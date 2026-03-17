Óvissa er um framtíð Foreldrahúss eftir að stjórnvöld neituðu að halda áfram að styrkja starfsemina að sögn framkvæmdastjóra. Ekki náist í barnamálaráðherra. Staðan sé sorgleg fyrir félagið sem fagni fjörutíu ára afmæli í ár.
Á bilinu 1500- 1800 foreldrar koma árlega í ráðgjöf til Foreldrahúss vegna vímuefnavanda um sex hundruð ungmenna. Berglind Gunnarsdóttir Strandberg framkvæmdastjóri segir að málaflokkurinn hafi þyngst mikið síðustu ár.
„Alls komu fjórtán tólf ára börn komu hingað í fyrra og það er algjört met,“ segir Berglind.
Hún segir að félagið sé að mestu rekið fyrir opinbert fé eins og styrki frá Reykjavíkurborg, Lýðheilsusjóði og frá ríkisstjórn. Ríkið hafi styrkt félagið um tólf milljónir í fyrra, ríflega þrjátíu milljónir árið 2024 og 23 milljónir árið 2023. Nú sé staðan hins vegar önnur.
„Við höfum fengið höfnun á styrkjum frá Ölmu og Ragnari og það næst ekki í Ingu Sæland barnamálaráðherra. Þannig að við erum í vondri stöðu núna,“ segir hún.
Höfnun frá félagsmálaráðuneytinu kom fyrir nokkrum dögum og barst frá heilbrigðisráðuneytinu í febrúar.
Berglind segir að komi ekki fjármagn frá ríkinu fyrir þetta rekstrarár þurfi að skella núverandi starfsemi í lás.
„Við sjáum ekki að við getum haldið áfram starfseminni eins og hún er rekin núna. Það er alveg augljóst að við getum það ekki,“ segir hún.
Berglind segir að ákveðið hafi verið að blása til stjórnarfundar í dag vegna stöðunnar þar sem hinar ýmsu sviðsmyndir verði á borðinu.
„Það er stjórnarfundur á eftir og þá verður staðan tekin, við getum ekki haldið áfram svona,“ segir hún.
Berglind segir að þrátt fyrir að forsætisráðuneytið hafi í dag birt tillögur um samþætta þjónustu við börn með vímuefnavanda sé ekkert að finna þar um þjónustu eins og Foreldrahús sinni. Ekkert muni taka við leggist starfsemin af.
„Það er ekkert sambærilegt úrræði í kerfinu. Við erum eina úrræðið fyrir foreldra með börn í þessum vanda,“ segir hún.
Samtökin vímulaus æska sem halda utan um Foreldrahús voru stofnuð árið 1986. Berglind er vonsvikin með stöðuna á 40. ára afmælisárinu.
„Það er náttúrulega sorglegt að geta ekki fagnað því að hafa lifað i 40 ár með það að markmiði að hjálpa börnum og foreldrum þar sem vímuefnavandi er að koma í ljós,“ segir hún að lokum.