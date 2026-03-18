Veðurstofan hefur aflýst hættustigi á norðvestanverðum Vestfjörðum og þá hefur rýming á reit 9 í Skutulsfirði verið aflétt. Veður mun versna á ný í kvöld.
Þetta kemur fram í færslu lögreglunnar á Vestfjörðum á Facebook, en ákveðið var að rýma atvinnuhúsnæði á Ísafirði, sem stendur við Skutulsfjörð, vegna snjóflóðahættu í gær. Óvissustig er þó enn í gildi.
Í færslu lögreglunnar segir að flestir vegir á Vestfjörðum séu nú opnir ef frá er talin Dynjandisheiði.
En hvatt er til þess að áður en lagt er af stað milli þéttbýlisstaða og landshluta séu aðstæður á vegum athugaðar áður. Það má gera annars vegar með því að skoða upplýsingar á vefsíðunni https://umferdin.is/
Þótt veðrið sé gengið niður og orðið gott er veðurspáin með þeim hætti að búast má við að grípa þurfi til vegalokana fyrir nóttina,“ segir í færslunni.
Spáð er gulri veðurviðvörun á norðvestanverðum Vestfjörðum í kvöld og í nótt. Viðvörunin tekur gildi klukkan 22 og gildir til klukkan sex að morgni fimmtudags.
„Gengur í sunnan og suðvestan 15-23 m/s með snjókomu og skafrenningi. Búast má við takmörkuðu eða lélegu skyggni og versnandi akstursskilyrðum. Afmarkaðar samgöngutruflanir og lokanir á vegum eru líklegar. Fólki er bent á að sýna varkárni og fylgjast með veðurspám,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Rýma þurfti atvinnuhúsnæði á Ísafirði eftir að snjóflóð féll í Seljalandshlíð í morgun. Áfram er í gildi óvissustig vegna snjóflóðahættu á norðanverðum Vestfjörðum og Norðurlandi og þá eru gular viðvaranir í gildi vegna veðurs á Vestanverðu landinu.