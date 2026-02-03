Húsleit hjá X í Frakklandi vegna barnaníðsmynda Kjartan Kjartansson skrifar 3. febrúar 2026 12:04 Yfirvöld í Frakklandi vilja ná tali við Elon Musk vegna barnaníðs, helfararafneitunar og slagíðu á samfélagsmiðli hans X. Vísir/EPA Franskir saksóknarar gerðu húsleit á skrifstofum samfélagsmiðilsins X í París í dag í tengslum við rannsókn á dreifingu barnaníðs og falsaðra kynferðislegra mynda á miðlinum. Þeir hafa einnig óskað eftir að taka skýrslu af Elon Musk, eiganda X, og forstjóra fyrirtækisins. Rannsóknin beinist ekki aðeins að hlutdeild X, allsherjarforritsins, í dreifingu á kynferðislegu myndefni af börnum og konum gegn vilja þeirra sem voru framleiddar með gervigreindarspjallmenninu Grok heldur einnig að afneitun á glæpum gegn mannkyninu og slagsíðu í algrími forritsins. „Á þessu stigi byggist framvinda rannsóknarinnar á uppbyggilegri nálgun sem miðað að því að tryggja að endingu að miðillinn X uppfylli frönsk lög þar sem hann hefur starfsemi í umdæmi þeirra,“ segir í yfirlýsingu saksóknara í París. Evrópska lögreglustofnunin Europol var frönsku saksóknurunum innan handar í aðgerðunum, að því er kemur fram í frétt AP-fréttastofunnar. Þá segjast saksóknararnir hafa óskað eftir að taka skýrslu af Musk sjálfum og Lindu Yaccarino, forstjóra X, í apríl. Fleiri starfsmenn X hafa verið kvaddir til skýrslutöku þá. Framleiddi kynferðislegar myndir af börnum, konum og líkum Yfirvöld í fjölda ríkja hafa kynferðislegar gervigreindarmyndir sem framleiddar voru með Grok og birtust á X til rannsóknar. Fyrirtækið sætti harðri gagnrýni fyrir að koma ekki í veg fyrir að notendur gætu látið gervigreindina eiga við myndir af raunverulegu fólki og gera þær kynferðislegar. Á meðal mynda sem sættu slíkri meðferð og birtust á X var mynd af líki konu sem bandarískir innflytjendaeftirlitsmenn skutu til bana í Minneapolis í síðasta mánuði og mynd af líki unglingsstúlku sem lést í eldsvoða á krá í svissneskum skíðabæ. X brást við gagnrýninni með því að segjast ætla að takmarka hvaða notendur gætu notað myndvinnslu Grok í sumum löndum. Fyrirtækið hefur ekki brugðist við aðgerðum franskra yfirvalda í dag. Reuters-fréttastofan segir að Grok framleiði enn kynferðislegar myndir af fólki, jafnvel þótt spjallmennið fái upplýsingar um það sé gegn vilja viðkomandi, að myndirnar verði notaðar til þess að auðmýkja það opinberlega og að þær séu af fórnarlömbum kynferðisofbeldis. Önnur leiðandi gervigreindarmállíkön eins og ChatGPT hafni sambærilegum beiðnum notenda sinna og vari gjarnan við birtingu mynda af fólki gegn vilja þess. Sagði gasklefana til sótthreinsunar, ekki helfarar Franska rannsóknin hófst upphaflega á ásökunum þarlendra þingmanna um kerfisbundna slagsíðu í algrími X sem stýrir því hvaða efni er haldið að notendum. Síðar bættust kynferðislegu gervigreindarmyndirnar við rannsóknina og sömuleiðis færslur þar sem helförinni var afneitað. Grok skrifaði ranglega í færslu á frönsku sem fór víða að gasklefar í útrýmingarbúðum nasista hefðu ekki verið notaðir til helfarar gegn gyðingum heldur til þess að sótthreinsa fanga gegn dílasótt. Grok hefur ítrekað skrifað svör til notenda sem hafa verið full af gyðingahatri. Spjallmennið lofaði meðal annars Adolf Hitler og vísaði til sín sjálfs sem „VélHitlers“ (e. MechaHitler). Þá leyfði það notendum sínum að setja baðföt með hakakrossum á kynferðislegar myndir af konum. Undir stjórn Musk hefur X orðið að einum vinsælasta vettvangi hvítra þjóðernissinna og öfgahægrimanna. Hann er sjálfur er helsti boðberi slíkrar hugmyndafræði í heiminum. Hann sakaði nýlega spænsk stjórnvöld um að hyggja á „þjóðarmorð“ á hvítu fólki með því að gefa hundruðum þúsund innflytjenda sem dvelja ólöglega á Spáni tímabundin dvalar- og atvinnuleyfi. X (Twitter) Frakkland Erlend sakamál Kynferðisofbeldi Klám Samfélagsmiðlar Gervigreind Mest lesið Öðru embætti falið að rannsaka andlátið Innlent Sláandi niðurstöður um afstöðu Dana til sambandsins við Bandaríkin Erlent „Svona rosaleg vanlíðan getur ekki staðið endalaust“ Innlent Segir vonbrigðin með prinsessuna rista djúpt Erlent Rétt var að svipta Guðmund Karl lækningaleyfinu Innlent Þrettán ára synti fjóra kílómetra til að bjarga fjölskyldu sinni Erlent Fórnarlömb vilja láta loka á Epstein-skjölin Erlent Tveir handteknir í tengslum við andlát í Vestmannaeyjum Innlent Fara fram á gæsluvarðhald yfir starfsmönnum Hraunbúða Innlent Átta frambjóðendur VG berjast um þrjú sæti á lista í Reykjavík Innlent Fleiri fréttir Húsleit hjá X í Frakklandi vegna barnaníðsmynda Fórnarlömb vilja láta loka á Epstein-skjölin Bill og Hillary Clinton samþykkja að svara spurningum um Epstein Sláandi niðurstöður um afstöðu Dana til sambandsins við Bandaríkin Ákærður í 38 liðum og löng biðröð fyrir utan réttinn í Osló Þrettán ára synti fjóra kílómetra til að bjarga fjölskyldu sinni Rússar gera árásir á orkuinnviði í Úkraínu Segir vonbrigðin með prinsessuna rista djúpt Varpa loksins ljósi á umdeilt samkomulag Epsteins frá 2008 Musk segir spænsk stjórnvöld hyggja á „þjóðarmorð“ Herða lög um brottvísanir: „Yfir á rauðu í von um að ljósið verði grænt“ Birtu nektarmyndir af ungum konum fyrir mistök Fara fram á síbrotagæslu yfir stjúpprinsinum sem var aftur handtekinn í gær Efast um að öll Epstein-skjölin séu ekta „Njósnasjeik“ keypti Trump-félag og fékk flögur Yfirmaður flóttamannastofnunar segir af sér vegna Epstein-tengsla Óvæntur stórsigur í Texas hringir bjöllum hjá Repúblikönum Leystu upp alla stjórnmálaflokka landsins Trump lokar Kennedy-miðstöðinni í tvö ár „vegna endurbóta“ Hinn fimm ára Liam laus úr haldi og kominn heim Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður „Getur Mette-Marit orðið drottning eftir þetta?“ Dróni hæfði farþegarútu fulla af námuverkamönnum Lést á sjúkrahúsi mánuði eftir harmleikinn Opna landamærin og fjöldi fluttur frá Gasa Æðstiklerkur segir hvers konar árás geta hrint af stað stríði Dómari krefst þess að Liam og föður hans verði sleppt úr haldi Barn í lífshættu eftir skotárás á skrúðgöngu Mette-Marit biðst afsökunar á tengslum sínum við Epstein „Erum rétt byrjuð að sjá ofan í þennan forarpytt“ Sjá meira