. Katrín Magnúsdóttir náms- og starfsráðgjafi 9. Breki Atlason alþjóðafulltrúi 10. Salma Björk Önnudóttir háskólanemi 11. Sóldís Birta Reynisdóttir grunnskólakennari 12. Jón Múli Egilsson Prunner myndlistamaður og rappari Sveitarstjórnarkosningar 2026 Miðflokkurinn Reykjavík Mest lesið „Fyrir löngu búið að fara yfir þolmörk starfsfólks Ölduselsskóla“ Innlent Skóli blásinn af og foreldrar eitt stórt spurningarmerki Innlent Kjartan og Marta út, Björn í tíunda og Friðjón í því ellefta Innlent Björn kemst ekki til Melaniu Innlent Dóru Björt hafnað: „Nú eru kaflaskil“ Innlent Bandarískur reynslubolti gómaður við að þjálfa Kínverja Erlent Hreyflaskipti á flugvél dýrari en einbýlishús Innlent Þau skipa efstu sæti lista Miðflokksins í Reykjavík Innlent Sex hundruð fastir á Akureyri eftir að áhafnir runnu út á tíma Innlent Hálka í höfuðborginni og þungfært víða um land Innlent Fleiri fréttir Aðalsteinn hættur sem aðstoðarmaður Segja verktakann hafa fallið á prófinu Slitin drifkeðja bifhjóls olli banaslysi á Miklubraut Hafa til sunnudags að breyta dvalartíma upp á nýju gjöldin Þau skipa efstu sæti lista Miðflokksins í Reykjavík Flutti kíló af kókaíni inn í borði og flúði lögreglu á hjóli Kjartan og Marta út, Björn í tíunda og Friðjón í því ellefta Tvöfalt fleiri karlar en konur kjósa Miðflokkinn Hreyflaskipti á flugvél dýrari en einbýlishús Endurskoða skipurit áður en ákvörðun um varaslökkviliðsstjóra verður tekin Björn kemst ekki til Melaniu Hálka í höfuðborginni og þungfært víða um land „Fyrir löngu búið að fara yfir þolmörk starfsfólks Ölduselsskóla“ Strætó fór útaf á Holtavörðuheiði Skóli blásinn af og foreldrar eitt stórt spurningarmerki Holtavörðuheiði og Fjarðarheiði lokaðar Sex hundruð fastir á Akureyri eftir að áhafnir runnu út á tíma Þúsundir í slæmri stöðu, stjórnvöld verði að bregðast við Dóru Björt hafnað: „Nú eru kaflaskil“ Bæjarstjóri Mosfelssbæjar á lista Samfylkingar í Reykjavík Ástand sem ekki hefur sést áður Steina vill áfrýja: „Brotið gegn grundvallarréttindum umbjóðanda míns“ Vilja finna unglingaskóla nýjan stað Vaktin: Sautján vélar á röngum velli og flugferðum aflýst Tíu manns í árekstri á Suðurlandi Sakfelling Steinu staðfest Heilsugæslan tekur við verkefnum Heyrnar- og talmeinastöðvar Lögðu hald á tugi kílóa lítt þekkts fíkniefnis Bein útsending: Veikindaréttindi og samspil milli vinnumarkaðar og heilbrigðisþjónustu Bein vaxið yfir augun og fólk afmyndast í andliti við notkun peptíða Sjá meira