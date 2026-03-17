Vilja hætta við Borgarlínu en stórefla strætisvagnakerfið Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar 17. mars 2026 12:38 Borgarfulltrúarnir vilja hverfa frá hugmyndum um Borgarlínu en leggja þess í stað fram tillögur að aðgerðum til að stórefla stætisvagnakerfið. Vísir/Bjarni Tveir borgarfulltrúar sem klufu sig frá Sjálfstæðisflokknum vilja að hætt verði við borgarlínuverkefnið en þess í stað að stórefla strætókerfið. Þá vilja þeir hraða framkvæmdum á borð við Miklubrautargöng. Þau Marta Guðjónsdóttir og Kjartan Magnússon borgarfulltrúar, sem sitja sem óháðir fulltrúar í borgarstjórn, hafa lagt fram tillögu þess efnis fyrir borgarstjórnarfund í dag. Í tillögunni felst að ráðist verði í eflingu á strætisvagnakerfinu með sérstakri áætlun eins og að leggja hægrisettar forgangsakreinar fyrir strætisvagna á umferðarþungum stöðum þar sem vagnarnir verða helst fyrir töfum, úrbætur verði gerðar á biðskýlum og skiptistöðvum, umbætur gerðar á leiðakerfi, hröðun endurnýjunar vagnaflotans og að greiðslukerfinu verði skipt út fyrir annað og hraðvirkara kerfi. „Já, markmið tillögunnar er að rjúfa þá kyrrstöðu sem hefur verið í samgöngumálum í Reykjavík. Við viljum hverfa frá þeirri stefnu að það sé tafið fyrir umferð yfir í að það verði gripið til aðgerða sem virka. Við teljum að það eigi að hætta við þetta borgarlínuverkefni en þess í stað að stórefla núverandi strætókerfi. Nú, slík efling, hún yrði margfalt ódýrari heldur en borgarlínukerfið en myndi gera sama gagn. Það að efla strætókerfið væri líka miklu fljótlegra. Það er hægt að byrja bara á því strax á þessu ári en í stað þess að þurfa að bíða eftir borgarlínu í hálfan áratug eða svo,“ segir Kjartan Magnússon borgarfulltrúi Miðflokksins. Ágreiningur um Borgarlínu innan Sjálfstæðisflokks Hann var spurður hvort hann hefði ekki fundið nægan hljómgrunn fyrir þessar hugmyndir í sínum gamla flokki, Sjálfstæðisflokki. „Mér fannst ég mæta alveg góðum skilningi varðandi það að það þyrfti að efla núverandi strætókerfi. Hins vegar er því ekki að leyna að það var töluverður ágreiningur um Borgarlínuna. Ég og fleiri, við bentum á að borgarlínukerfið verður afar dýrt. Það mun kosta á milli 200 og 300 milljarða króna. Það verður ekki farið í það kerfi nema með því að hækka skatta verulega á borgarbúa. En ávinningurinn er hins vegar mjög óljós. Ávinningurinn af því að efla Strætó er hins vegar mjög ljós því það væri hægt að gera margt af því sem ætlunin er að gera með borgarlínu fyrir Strætó með miklu, miklu minni fjármunum." Hann var spurður þau Marta væru opin fyrir málamiðlunum. „Já, já, það má alltaf finna málamiðlanir og það hafa verið settar fram hugmyndir. Til dæmis hugmyndir sem hafa verið kallaðar létt borgarlína eða hraðvagnakerfi af ákveðnum sérfræðingum. Það gæti verið að mörgu leyti fín málamiðlun." Þau segjast telja Miðflokkinn mun líklegri til að vinna að meginmarkmiðum þeirra í borgarmálum. 6. mars 2026 19:37 Andstæðingum borgarlínu hafi verið bolað af lista Kjartan Magnússon, fráfarandi borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, segir að andstæðingum borgarlínunnar í borgarstjórnarflokknum hafi verið bolað af lista fyrir komandi kosningar, eða færðir lengst niður. Þau Marta Guðjónsdóttir bókuðu á borgarstjórnarfundi á dögunum að réttast væri að hætta við verkefnið eins og það leggur sig. 5. mars 2026 12:22 „Muni ekki valda neinu öðru en umferðaröngþveiti" Oddviti Framsóknar í Reykjavíkurborg segir fyrirhugað deiliskipulag Borgarlínunnar um Suðurlandsbraut augljóslega ekki ganga upp. Frekar eigi að byggja mislæg gatnamót og gera forgangsaakreinar fyrir strætó. 29. janúar 2026 21:01