Komu biluðum báti til bjargar

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Björgunarsveitin Þorbjörn

Björgunarsveitin Þorbjörn var kölluð út í morgun vegna báts með bilaðan gír. Toga þurfti bátinn til hafnar.

Í færslu á Facebook segir að björgunarskipið Oddur V. Gíslason hafi verið kallað út en þar sem gírinn bilaði í bátnum komst hann hvorki áfram né aftur á bak. Báturinn var um fimm sjómílur suðaustur af Grindavík.

Haldið var af stað rétt fyrir klukkan níu og var björgunarskipið komið að bátnum um hálftíma síðar. 

Björgunarsveitin Þorbjörn

„Vel gekk að koma taug yfir í bátinn og var hann kominn í tog stuttu síðar. Þeir komu svo til hafnar um hádegisbilið,“ segir í færslu björgunarsveitarinnar.

Björgunarsveitir Grindavík

