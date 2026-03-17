Fjármála- og efnahagsráðherra tekur fram að mögulega verði hægt að skoða að setja mannvirki á við Reykjanesbraut og Suðurlandsveg inn í fyrirhugað innviðafélag. Með því væri hægt að innheimta veggjöld á öllum helstu leiðum til og frá höfuðborgarsvæðinu. Þingmaður Sjálfstæðisflokksins gagnrýnir hugmyndina harðlega.
Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, lagði fram frumvarp í dag á Alþingi um stofnun innviðafélags í eigu ríkisins sem ætlað er að hraða uppbyggingu stórra samgönguverkefna. Félagið á að vera opinbert hlutafélag í eigu ríkisins sem annist fjármögnun, þróun, uppbyggingu og rekstur tiltekinna samgönguinnviða.
Í greinargerð frumvarpsins segir að við vinnslu frumvarpsins hafi verið skoðað að leggja félaginu til mannvirki sem þegar hafa verið byggð og taka upp innheimtu veggjalda. Framkvæmd var greining og miðað við að Hvalfjarðargöng yrðu hluti af félaginu. Með því að setja á „hófleg veggjöld“, en ekki kemur fram hversu há þau voru, væri hægt að lækka framlag ríkisins um 27 milljarða.
„Mögulegt er að skoða fleiri þegar byggð mannvirki í þessu samhengi, til að mynda Reykjanesbraut og Suðurlandsveg, en með slíkum aðgerðum væri innheimta veggjalda á öllum helstu leiðum til og frá höfuðborgarsvæðinu sem í fælist ákveðin sanngirni þar sem byrðum yrði dreift á vegfarendur hvar sem þeir byggju eða störfuðu,“ segir í greinargerðinni.
„Ekki liggur fyrir nákvæm greining á því hvað framlag ríkisins myndi lækka við slíka ráðstöfun en ljóst er að hún getur lækkað verulega.“
Ákvörðun var tekin um að skoða innheimtu veggjalda á áðurnefndum stöðum þar sem kostnaður við fyrirhuguð verkefni á borði félagsins, Sundabraut, Fljótagöng og Ölfusárbrú, er áætlaður rúmir 190 milljarðar króna. Ríkissjóður þurfi því að leggja 75 milljarða framlög til félagsins.
„Til að mæta þeim kostnaði var skoðað að afhenda félaginu Vaðlaheiðargöng og Hornafjarðarfljót en þar er nú þegar verið að innheimta eða stendur til að innheimta veggjöld.“
Vilhjálmur Árnason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og oddviti á lista flokksins í komandi sveitarstjórnarkosningum í Reykjanesbæ, gagnrýnir það að ríkisstjórnin hafi tekið til skoðunar að innheimta veggjöld.
„Eftir að ríkisstjórnin samþykkti meingallað frumvarp um kílómetragjöld á flestalla landsmenn, m.a. undir formerkjum þess að „þeir borgi sem nota“, stefnir hún nú á að leggja á umfangsmikla vegtolla sem gætu bitnað á langflestum landsmönnum. Ekki síst á Suðurnesjamönnum,“ segir hann í færslu á Facebook.
„Það eru ýmsar leiðir til að fjármagna vegakerfið. Ríkisstjórnin hefur hins vegar valið að fara allar í einu. Fyrst átti að sækja milljarðana með hækkun veiðigjalda. Þegar það gekk ekki eftir var gripið til kílómetragjalda og snarhækkunar vörugjalda á bíla. Nú á að bæta vegtollum ofan á.“
Hann hvetur sveitarstjórnir þeirra svæða sem aðgerðin myndi bitna mest á, til að mynda Reykjanesbæ, til að bregðast strax við.
„Þessi áform mega ekki ná fram að ganga nema kílómetragjöld og vörugjöld á bifreiðar séu afnumin áður.“
Fréttin hefur verið uppfærð. Fyrst stóð að um væri að frumvarp innviðaráðherra en rétt er að þetta er frumvarp fjármála- og efnahagsráðherra.