Ekið á skólarútu

Eitthvað var um meiðsli að sögn lögreglu eftir að ekið var á skólarútu í umdæmi lögreglustöðvar tvö sem sinnir verkefnum í Hafnarfirði og Garðabæ.
Fram kemur í dagbók Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu að enginn hafi slasast alvarlega. Ekki er tekið fram hvort skólabörn hafi verið um borð þegar slysið varð.
Það sem af er degi eru 97 mál skráð í kerfi lögreglu en oft þurfti að hafa afskipti af ökumönnum. Maður var handtekinn í vesturborginni vegna líkamsárásar og var hann vistaður í fangaklefa vegna vímuástands.
