Byggingarfulltrúi hefur samþykkt umsókn Samhjálpar um að breyta rými við Grensásveg í kaffistofu og skipulagsfulltrúi vísað henni áfram á umhverfis- og skipulagsráð 10. febrúar. Starfsemin er áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa og umsögn heilbrigðiseftirlits. Umsóknin var á dagskrá fundar umhverfis- og skipulagsráðs í dag en hefur verið frestað um viku.
Gert er ráð fyrir því í umsókn Samhjálpar að á jarðhæð í rýminu verði matsalur fyrir hámark 100 manns. Í kjallara verði geymsla og skápur fyrir starfsfólk. Þá er ekki gert ráð fyrir að matur verði eldaður á staðnum, heldur aðeins hitaður. Samhjálp rekur eldhús í Grafarvogi eins og stendur.
Greint var frá því í sumar að leigusamningi Samhjálpar vegna húsnæðis Kaffistofunnar hefði verið sagt upp og rýma þyrfti húsnæðið fyrir október 2025. Kaffistofan hafði verið rekin í Borgartúni frá árinu 2007. Kaffistofan er því tímabundið í húsnæði Fíladelfíukirkjunnar við Hátún og hefur verið þar frá því í október. Á hverjum degi eru afgreiddar um 350 máltíðir á kaffistofunni.
Upphaflega stóð til að afgreiða umsóknina á fundi umhverfis- og skipulagsráðs í dag, en Líf Magneudóttir, formaður ráðsins, greindi mbl.is frá því í gærkvöldi að málinu hefði verið frestað um viku.
Í umsókninni er því óskað eftir því að breyta verslunarrými í móttökueldhús ásamt matsal fyrir hundrað manns, salernisaðstöðu og starfsmannaaðstöðu. Í umsókn kemur fram að breytingar taki aðeins til innra rýmis og að ekkert verði átt við burðarvirki. Þá eigi ekki að gera neinar útlitsbreytingar á byggingunni nema að skjólveggjum úr timbri og gróðri verði stillt upp við aðalinngang, ásamt því að setja plastfilmu í glugga sem snúa að Grensásvegi til að minnka innsýn í matsalinn.
Í kjallara verður aðstaða starfsmanna til að skipta ásamt hirslum fyrir bæði hreinan og óhreinan fatnað starfsmanna. Þar verður auk þess aukasalerni fyrir starfsfólk og ræstivaskur. Geymsla í kjallara er fyrir frysti og kæli. Þurrvörur verða einnig í hillum í geymslu. Lokað verður af um helming rýmis í kjallara. Aflokað rými inniheldur að mestu leyti vatnsinntök.
Í umsögn sinni leggur skipulagsfulltrúi til að fallið sé frá skjólveggjum og bekkjum og blómabeði á lóð eins og lagt er til í byggingarleyfisumsókn.
„Að öðru leyti er lagt til að byggingarleyfisumsókn verði samþykkt,“ segir í umsögn skipulagsfulltrúa sem undirrituð er af Hrafnhildi Sverrisdóttur, arkitekt FAÍ og verkefnastjóra.
Í fundargerð byggingarfulltrúa borgarinnar frá 24. febrúar kemur fram að sótt hafi verið um leyfi til að breyta innra skipulagi húsnæðis við Grensásveg 46 og innrétta í staðinn veitingastað í flokki II fyrir allt að hundrað gesti. Erindið er samþykkt en áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa og samþykki heilbrigðiseftirlits.
Mikill fjöldi íbúa hefur mótmælt flutningi kaffistofunnar á Grensásveg og hafa vísað til nálægðar við skóla í hverfinu og að þeir óttist aukningu innbrota.
Umboðsmaður barna sendi Reykjavíkurborg erindi fyrir helgi vegna málsins. Í bréfinu kom fram að töluverður fjöldi foreldra hefði haft samband við embættið og lýst yfir áhyggjum af staðsetningu kaffistofunnar vegna návígis hennar við grunnskóla og íþrótta- og tómstundastarf barna. Í bréfi umboðsmanns segir að embættið hafi sent bréf á Reykjavíkurborg í kjölfarið til að vekja athygli á þeirri skyldu að meta ávallt áhrif ákvarðanna á börn.
Líf Magneudóttir, formaður umhverfis- og skipulagsráðs, segir í samtali við fréttastofu að ráðið samþykki í raun hvorki né hafni umsókn Samhjálpar. Ráðið fái kynningu á breytingunum en bæði skipulagsfulltrúi og byggingarfulltrúi séu búnir að samþykkja byggingarleyfisumsókn Samhjálpar. Eftir að Samhjálp hefur breytt húsnæðinu sé starfsleyfi þeirra þó háð lokaúttekt byggingarfulltrúa og heilbrigðiseftirlits. Yfirleitt sé það þannig að hægt sé að bregðast við athugasemdum.
Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir segir Samhjálp spennt að hefja framkvæmdir og þau vonist til þess að bið þeirra fari að ljúka. Sex mánuðir eru síðan þau fengu rýmið afhent en þau hættu framkvæmdum skyndilega í nóvember þegar skipulagsfulltrúi ákvað að setja umsókn þeirra í grenndarkynningu.
Umsögn skipulagsfulltrúa um umsókn Samhjálpar er nokkuð ítarleg. Þar er að finna alls 40 umsagnir sem bárust í grenndarkynningu frá íbúum og rekstraraðilum, auk undirskriftarlista. Í umsögninni er athugasemdum skipt í fimm flokka. Það er að breytingin sé ekki í samræmi við aðalskipulag Reykjavíkur 2040, að það hafi verið annmarkar á málsmeðferð, að fyrirhuguð starfsemi eigi ekki heima í íbúðarbyggð, athugasemdir varðandi breytinguna á húsnæðinu og umsókninni og svo að lokum varðandi efnahagsleg áhrif á bæði íbúa og rekstur í grennd við Grensásveg.
Hvað varðar athugasemdir um að starfsemin eigi ekki heima í íbúðarbyggð segir skipulagsfulltrúi að húsbyggingin sem eigi að breyta sé á svæði sem sé ekki hluti af deiliskipulagi en sé skilgreint fyrir verslun og þjónustu og að samkvæmt því megi reka samfélagsþjónustu í rýminu. Svæðið sé ekki skilgreint sem íbúðarbyggð en heimilt að hafa íbúðir á efri hæðum. Skipulagsfulltrúi metur því að notkunarbreytingin á rýminu sé heimil. Hann metur einnig að áformin séu í samræmi við aðalskipulag Reykjavíkur fyrir árið 2040 og að starfsemin sé heimil í hverfiskjarnanum.
Hvað varðar athugasemdir um grenndarkynninguna metur skipulagsfulltrúi að hún hafi verið lögum samkvæmt og er áréttað í umsögn skipulagsfulltrúa að viðeigandi og nauðsynleg forvinna hafi verið unnin þvert á svið borgarinnar áður en ákvörðun um grenndarkynningu byggingarleyfisumsóknar var tekin.
Ýmsar athugasemdir íbúa og rekstraraðila lutu að því að starfsemin væri fyrir afmarkaðan hóp, ekki fyrir börn, og að hún ætti ekki heima nærri grunnskólum. Þá voru einnig gerðar athugasemdir við ástand gesta og að reksturinn myndi valda álagi á íbúa því hún væri í gangi allan ársins hring.
Niðurstaða skipulagsfulltrúa hvað varðar börn er að starfsemin sé fyrir lögráða einstaklinga en að börnum sé ekki vísað á dyr, hvort sem þau eru ein eða í fylgd með fullorðnum.
„Sú starfsemi sem fyrirhuguð er á Grensásvegi 46 er kaffistofa Samhjálpar. Samkvæmt upplýsingum frá Samhjálp er kaffistofan opin lögráða einstaklingum en ólögráða einstaklingum er ekki vísað á dyr enda starfsemi kaffistofunnar ekki hættuleg börnum,“ segir í umsögninni.
Hvað varðar athugasemdir um nálægð við skóla segir í umsögn skipulagsfulltrúa að Grensásvegur marki skil milli grunnskólahverfa Breiðagerðisskóla og Hvassaleitisskóla. Kaffistofan sé þannig í jaðri grunnskólahverfis Hvassaleitisskóla.
„Hvassaleitisskóli og Breiðagerðisskóli eru báðir skólar fyrir börn í 1-7. bekk. Þegar börn fara í 8. bekk fara þau í Réttarholtsskóla. Sum börn þurfa að fara yfir Grensásveg, en bent er á að kennsla hefst á morgnana töluvert áður en kaffistofa Samhjálpar opnar. Þegar skóla lýkur getur kaffistofan verið opin,“ segir í umsögninni.
Þá er farið yfir það að staðsetning viðkomandi skóla sé almennt ekki á leið þeirra sem heimsækja kaffistofuna og er bent á að allri borginni sé skipt upp í hverfi eftir grunnskólum.
„Í okkar samfélagi geta komið upp erfið atvik. Eðlilega leita slík atvik oft í fréttaflutning og umræðu í samfélaginu. Slík atvik hafa komið upp á kaffistofu Samhjálpar, eins og sumar athugasemdir vitna í. Í slíku tilviki skoðar starfsfólk Samhjálpar hvert mál fyrir sig til að koma í veg fyrir að það endurtaki sig. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur gefur út starfsleyfi fyrir starfseminni og fylgir eftir ábendingum sem upp kunna að koma í tengslum við starfsemina. Auk þess er gott samstarf milli Samhjálpar og Reykjavíkurborgar í málaflokki heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir, t.d. við VOR – teymið,“ segir skipulagsfulltrúi. Niðurstaða hans er því sú að athugasemdin hafi ekki áhrif.
Einnig voru gerðar athugasemdir um breytingar á húsnæði eða byggingarleyfisumsókninni. Þar er til dæmis fjallað um bekki og gróðurbeð fyrir utan sem skipulagsfulltrúi hafnar og tóbaksreykingar. Skipulagsfulltrúi leggur til að skjólveggir og gróður- og beð verði fjarlægð til að tryggja aðgengi allra. Hvað varðar tóbaksreykingar fyrir utan segir að reykingar séu óheimilar inni og það sama gildir um svæði utan húss séu þau ekki nægilega opin til að tryggja viðunandi loftstreymi.
„Notkun tóbaks er ekki bönnuð utandyra,“ segir í umsögn skipulagsfulltrúa og að athugasemdir hafi því ekki efnisleg áhrif á umsóknina.
Að lokum fer skipulagsfulltrúi yfir möguleg efnahagsleg áhrif breytinganna og athugasemdir um að forsendur fyrir fasteignakaupum og búsetu séu brostnar með tilkomu kaffistofunnar. Í umsögn segir að athugasemdir íbúa lúti meðal annars að því að starfsemi kaffistofu Samhjálpar hafi áhrif á framtíðar fasteignaviðskipti. Einnig geri sumir ráð fyrir að fasteignaverð muni lækka og íbúðir jafnvel ekki seljast.
„Samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkur 2040 er heimild fyrir fjölbreyttri starfsemi innan verslunar- og þjónustusvæða sem getur haft mismikil áhrif á nærumhverfi og innviði. Fyrirhugaðar breytingar á húsnæðinu að Grensásvegi 46 rúmast innan AR2040,“ segir í svari skipulagsfulltrúa við því og að athugasemdirnar hafi því ekki efnisleg áhrif á umsókn Samhjálpar.
Fréttin hefur verið uppfærð með upplýsingum um að afgreiðslu málsins hafi verið frestað um viku í umhverfis- og skipulagsráði.