Við­skipta­vinir hafi fengið fjölda svikapósta

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Einn viðskiptavinur Símans fékk yfir þrjátíu tölvupósta líkt og þennan á myndinni.

Viðskiptavinir Símans hafa fengið senda fjölda svikapósta og falskra tölvupósta sem komist hafa í gegnum póstsíur. Þau minna viðskiptavini sína á að ýta ekki á óþekkta hlekki og hnappa.

Í tilkynningu á heimasíðu Símans segir að í póstunum séu viðskiptavinir hvattir til að smella ekki á óþekkta hlekki og hnappa. Til að mynda standi í póstunum „Viðvörun: Ódulkóðuð nettenging - Smelltu hér til að virkja örugga dulkóðun“.

Þá fékk einn viðskiptavinur Símans ítrekað tölvupóst líkt og þann sem má sjá hér fyrir ofan. Ef notandinn ýtir á hlekkina eða hnappana er þeir leiddir á sviksíðu.

„Viðskiptavinum Símans er ráðlagt að smella ekki á slíka hlekki eða hnappa í tölvupóstinum sem kunna að innihalda óværu,“ segir í tilkynningunni.

Síminn vinnur nú með CERT-IS að loka léninu og loka á móttöku þessara tölvupósta.

