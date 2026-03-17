Dómsmálaráðuneytið er í samningaviðræðum við Háskóla Íslands um framkvæmd íslenskuprófa svo erlendir ríkisborgarar geti sótt um íslenskan ríkisborgararétt. Samningur þess við Miðstöð menntunar og þjónustu rann út um áramótin.
Stefán Pálsson, varaborgarfulltrúi Vinstri grænna, vakti athygli á að mikil eftirsókn væri eftir því að taka íslenskupróf til að sækja um ríkisborgararétt. Tvö próf væru ár hvert og hefði verið uppbókað í næsta próf fáeinum dögum eftir að opnað var fyrir skráningu.
Í uppfærðri færslu á Facebook vakti hann síðan athygli á því að hann hafi fengið símtal frá starfsmanni Útlendingastofnunar sem sagði að samningi um fyrirlögn prófanna hefði verið sagt upp og því hefði ekki verið hægt að ákveða hvernig ætti að hátta næstu prófum.
„Starfsmaðurinn viðurkenndi að þetta væri auðvitað mjög óheppileg staða, en sagðist vonast til þess að planið væri fremur að fjölga þessum prófum en hitt,“ segir í færslu Stefáns.
Samkvæmt svari dómsmálaráðuneytisins við fyrirspurn fréttastofu hefur Miðstöð menntunar og skólaþjónustu séð um prófið síðustu ár. Miðstöðin var með samning við einkaaðila á borð við Mími um fyrirlögn prófanna en séð sjálf um þróun og yfirferð þeirra en hafi síðan sagt upp samningnum við dómsmálaráðuneytið.
„Dómsmálaráðuneytið leitaði til Háskóla Íslands með það í huga að semja um framkvæmd íslenskuprófa. Samningsgerð milli ráðuneytisins og háskólans er á lokametrunum og stefnt er að því að unnt verði að halda prófin í byrjun sumars,“ segir í svarinu.
Ráðuneytið sé ekki með töluleg gögn um hversu margir bíði eftir því að þreyta prófið þar sem á meðan verið er að semja um framkvæmd prófanna sé ekki opið fyrir umsóknir. Á síðasta ári þreyttu alls 1376 einstaklingar prófið en 952 árið áður.
Þeim hefur fjölgað talsvert en árið 2022 voru próftakar 724 og 799 árið 2023.