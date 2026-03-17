Bein út­sending: Árs­fundur Samorku

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Samsett/Vísir

Áfallaþol orku- og veituinnviða í breyttu öryggisumhverfi Evrópu og umheimsins verður til umræðu á opnum fundi Samorku. Fundurinn er í beinu streymi hér á Vísi.

Á fundinum verður fjallað um uppbyggingu og áfallaþol ómissandi innviða á tímuma ukinnar alþjóðlegrar óvissu og hraðra breytinga í öryggisumhverfi Evrópu. Þrír ráðherrar munu taka til máls, Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfs-, orku- og loftslagsráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra.

Einnig mun Charlie Edwards, yfirráðgjafi í stefnumótun og þjóðaröryggi hjá International Institute for Strategic Studies, flytja erindi.

Á meðal annarra sem taka til máls eru Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, Finnur Beck framkvæmdastjóri Samorku, Hanna Björg Konráðsdóttir skrifstofustjóri Raforkueftirlitsins og Hildigunnur Thorsteinsson forstjóri Veðurstofu Íslands og Katrín Helga Hallgrímsdóttir lögfræðingur Samorku.

Fundurinn hefst klukkan eitt.

