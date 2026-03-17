Stefán Þór leiðir jafnaðar­menn í Fjarðabyggð

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Samfylkingin

Stefán Þór Eysteinsson bæjarfulltrúi er oddviti lista Samfylkingarinnar og annars félagshyggjufólks í Fjarðabyggð fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Listinn var samþykktur samhljóða á félagsfundi í Neskaupstað í kvöld.

„Það er mikill heiður að fá að leiða þennan öfluga hóp fólks í komandi sveitarstjórnarkosningum. Á listanum er fjölbreyttur hópur einstaklinga með ólíkan bakgrunn og sterka tengingu við samfélagið. Það sem við eigum hins vegar öll sameiginlegt er skýr vilji til að leggja okkar af mörkum til að efla Fjarðabyggð. Ég er þakklátur fyrir það traust sem mér er sýnt og er virkilega spenntur fyrir því að vinna með þessum hópi að því að kynna málefnin okkar og eiga gott samtal við íbúa um þau verkefni sem eru framundan,“ er haft eftir Stefáni í tilkynningu.

Listinn er í heild sinni eftirfarandi:

  1. Stefán Þór Eysteinsson, bæjarfulltrúi
  2. Hjördís Helga Seljan, bæjarfulltrúi
  3. Valborg Ösp Árnadóttir Warén, stjórnmálafræðingur
  4. Adam Ingi Guðlaugsson, vélfræðingur
  5. Arndís Bára Pétursdóttir, aðstoðarskólastjóri
  6. Ásdís Helga Jóhannsdóttir, kjarasérfræðingur
  7. Birkir Snær Guðjónsson, varaformaður AFLs
  8. Esther Ösp Gunnarsdóttir, hönnuður
  9. Aðalbjörg Eva Sigurðardóttir, leiðbeinandi
  10. Jaroslaw Grzegorz Zajaczkowski, bifvélavirki
  11. Salóme Rut Harðardóttir, íþróttakennari
  12. Joanna Katarzyna Mrowiec, kennari
  13. Oddur Sigurðsson, bóndi
  14. Sveinn Fannar Sæmundsson, sagnfræðingur
  15. Anna Sigrún Jóhönnudóttir, öryrki og verslunareigandi
  16. Kristrún Antonsdóttir, félagsliði
  17. Benedikt Sigurjónsson, fyrrv. bæjarverkstjóri
  18. Björn Hafþór Guðmundsson, eldri borgari
