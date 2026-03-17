Þor­steinn tekur við for­mennsku af Fann­eyju Birnu

Lovísa Arnardóttir skrifar
Þorsteinn tekur við sem formaður.
Þorsteinn tekur við sem formaður.

Þorsteinn Jónsson, bifreiðasmiður og fyrrverandi tæknimaður hjá Raunvísindastofnun Háskóla Íslands, tók nýlega við formennsku í stjórn Höfuðborgardeildar Rauða kross Íslands. Hann tekur við af Fanneyju Birnu Jónsdóttur.

Í tilkynningu frá Rauða krossinum segir að töluverðar breytingar hafi verið gerðar á stjórn á aðalfundi sem haldinn var 12. mars. Auðbjörg Ólafsdóttir kom ný inn í aðalstjórn og tveir nýir varamenn voru kjörnir, þau Fríða Björk Ingvarsdóttir og Jón Sigurðsson.

Úr stjórn viku, auk Fanneyjar Birnu, Ali Tasheen Ali Ali og Indriði Þröstur Jónsson.

Sjálfboðaliðar ársins fengu viðurkenningu á aðalfundi höfuðborgardeildar: (F.v.) Fanney Birna Jónsdóttir fráfarandi formaður, Halldóra Kristín Guðjónsdóttir, sjálfboðaliði í félagslegum verkefnum Rauða krossins, Anika Noack sjálfboðaliði í Frú Ragnheiði, Sigríður Birna Sigvaldadóttir, sjálfboðaliði í Aðstoð eftir afplánun, Ósk Sigurðardóttir deildarstjóri Rauða krossins á höfuðborgarsvæðinu. Rauði kross Íslands

Eftir breytingarnar eru eftirtaldir í stjórn Höfuðborgardeildar: Þorsteinn Jónsson formaður, Margrét Gauja Magnúsdóttir, Helga Sif Friðjónsdóttir, Hákon Skúlason, Auðbjörg Ólafsdóttir, Guðfinna Guðmundsdóttir og Þorsteinn Á. Sürmeli. Varamenn eru svo þau Fríða Björk Ingvarsdóttir og Jón Sigurðsson.

Í tilkynningu segir að Höfuðborgardeild Rauða krossins hafi orðið til við sameiningu deilda sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem lauk árið 2024. Árið í fyrra var því fyrsta heila starfsár hinnar nýju deildar.

Höfuðborgardeildin sinnir margvíslegum verkefnum og hefur innan sinna vébanda fjöldann allan af sjálfboðaliðum sem bera hitann og þungann af starfi deildarinnar. Nánar er fjallað um starf deildarinnar í nýrri ársskýrslu samtakanna.

