Fjármálaráðherra segir tvísýnt hver ákvörðun peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands um stýrivexti verður á fundi nefndarinnar í fyrramálið. Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, mun í setti gera grein fyrir sinni spá um stýrivexti og fara yfir horfurnar í efnahagsmálunum. Það eru blikur á lofti í efnahagsmálum.
Óvíst er um framtíð Foreldrahúss eftir að stjórnvöld neituðu að halda áfram að styrkja starfsemina að sögn framkvæmdastjóra. Félagið fagnar fjörutíu ára afmæli í ár í fullkominni óvissu.
Innviðaráðherra kemur á miðvikudag fyrir umhverfis- og samgöngunefnd til að svara spurningum um forgangsröðun jarðganga. Seyðfirðingar hafa ekki gefið upp alla von en Kristján Már fer ofan í saumana á þessu máli í setti.
Bandaríkjaforseti er ekki ánægður með bandalagsríki sín í Evrópu og lýsir NATÓ sem einstefnugötu þar sem Bandaríkin gefa og Evrópa þiggur. Við sýnum frá blaðamannafundi Trumps í tímanum.
Við verðum í beinni frá Irishman Pub í miðbæ Reykjavíkur þar sem vegleg dagskrá fer fram í tilefni Dags heilags Patreks og sýnum frá afmælishátíð Hlégarðs þar sem eldri borgarar tóku snúning með miklum tilþrifum.
Í sportinu verður rætt við Danijel Djuric sem fylgdi hjartanu og valdi KA yfir Breiðablik og rýnum í undankeppni EM í körfubolta kvenna. Íslenska landsliðið þarf á risastórum sigri að halda í kvöld.
Í Íslandi í dag hittum við fjölkæra konu sem segist hafa bælt niður tilfinningar sínar bróðurpart ævinnar en með sjálfsvinnu hafi hún náð miklum árangri og hjálpar nú öðrum. Þetta og meira til í kvöldfréttum á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar á slaginu hálf sjö.