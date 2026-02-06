Erlent

Mynd af Dorrit með Mette-Marit og Maxwell vekur at­hygli í Noregi

Samúel Karl Ólason skrifar
Myndin hefur verið mikið til umfjöllunar í Noregi í dag.
Myndin hefur verið mikið til umfjöllunar í Noregi í dag. Skjáskot af vef VG

Norskir fjölmiðlar hafa í morgun birt myndir af Dorrit Moussaieff, fyrrverandi forsetafrú Íslands, með þeim Mette-Marit, norskri krónprinsessu, og Ghislaine Maxwell, fyrrverandi aðstoðarkonu og um tíma kærustu Jeffreys Epstein.

Maxwell situr nú í fangelsi en hún var árið 2021 dæmd til tuttugu ára fangelsisvistar fyrir kynferðisbrot. Hún var dæmd fyrir að finna og tæla unglingsstúlkur fyrir Epstein að brjóta á og tók hún þátt í einhverjum brotanna.

Myndirnar voru teknar í New York í september 2012, á viðburði á vegum Clinton Global Initative, stofnunar Bills Clinton, fyrrverandi forseta Bandaríkjanna.

Meðal þeirra miðla sem hafa birt myndirnar eru VG og Aftonposten í Noregi.

Þær sýna krónprinsessuna ræða við Maxwell en á milli þeirra stendur Dorrit Moussaieff. Samræður þeirra stóðu yfir, samkvæmt VG, í um tvær mínútur. Norskir fjölmiðlar hafa eftir talsmönnum konungsfjölskyldunnar að Mette-Marit muni ekki eftir því að hafa hitt Maxwell eða talað við hana.

Maxwell stofnaði árið 2012 umhverfissamtökin TerraMar Project og þau samtök unnu með stofnun Clinton-fjölskyldunnar. Árið 2013 flutti Maxwell erindi á Hringborði Norðurslóða í Hörpu en það erindi snerist um TerraMar.

Samtökin lögðu upp laupana árið 2019, eftir að Epstein, sem hafði verið fjárlagslegur bakhjarl samtakanna, svipti sig lífi í fangelsi.

Árið 2020 sagðist Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti, og eiginmaður Dorritar, ekki hafa þekkt vel til Maxwell þegar hún var fengin til að ávarpa Hringborðið. Þau hafi þó hist í samkvæmi í New York sama ár þar sem af þeim náðist ljósmynd og birt var í erlendum fjölmiðlum.

„Hún talaði á Arctic Circle um hafið. Að öðru leyti hef ég engin tengsl við hana og hef ekki hitt hana nema á þessu samkvæmi í New York og þegar hún talaði á Arctic Circle. Epstein hef ég aldrei hitt,“ sagði Ólafur.

Bregður nokkrum sinnum fyrir í skjölunum

Dorrit og Ólafi bregður fyrir í Epstein-skjölunum svokölluðu. Minnst var á þau í tölvupósti sem sendur var til Epsteins. Rithöfundurinn Deepak Chopra sagðist í póstinum vera í Aspen í Colorado í Bandaríkjunum og tók fram að forsetahjónin fyrrverandi væru þar.

Þá er Dorrit einnig nefnd í pósti sem Maxwell sendi í september 2011 til manns sem heitir Leon. Þar segist Maxwell hafa rætt við Dorrit og að hún hafi sagt sér að Leon væri í leit að nýjum stjórnarmanni og sagðist geta aðstoðað hann við það.

Ekki er hægt að útiloka að hér sé vísað til annarrar konu sem beri sama nafn og forsetafrúin fyrrverandi. Í póstinum heldur Maxwell áfram að lýsa ráðgjafafyrirtæki sínu og hvernig hún hafi áður hjálpað fyrirtækjum að finna stjórnarmenn en ekki er aftur minnst á Dorrit.

Þá kom nafn Dorritar einnig fram í tengiliðaskrá Epsteins sem var fyrst opinberuð árið 2019. Þá sagði Dorrit í samtali við DV að hún ætti marga sameiginlega vini með Epstein og þau hefðu verið nágrannar um tíma.

„Jeffrey Epstein bjó í sömu götu og ég í London einhvern tímann á milli 1978 og 1983. Við áttum marga sameiginlega kunningja. Það er möguleiki á því að á einhverjum tímapunkti hafi hann verið með símanúmerið mitt,“ sagði Doritt í svari við fyrirspurn DV um það hvort hún kunni að vera í símaskránni umræddu. Hún sagði jafnframt að hún hafi ekki orðið vitni að neinu óvenjulegu í hegðun Epstein.

„Það var ekkert furðulegt við hann.“

Epstein bjó um tíma í Bretlandi en þá vann hann fyrir Douglas Leese, breskan auðjöfur með umfangsmiklar tengingar í hergagnaiðnaði þar í landi og við yfirvöld. Leese réði Epstein sem ráðgjafa.

Leese er sagður hafa kynnt Epstein fyrir öðrum breskum auðjöfrum og fyrir nýjum hæðum ríkisdæmis. Að endingu slitnaði vinskapur þeirra þegar Leese sakaði Epstein um að hafa eytt peningum hans óhóflega.

Mál Jeffrey Epstein Noregur Kóngafólk

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið