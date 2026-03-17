Mesta kvikusöfnun á milli eldgosa frá upphafi eldgosahrinu Atli Ísleifsson skrifar 17. mars 2026 14:24 Veðurstofan vinnur að endurskoðun sviðsmynda. Myndin er úr safni. Vísir/Arnar Landris og kvikusöfnun heldur áfram með svipuðu móti og síðustu vikur og er innstreymi af kviku hægt en stöðugt. Samkvæmt líkanreikningum hafa nú um yfir 23 milljón rúmmetrar af kviku safnast fyrir undir Svartsengi frá síðasta eldgosi í júlí í fyrra. Frá þessu segir á vef Veðurstofunnar þar sem fram kemur að kvikusöfnun undir Svartsengi hafi aldrei verið meiri frá upphafi þessarar eldgoshrinu. „Á meðan kvikusöfnun heldur áfram og þrýstingur í kerfinu hækkar er líklegasta sviðsmyndin að kvikuhlaup verði frá Svartsengi yfir í Sundhnúksgígaröðina, sem gæti leitt til eldgoss. Þar sem magn kviku undir Svartsengi er nú meira en áður í þessari goshrinu er mögulegt að næsta eldgos geti orðið umfangsmeira en fyrri gos, nái kvikan að hluta til eða öllu leyti til yfirborðs. Líklegasta staðsetning gossprungu eða kvikuhlaups er á svæðinu milli Stóra-Skógfells og Sýlingarfells, þar sem fyrri kvikuhlaup og eldgos á Sundhnúksgígaröðinni hafa komið fram. Þó gæti svæði þar sem hætta er á gosopnun verið víðara og náð frá Grindavík í suðri að svæði norðvestan við Keili. Veðurstofan vinnur áfram að frekari greiningu á mögulegri framvindu eldvirkninnar og verða niðurstöður þeirrar vinnu kynntar í lok mars. Mikilvægt er að hafa í huga að langt goshlé þarf ekki að þýða að eldgosahrinunni á Sundhnúksgígaröðinni sé lokið. Myndbandið sýnir líkanútreikninga á kvikusöfnun á 4 km dýpi undir Svartsengi frá 17. júlí. Svörtu punktarnir sýna daglega líkanútreikninga á uppsöfnuðu rúmmáli kviku frá júlí 2025 til dagsins í dag. Gula svæði grafsins sýnir neðri mörk rúmmáls samkvæmt líkaninu, sem náðust í byrjun október. Bláa svæði grafsins sýnir efri mörk rúmmáls, sem náðust um miðjan febrúar. Hraði kvikusöfnunar hefur verið breytilegur og því hafa dagsetningarefri og neðri marka færst til. Notast er við svokallað Mogi-líkan við útreikninginn. Skjálftavirkni Áfram mælist lítil jarðskjálftavirkni yfir kvikuganginum. Hættumat Hættumat Veðurstofunnar er óbreytt og gildir til 31. mars. Veðurstofan fylgist náið með þróuninni og uppfærir hættumatið ef breytingar verða á virkninni," segir á vef Veðurstofunnar. Grindavík Eldgos og jarðhræringar Eldgos á Reykjanesskaga