Ein­stefna komumegin við Kefla­víkur­flug­völl

Kjartan Kjartansson skrifar
Skýringarmynd sem sýnir hvar einstefna til austur byrjar á vegi norðan við flugstöð Leifs Eiríkssonar. Isavia

Hluti af vegi sem liggur á milli flugstöðvarbyggingar Keflavíkurflugvallar og langtímabílastæða norðan við hana verður einstefna með framkvæmdum sem hófust í dag. Breytingarnar eru sagðar eiga að auka öryggi vegfarenda og bæta umferðarflæði.

Einstefna verður á veginum austan við útkeyslu langtímastæðanna (P3). Þeir sem þaðan koma geta áfram beygt út á veginn í báðar átti. Ökumenn sem koma af bílastæðasvæðinu komumegin (P2) aðeins austar geta aðeins beygt til austurs og þaðan út af flugvallarsvæðinu til norðurs eftir nýlegum vegkafla.

Aðeins ein leið hefur verið út af flugvallarsvæðinu en nýi vegkaflinn býr til nýja leið samkvæmt tilkynningu frá Isavia, rekstraraðila flugvallarins.

Framkvæmdirnar eru sagðar hluti af frekari breytingum á aðkomusvæði flugvallarins sem eru fram undan og eiga að auka öryggi og bæta umferðarflæði.

Keflavíkurflugvöllur Suðurnesjabær Umferðaröryggi Umferð Samgöngur

