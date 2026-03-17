Vegagerðin hafnaði tilboði Icelandair í Ísafjarðarflugið Samúel Karl Ólason og Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifa 17. mars 2026 13:55 Frá flugstöð Ísafjarðarflugvallar. Einar Forsvarsmenn Vegagerðarinnar hafa hafnað tilboði Icelandair um rekstur flugleiðarinnar milli Reykjavíkur og Ísafjarðar. Samningaviðræður um framhaldið eru nú yfirstandandi milli Vegagerðarinnar og Icelandair. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir áfram stefnt að samkomulagi en tilboð Icelandair hafi verið langt yfir áætlun. Icelandair var eina félagið sem bauð í flugleiðina milli Reykjavíkur og Ísafjarðar, með tilboð upp á 3,5 milljarða króna niðurgreiðslu næstu fjögur ár. Það var 2,2 milljörðum króna hærra en kostnaðaráætlun Vegagerðar sem hljóðaði upp á 1,3 milljarða króna. Sjá einnig: Samtal hafið um Ísafjarðarflug Samkvæmt Eyjólfi eru engar tölur komnar upp á borðið í viðræðunum að svo stöddu. Hann segist enn ákveðinn í því að halda þessari flugleið til Ísafjarðar, eftir að forsvarsmenn Icelandair tilkynntu í fyrra að félagið ætlaði að hætta flugi þangað næsta haust. Eyjólfur segir að kostnaðurinn skipti þó máli.