Innlent

Vega­gerðin hafnaði til­boði Icelandair í Ísafjarðarflugið

Samúel Karl Ólason og Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifa
Frá flugstöð Ísafjarðarflugvallar.
Frá flugstöð Ísafjarðarflugvallar.

Forsvarsmenn Vegagerðarinnar hafa hafnað tilboði Icelandair um rekstur flugleiðarinnar milli Reykjavíkur og Ísafjarðar. Samningaviðræður um framhaldið eru nú yfirstandandi milli Vegagerðarinnar og Icelandair.

Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir áfram stefnt að samkomulagi en tilboð Icelandair hafi verið langt yfir áætlun.

Icelandair var eina félagið sem bauð í flugleiðina milli Reykjavíkur og Ísafjarðar, með tilboð upp á 3,5 milljarða króna niðurgreiðslu næstu fjögur ár. Það var 2,2 milljörðum króna hærra en kostnaðaráætlun Vegagerðar sem hljóðaði upp á 1,3 milljarða króna.

Samkvæmt Eyjólfi eru engar tölur komnar upp á borðið í viðræðunum að svo stöddu. Hann segist enn ákveðinn í því að halda þessari flugleið til Ísafjarðar, eftir að forsvarsmenn Icelandair tilkynntu í fyrra að félagið ætlaði að hætta flugi þangað næsta haust.

Eyjólfur segir að kostnaðurinn skipti þó máli.

Samgöngur Ísafjarðarbær Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Fréttir af flugi Reykjavíkurflugvöllur Byggðamál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið