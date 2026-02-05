Að minnsta kosti 55 þúsund úkraínskir hermenn hafa fallið í átökum við Rússa, samkvæmt Vólódímír Selenskí, forseta Úkraínu. Átökin hafa staðið yfir í tæp fjögur ár en Selenskí segir að margra til viðbótar sé saknað. Fjöldi fallinna hermanna er líklegal mun hærri, eins og forsetinn viðurkenndi sjálfur.
Selenskí nefndi þessa tölu í viðtali við franskan fjölmiðil í gær. Eins og fram kemur í frétt BBC sagði forsetinn síðast frá mannfalli meðal úkraínskra hermanna í desember 2024 og var fjöldinn þá 43 þúsund.
Tölur um mannfall í átökunum hafa ávallt verið á miklu reiki og tölur sem bæði Úkraínumenn og Rússar gefa upp um mannfall hjá hvorum öðrum þykja ekki áreiðanlegar.
Sérfræðingar bandarísku hugveitunnar Center for stategic and international studies gáfu í janúar út greiningu þar sem farið var í saumana á mannfalli í stríðinu í Úkraínu. Þar kom fram að nærri því 1,2 milljónir rússneskra hermanna hefðu særst eða fallið. Um 325 þúsund voru taldir hafa fallið.
Hvað varðar Úkraínumenn áætla sérfræðingar CSIS að á milli hundrað og 140 þúsund Úkraínumenn séu fallnir. Í heildina hefðu tæplega sex hundruð þúsund hermenn særst eða fallið.
Fyrir um hálfu ári var áætlað innan innanríkisráðuneytis Úkraínu að rúmlega sjötíu þúsund manna væri saknað. Sé tölunni sem Selenskí nefndi í áðurnefndu viðtali bætt við stemmir það nokkuð við greiningu CSIS.
Selenskí talaði einnig um viðræður við Rússa sem hafa átt sér stað í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Þar var komist að samkomulagi í dag um skipti á 314 stríðsföngum en það voru fyrstu slíku skiptin í fimm mánuði.
Selenskí hefur sagt viðræðurnar erfiðar en uppbyggilegar og hefur hann kallað eftir meiri hraða.
Rússar hafa lagt áherslu á að úkraínskir hermenn hörfi frá stórum hluta Dónetsk-héraðs sem þeir halda enn. Svæðið þykir mjög víggirt en Pokrovsk og aðrar borgir eru á því.
Úkraínumenn vilja ekki láta þetta svæði af hendi og segja að með því gætu Rússar öðlast skotpall lengra inn í Úkraínu.
Rússar gerðu árásir á orkuinnviði og íbúðarhúsnæði í Úkraínu í nótt. Fjórir særðust í árásunum, bæði í Kænugarði og Kharkív. Að sögn vitna mátti heyra háværar sprengingar og þá kviknuðu eldar. Skemmdir urðu á innviðum á fimm svæðum, meðal annars á byggingu þar sem rekinn er leikskóli.
Rússneskur dróni hæfði farþegarútu sem flutti námuverkamenn úr vinnu til borgarinnar Dnípró í dag. Fimmtán hið minnsta eru sagðir hafa látist.
Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í gær að Vladimir Pútín Rússlandsforseti hefði heitið því að gera tímabundið hlé á loftárásum sínum á Kænugarð, sem hafa miðað að því að valda skemmdum á orkuinnviðum og svipta íbúa hlýju í vetrarkuldanum.