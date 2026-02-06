Erlent

Rússar í vand­ræðum með netið í Úkraínu

Samúel Karl Ólason skrifar
Starlink hefur verið mikið notað af bæði Rússum og Úkraínumönnum á undanförnum fjórum árum.
Rússneskir hermenn í Úkraínu hafa misst aðgang að internetinu gegn Starlink-gervihnetti eftir að Úkraínumenn báðu Elon Musk, eiganda fyrirtækisins SpaceX, um að takmarka aðgang Rússa að gervihnattaþyrpingunni. Herbloggarar í Rússlandi segja hermenn hafa kvartað yfir vandræðum við samskipti á víglínunni en hve áhrifamikil áhrifin eru ekki ljós enn.

Rússar hafa lengi notað Starlink-móttökustöðvar sem smyglað hefur verið til Rússlands í átökunum í Úkraínu. Meðal annars hafa þeir notað Starlink til samskipta og við að streyma myndböndum frá drónum, svo eitthvað sé nefnt.

Úkraínumenn hafa á undanförnum mánuðum sagt frá því að Rússar hafi í meira mæli byrjað að koma Starlink-móttökustöðvum fyrir á stærri sjálfsprengidrónum og notað það til að stýra þeim. Það hafi bæði gert Rússum auðveldara að fljúga þeim og Úkraínumönnum erfiðara að stöðva drónana með rafrænum truflunum.

Ekki hefur verið hægt að loka á aðgengi Rússa að gervihnattaþyrpingunni eftir því hvar móttökustöðvarnar eru, því það myndi einnig koma niður á Úkraínumönnum. Þess í stað var brugðið á það ráð að búa til lista yfir móttökustöðvar sem Úkraínumenn nota, bæði almenningur og hermenn, og verður lokað á aðgengi óskráðra stöðva á svæðinu.

Til að reyna að stöðva rússneska sjálfsprengidróna, sem notaðir eru til umfangsmikilla árása í Úkraínu nánast daglega, hafa starfsmenn SpaceX gert breytingar svo að móttökustöðvar sem ferðast á meira en 75 kílómetra hraða missi tenginguna.

Þetta var gert eftir að Mykhailo Fedorov, nýr varnarmálaráðherra Úkraínu, hafði samband við forsvarsmenn SpaceX í síðasta mánuði.

Rússneskir herbloggarar sem vitnað er í í grein New York Times hafa lýst yfir áhyggjum af stöðunni. Einn varaði til að mynda við því að breytingin myndi færa Rússa nokkur ár aftur í tímann þegar kæmi að samskiptaleiðum og þeir þyrftu að nota á nýjan leik tækni eins og Wi-Fi og útvarpssendingar.

Annar sagði lítið annað í boði fyrir rússneskar hersveitir að svo stöddu. Það muni taka tíma að fylla upp í það skarð sem Starlink-skorturinn skilur eftir sig.

Óljóst hversu mikil áhrifin eru

Úkraínskir hermenn sem blaðamenn Kyiv Independent ræddu við sögðu Starlink-skortinn hafa komið niður á rússneskum hersveitum í Úkraínu en þó mismikið.

Einn sagði líklegt að árásum Rússa myndi fækka um tíma, samhliða því að yfirmenn ættu erfiðara með að eiga í samskiptum við undirmenn sína. Annar sagðist strax hafa séð mun á árásum Rússa en nokkrir aðrir vildu ekki taka undir það.

Annar varaði þó við því að ef áhrifin yrðu einhver á Rússa myndu þau líklega eingöngu vara í nokkrar vikur, að mestu.

Breytingarnar hafa einnig komið eitthvað niður á úkraínskum hermönnum sem notast einnig mikið við Starlink. Margir eru sagðir hafa ekki skráð móttökustöðvar sínar enn eða að þeir hafi átt erfitt með að fá skráningar viðurkenndar.

