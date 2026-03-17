Viðskiptavinir Símans hafa fengið senda fjölda svikapósta og falskra tölvupósta sem komist hafa í gegnum póstsíur. Þau minna viðskiptavini sína á að ýta ekki á óþekkta hlekki og hnappa.
Í tilkynningu á heimasíðu Símans segir að í póstunum séu viðskiptavinir hvattir til að smella ekki á óþekkta hlekki og hnappa. Til að mynda standi í póstunum „Viðvörun: Ódulkóðuð nettenging - Smelltu hér til að virkja örugga dulkóðun“.
Þá fékk einn viðskiptavinur Símans ítrekað tölvupóst líkt og þann sem má sjá hér fyrir ofan. Ef notandinn ýtir á hlekkina eða hnappana er þeir leiddir á sviksíðu.
„Viðskiptavinum Símans er ráðlagt að smella ekki á slíka hlekki eða hnappa í tölvupóstinum sem kunna að innihalda óværu,“ segir í tilkynningunni.
Síminn vinnur nú með CERT-IS að loka léninu og loka á móttöku þessara tölvupósta.