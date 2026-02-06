Einn aðstoðarforstjóra rússnesku herleyniþjónustunnar GRU var skotinn og særður af óþekktum byssumanni í Moskvu í dag. Forstjóri GRU tók þátt í viðræðum Rússa, Úkraínumanna og Bandaríkjamanna í Abú Dabí í gær.
Vladímír Aleksejev, undirhershöfðingi, var skotinn nokkrum skotum og liggur nú á sjúkrahúsi samkvæmt upplýsingum rannsóknarnefndar Rússlands, alríkislögreglu landsins, að því er segir í frétt AP-fréttastofunnar.
Aleksejev hefur verið næstráðandi GRU frá árinu 2011. Nokkrir hátt settir stjórnendur í rússneska hersins hafa verið ráðnir af dögum í MOskvu á undanförnum árum. Rússnesk stjórnvöld hafa kennt Úkraínumönnum um þau tilræði.
Igor Kostjukov, forstjóri GRU, var staddur í Abú Dabí í gær þar sem hann stýrði samninganefnd Rússa í viðræðum við Úkraínumenn með milligöngu Bandaríkjamanna.
Helsta niðurstaða viðræðnanna í gær virðist vera að Rússar og Bandaríkjamenn hafi eft tengsl sín. Þeir komust að samkomulagi um að taka aftur upp samskipti á milli æðstu yfirmanna herafla þeirra sem hafa legið niðri undanfarin fjögur ár frá upphafi innrásar Rússa í Úkraínu.
Samningaviðræðurnar virðast aftur á móti ekki hafa skilað Úkraínumönnum miklu. Rússar hertu enn árásir sínar á orkuinnviði nágranna sinna til þess að valda rafmagnsleysi hjá úkraínskum almenningi og veikja baráttuþrek þeirra.