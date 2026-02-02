Innlent

Segir loðnuna alls­staðar kveikja vertíðarstemningu

Kristján Már Unnarsson skrifar
Albert Sveinsson er skipstjóri á Víkingi AK.
Skipstjóri loðnuveiðiskips býst við að loðnuvertíðin verði komin á fullt í kringum næstu helgi. Hann segir sérstaka vertíðarstemningu fylgja loðnunni, - hún kveiki líf allsstaðar.

Í fréttum Sýnar var farið í Sundahöfn í Reykjavík þar sem var verið að gera Víking AK, eitt af þremur uppsjávarskipum Brims, kláran til loðnuveiða. Nótin var sett um borð í gær. Í dag er verið að setja víra og ýmislegt annað um borð í skipið.

„Við erum að búa okkur undir loðnuveiði. Langt síðan hún var síðast,“ segir Albert Sveinsson skipstjóri á Víkingi.

„Við erum farnir að sakna hennar.“

-Er þá góð stemning um borð?

„Já, já, þetta er alltaf rosalega gaman að byrja loðnuvertíð,“ svarar skipstjórinn.

Víkingur AK við Skarfabakka í dag.Ívar Fannar Arnarsson

Skipið byrjar þó á því að sigla til Akraness því það er með fullfermi af kolmunna í kældum lestunum.

„Við förum upp á Skaga í kvöld sennilega. Löndum og verðum svona sólarhring í löndun, sirka. Og svo er bara spurning hvernig lítur út þegar búið er að landa.“

Það er nefnilega eitthvað tvísýnt með veðrið næstu daga.

„Loðnan var komin í Berufjarðarálinn þegar við vorum á landleið núna síðast. Þannig að hún ætti að geta verið komin upp að Hornafirði bara núna fljótlega.“

-Fer þá ekki bara meira og minna allur flotinn af stað?

„Jú. Það er bara skítaveður með suðurströndinni. Óhagstæð veðurspá. En þetta hlýtur að koma í lok vikunnar. Og svona í næstu viku, þá er allt komið sjálfsagt á fullt.“

Veiðarfærum fyrir loðnuna komið um borð.Ívar Fannar Arnarsson

Albert býst þó við að sigla austur í framhaldi af löndun og gera skipið klárt á miðunum.

Kannski eru það Vopnfirðingar sem bíða spenntari öðrum af aflafréttum af Víkingi því þangað er ætlunin að skipið fari með fyrsta loðnufarminn til heilfrystingar.

-Þannig að þá fer allt á fullt á Vopnafirði?

„Já. Við frystum þar. Svo þegar hrognin byrja, þá löndum við á Akranesi,“ segir Albert og segir sérstaka stemningu fylgja loðnunni.

„Alltaf sérstök stemning í kringum loðnuna. Það er svona vertíðarstemning sem maður sér - að það kviknar líf alls staðar. Í landi og í sjónum. Það bara kviknar líf alls staðar.“

-Og munuð þið kveikja lífið á Vopnafirði líka?

„Já, já, já, það kemur líf þar. Allmargir fá vinnu. Það verður nóg að gera,“ segir Albert skipstjóri í frétt Sýnar sem sjá má hér:

