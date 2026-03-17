Stefán Þór leiðir jafnaðarmenn í Fjarðabyggð Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 17. mars 2026 23:18 Stefán Þór Eysteinsson bæjarfulltrúi leiðir listann. Samfylkingin Stefán Þór Eysteinsson bæjarfulltrúi er oddviti lista Samfylkingarinnar og annars félagshyggjufólks í Fjarðabyggð fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Listinn var samþykktur samhljóða á félagsfundi í Neskaupstað í kvöld. „Það er mikill heiður að fá að leiða þennan öfluga hóp fólks í komandi sveitarstjórnarkosningum. Á listanum er fjölbreyttur hópur einstaklinga með ólíkan bakgrunn og sterka tengingu við samfélagið. Það sem við eigum hins vegar öll sameiginlegt er skýr vilji til að leggja okkar af mörkum til að efla Fjarðabyggð. Ég er þakklátur fyrir það traust sem mér er sýnt og er virkilega spenntur fyrir því að vinna með þessum hópi að því að kynna málefnin okkar og eiga gott samtal við íbúa um þau verkefni sem eru framundan," er haft eftir Stefáni í tilkynningu. Listinn er í heild sinni eftirfarandi: Stefán Þór Eysteinsson, bæjarfulltrúi Hjördís Helga Seljan, bæjarfulltrúi Valborg Ösp Árnadóttir Warén, stjórnmálafræðingur Adam Ingi Guðlaugsson, vélfræðingur Arndís Bára Pétursdóttir, aðstoðarskólastjóri Ásdís Helga Jóhannsdóttir, kjarasérfræðingur Birkir Snær Guðjónsson, varaformaður AFLs Esther Ösp Gunnarsdóttir, hönnuður Aðalbjörg Eva Sigurðardóttir, leiðbeinandi Jaroslaw Grzegorz Zajaczkowski, bifvélavirki Salóme Rut Harðardóttir, íþróttakennari Joanna Katarzyna Mrowiec, kennari Oddur Sigurðsson, bóndi Sveinn Fannar Sæmundsson, sagnfræðingur Anna Sigrún Jóhönnudóttir, öryrki og verslunareigandi Kristrún Antonsdóttir, félagsliði Benedikt Sigurjónsson, fyrrv. bæjarverkstjóri Björn Hafþór Guðmundsson, eldri borgari Sveitarstjórnarkosningar 2026 Fjarðabyggð Samfylkingin