Leggur til að atkvæðagreiðslunni verði frestað Árni Sæberg skrifar 17. mars 2026 13:34 Guðrún tilkynnti á þingfundi gærdagsins að hún myndi leggja fram breytingatillögu. Vísir/Vilhelm Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, mun leggja til breytingu á þingsályktunartillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið, meðal annars þess efnis að atkvæðagreiðslunni verði frestað fram í október. „Þegar þjóðin þarf að taka afstöðu til næsta skrefs í átt að Evrópusambandinu á hún rétt á skýrum upplýsingum og vandaðri umræðu um málið. Þess vegna tilkynnti ég í ræðu minni á Alþingi í gær að ég muni leggja fram breytingatillögu við þingsályktunartillögu ríkisstjórnarinnar,“ segir Guðrún í færslu á Facebook. Fyrri umræðu lokið Alþingismenn luku í gærkvöldi fyrri umræðu um þingsályktunartillögu ríkisstjórnarinnar um þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna við ESB. Þingfundur stóð fram til að verða ellefu þar sem tekist var á um málið en að endingu lauk umræðunni og fer málið nú í síðari umræðu og til meðferðar hjá utanríkismálanefnd Alþingis. Guðrún segir að í fyrsta lagi muni hún leggja til að fyrirhugaðri þjóðaratkvæðagreiðslu verði frestað frá 29. ágúst til 17. október 2026. „Ástæðan er einföld. Málið er of mikilvægt til að það sé keyrt áfram á hlaupum, með takmarkaðri umræðu og á þeim tíma sem Alþingi er ekki að störfum. Þjóðin á rétt á því að fá nægan tíma til að kynna sér málið og mynda sér upplýsta skoðun.“ Skýra þurfi spurninguna Í öðru lagi muni hún leggja til breytingu á orðalagi spurningarinnar sem leggja eigi fyrir þjóðina. Spurningin verði að vera skýr og hún verði að endurspegla það hvað felst í því að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Það sé ekki í boði að leggja fyrir þjóðina óskýra eða villandi spurningu í svona afdrifaríku máli. Þingsályktunartillagan sem liggur nú fyrir þinginu er nokkuð skorinorð og hljóðar svo: Alþingi ályktar að fram fari þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst 2026 um hvort aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið skuli fram haldið. Eftirfarandi spurning verði borin upp í þjóðaratkvæðagreiðslunni: „Á að halda áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu?❏ Já, halda áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu.❏ Nei, ekki halda áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu.“ Treystir þjóðinni Guðrún segist í þriðja lagi munu leggja til að utanríkismálanefnd leiti til Feneyjanefndarinnar um ráðgjöf. Það þurfi að tryggja að orðalag spurningarinnar og framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslunnar standist bæði íslensk lög og alþjóðleg viðmið um þjóðaratkvæðagreiðslur. Nefnd Evrópuráðsins um lýðræði með lögum, sem í daglegu tali er kölluð Feneyjanefndin, er ráðgjafarnefnd Evrópuráðsins um stjórnskipunarmál. „Ég treysti þjóðinni til að taka afstöðu í þessu máli. Þjóðin á þann rétt að vita um hvað hún er spurð og hvað getur tekið við. Það er lágmarkskrafa í lýðræðisríki,“ segir Guðrún. Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald ESB-viðræðna Sjálfstæðisflokkurinn Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Evrópusambandið Mest lesið Yfirheyrslur gætu staðið yfir fram á kvöld Innlent „Ég held að ég verði þess heiðurs aðnjótandi að taka Kúbu“ Erlent „Persónulegir þættir koma hér hvergi nærri“ Innlent Sjö handteknir í tengslum við meiriháttar líkamsárás Innlent Segjast hafa sent tvo háttsetta Írani til „dýpstu kima helvítis“ Erlent Leggur til að atkvæðagreiðslunni verði frestað Innlent Atvinnuhúsnæði á Ísafirði rýmt eftir snjóflóð Innlent Vegagerðin hafnaði tilboði Icelandair í Ísafjarðarflugið Innlent Kviknaði í kaffibrennsluofni Innlent Fjögur hundruð fíklar sagðir liggja í valnum eftir árásir Pakistana Erlent Fleiri fréttir Mesta kvikusöfnun á milli eldgosa frá upphafi eldgosahrinu Niðurrifið á göngubrúnni hafið Vegagerðin hafnaði tilboði Icelandair í Ísafjarðarflugið Leggur til að atkvæðagreiðslunni verði frestað Alvarlegt að svo ill meðferð á dýrum sé metin refsilaus Þorsteinn tekur við formennsku af Fanneyju Birnu Vilja hætta við Borgarlínu en stórefla strætisvagnakerfið Bein útsending: Ársfundur Samorku Atvinnuhúsnæði á Ísafirði rýmt eftir snjóflóð Kviknaði í kaffibrennsluofni Vaxtaákvörðun framundan og snjóflóðahætta fyrir vestan Um 44 prósent hlynnt forgangsröðun í samgönguáætlun Yfirheyrslur gætu staðið yfir fram á kvöld Árekstur við Suðurlandsbraut „Persónulegir þættir koma hér hvergi nærri“ Fyrri umræðu um þjóðaratkvæði lokið Sjö handteknir í tengslum við meiriháttar líkamsárás Eins og ef einhver myndi hella vatni yfir tölvu Ólafsfjarðarmúla lokað vegna snjóflóðs Kjartan Atli leiðir Samfylkinguna í Garðabæ Heimsmarkaðsverð í hæstu hæðum, sannir aðdáendur Laufeyjar og harka í ESB umræðum Tilkynnt um mann með sverð Stöðvuðu stút með naglamottu „Ég hef aldrei heyrt aðra eins fyrirspurn á ævinni“ Fyrsta konan sem skipuð er yfirlögregluþjónn Fauk í Kristrúnu í fyrirspurnartíma Loka fyrir umferð til að rannsaka banaslys Umdeildir leikir í sumarbúðum: „Það eru sem betur fer breyttir tímar“ Rúta skíðlogar í Hafnarfirði Neita öll sök í Reykholtsmálinu Sjá meira