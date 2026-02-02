Segir loðnuna allsstaðar kveikja vertíðarstemningu Kristján Már Unnarsson skrifar 2. febrúar 2026 21:31 Albert Sveinsson er skipstjóri á Víkingi AK. Ívar Fannar Arnarsson Skipstjóri loðnuveiðiskips býst við að loðnuvertíðin verði komin á fullt í kringum næstu helgi. Hann segir sérstaka vertíðarstemningu fylgja loðnunni, - hún kveiki líf allsstaðar. Í fréttum Sýnar var farið í Sundahöfn í Reykjavík þar sem var verið að gera Víking AK, eitt af þremur uppsjávarskipum Brims, kláran til loðnuveiða. Nótin var sett um borð í gær. Í dag er verið að setja víra og ýmislegt annað um borð í skipið. „Við erum að búa okkur undir loðnuveiði. Langt síðan hún var síðast,“ segir Albert Sveinsson skipstjóri á Víkingi. „Við erum farnir að sakna hennar.“ -Er þá góð stemning um borð? „Já, já, þetta er alltaf rosalega gaman að byrja loðnuvertíð,“ svarar skipstjórinn. Víkingur AK við Skarfabakka í dag.Ívar Fannar Arnarsson Skipið byrjar þó á því að sigla til Akraness því það er með fullfermi af kolmunna í kældum lestunum. „Við förum upp á Skaga í kvöld sennilega. Löndum og verðum svona sólarhring í löndun, sirka. Og svo er bara spurning hvernig lítur út þegar búið er að landa.“ Það er nefnilega eitthvað tvísýnt með veðrið næstu daga. „Loðnan var komin í Berufjarðarálinn þegar við vorum á landleið núna síðast. Þannig að hún ætti að geta verið komin upp að Hornafirði bara núna fljótlega.“ -Fer þá ekki bara meira og minna allur flotinn af stað? „Jú. Það er bara skítaveður með suðurströndinni. Óhagstæð veðurspá. En þetta hlýtur að koma í lok vikunnar. Og svona í næstu viku, þá er allt komið sjálfsagt á fullt.“ Veiðarfærum fyrir loðnuna komið um borð.Ívar Fannar Arnarsson Albert býst þó við að sigla austur í framhaldi af löndun og gera skipið klárt á miðunum. Kannski eru það Vopnfirðingar sem bíða spenntari öðrum af aflafréttum af Víkingi því þangað er ætlunin að skipið fari með fyrsta loðnufarminn til heilfrystingar. -Þannig að þá fer allt á fullt á Vopnafirði? „Já. Við frystum þar. Svo þegar hrognin byrja, þá löndum við á Akranesi,“ segir Albert og segir sérstaka stemningu fylgja loðnunni. „Alltaf sérstök stemning í kringum loðnuna. Það er svona vertíðarstemning sem maður sér - að það kviknar líf alls staðar. Í landi og í sjónum. Það bara kviknar líf alls staðar.“ -Og munuð þið kveikja lífið á Vopnafirði líka? „Já, já, já, það kemur líf þar. Allmargir fá vinnu. Það verður nóg að gera,“ segir Albert skipstjóri í frétt Sýnar sem sjá má hér: Loðnuveiðar Sjávarútvegur Reykjavík Vopnafjörður Akranes Tengdar fréttir Aukning loðnukvótans hittir á svelta markaði Eftir tvö vonbrigðaár í loðnunni bárust loks gleðitíðindi í dag þegar Hafrannsóknastofnun lagði til fimmföldun loðnukvótans. Það þýðir að loðnuvertíðin næstu tvo mánuði gæti skilað þjóðarbúinu 35 til 40 milljarða króna útflutningstekjum, að mati forstjóra Síldarvinnslunnar. 29. janúar 2026 21:42 Norðfirðingar gleðjast að sjá loðnuna birtast Gleði ríkti á Norðfirði í dag þegar fyrstu loðnunni á þessari vertíð var landað hjá Síldarvinnslunni. 