Kviknaði í kaffibrennsluofni

Árni Sæberg skrifar
Þessi slökkviliðsbíll var sá eini sem sendur var á vettvang.
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað að höfuðstöðvum Tes og kaffis í Hafnarfirði á ellefta tímanum, þar sem eldur hafði kviknað í kaffibrennsluofni. Eldinum var leyft að brenna út og slökkvilið þurfti aðeins að reykræsta.

Þetta segir vaktahafandi varðstjóri hjá slökkviliðinu í samtali við Vísi. Um minni háttar eld hafi verið að ræða og aðeins einn bíll hafi verið sendur á vettvang. 

Reykræsting hafi gengið vel og ekkert tjón hafi orðið að honum vitandi. Þá hafi enginn þurft aðhlynningu vegna innöndunar reyks.

