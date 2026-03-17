Niðurrifið á göngubrúnni hafið Atli Ísleifsson skrifar 17. mars 2026 14:04 Á meðan unnið er að niðurrifi gömlu brúarinnar verður hluta af nálægum stígum lokað. Reykjavíkurborg Vinna við niðurrif gömlu göngubrúarinnar yfir Elliðaár við Dimmu hófst í dag. Áætlað að verkinu verði lokið fyrir páska. Á vef Reykjavíkurborgar segir að gamla göngubrúin sé komin til ára sinna og hafi ný brú tekið við því hlutverki sem hún hafi gegnt um árabil. „Nýja brúin er staðsett um 100 metrum fyrir neðan þá gömlu og er hönnuð bæði fyrir gangandi- og hjólandi vegfarendur. Loka þarf aðliggjandi stígum meðan á verkinu stendur. Gamla brúin var upphaflega byggð sem lagnabrú fyrir vatns- og hitaveitu en var einnig nýtt sem göngubrú. Tröppur voru upp á brúna til að fólk kæmist yfir hana en þær voru orðnar laskaðar og varasamar fyrir vegfarendur. Fyrir nokkrum misserum voru settir nýir rampar sitt hvoru megin við brúna til að bæta aðgengi en það var aðeins bráðabirgðalausn. Nýja brúin er staðsett um 100 metrum fyrir neðan þá gömlu.Reykjavíkurborg Hluta af nálægum stígum lokað Yfir vetrartímann var einnig orðið erfitt að fara þarna yfir, ekki síst með vagna, kerrur eða hjól og því var löngu orðið tímabært að byggja nýja brú sem uppfyllir nútímakröfur. Á meðan unnið er að niðurrifi gömlu brúarinnar verður hluta af nálægum stígum lokað. Unnið verður beggja vegna Dimmu fyrstu vikuna en eftir það austan við ána. Þá verður jafnframt lokun á stíg undir Breiðholtsbraut aflétt. Vegagerðin Nýja brúin er hluti af framkvæmdum sem heyra undir nýjan Arnarnesveg og eru hluti af Samgöngusáttmálanum," segir á vef Reykjavíkurborgar. Meðfylgjandi er kort þar sem sjá má hvaða stígum verður að loka vegna niðurrifsins: