Rýma þurfti atvinnuhúsnæði á Ísafirði eftir að snjóflóð féll í Seljalandshlíð í morgun. Áfram er í gildi óvissustig vegna snjóflóðahættu á norðanverðum Vestfjörðum og Norðurlandi og þá eru gular viðvaranir í gildi vegna veðurs á Vestanverðu landinu.
Gul viðvörun hefur verið í gildi síðan í nótt á sunnanverðu Snæfellsnesi vegna norðaustan storms. Þá er viðvörun einnig í gildi á Vestfjörðum vegna norðvestan storms en honum fylgir snjókoma með tilheyrandi éljagangi eða skafrenningi.
Búið er að opna veginn um Súðavíkurhlíð en þar er þó enn snjóflóðahætta.
Sveitarstjóri Súðavíkurhrepps segir ekta vetrarveður fyrir vestan og lokun vegarins til Ísafjarðar óþægilega fyrir fólk sem ferðast þarf á milli vegna vinnu.
„Svo hefur það komið fyrir að fólk er kannski rétt komið til vinnu þegar það verður að skjótast aftur til baka. Þannig að það eru svona helstu óþægindin, auðvitað fyrir utan hættuna af þessu. Þetta er náttúrulega ekki þannig hérna að það séu allir algjörlega í rónni yfir þessu, en samt sem áður er ótrúlega mikið langlundargeð,“ sagði Bragi Thoroddsen sveitarstjóri í viðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar.
Það kosti töluvert skipulag þegar íbúar eru að skipuleggja ferðir sínar á morgnanna.
„Það eru mörg símtöl hérna oft að morgni þar sem að maður er að reyna að fara yfir vef Vegagerðarinnar og fylgjast með því hvort það séu einhverjar tilkynningar. Þetta er bara partur af lífinu hérna, þetta er náttúrulega galið.“
Þá sé það staðalbúnaður íbúa að vera með frystikistu með nóg af mat ef rof verður á þjónustu vegna lokunar vega.
„Það er örstutt hérna á milli þessara þéttbýlisstaða, höfuðstað Vestfjarða sem er nú Ísafjarðabær og þar er meginþorri allrar þjónustu. Það er kannski svolítið sérstakt að þetta er láglendisvegur og þetta eru einhverjir 20 kílómetrar hérna milli þorpanna. Að þetta skuli vera jafn erfitt að vetri að fara hérna á milli og jafnvel að sumarlagi þegar að grjót hrynur niður.“
Sveinn Brynjólfsson á snjóflóðavakt Veðurstofunnar segir óvissustig enn í gildi á norðanverðum Vestfjörðum og Norðurlandi.
„Rétt áðan var að falla snjóflóð í Seljalandshlíðinni á Ísafirði. Þannig að nú er búið að rýma aftur þetta atvinnuhúsnæði sem var rýmt á sunnudag, það var búið að aflétta því í gær.“
Búist er við að rýmingin verði í gildi þar til á morgun.
Viðvörun vegna snjóflóðahættu er á Flateyrarvegi og vegum um Súðavíkurhlíð og Eyrarhlíð fyrir vestan sem og Siglufjarðarvegi, Ólafsfjarðarvegi og veginum um Dalsmynni á Norðurlandi.
„Það er ennþá svolítil snjókoma og skafrenningur til fjalla og verður það í dag virðist vera samkvæmt spám fyrir vestan. En á Norðurlandi ætti að draga svolítið úr því í dag en að versna aftur í kvöld.“
„Í morgun þá sáust þrjú svona dálítið stór snjóflóð í Ólafsfirði sem ógnuðu ekki byggð eða vegum. Ef við lítum aftur til miðvikudagskvölds þá hefur fallið mjög mikið af flóðum á Vestfjörðum og Norðurlandi. Yst á Tröllaskaganum hefur snjóað langmest.“
Þá segir hann að skoða þurfi stöðuna fyrir vestan annað kvöld þegar vindáttin breytist.
„Það gæti orðið ágætis veður á morgun og þá dregur úr snjóflóðahættunni. En síðan þegar suðvestanáttin kemur annað kvöld og aðfaranótt fimmtudags þá þurfum við að horfa á þetta öðrum augum þegar leysingin verður. Rigning, hiti og hvassvirði. Þá geta farið snjóflóð líka,“ sagði Sveinn að endingu.