Þau skipa lista Sjálf­stæðis­manna í Múla­þingi

Atli Ísleifsson skrifar
Berglind Harpa Svavarsdóttir er áfram oddviti listans.

Fulltrúaráð Sjálfstæðisfélaganna í Múlaþingi samþykkti í gær framboðslista Sjálfstæðisflokksins í Múlaþingi fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor. Berglind Harpa Svavarsdóttir mun áfram leiða listann, líkt og hún gerði fyrir kosningarnar 2022.

Í tilkynningu segir að í prófkjöri sem fram fór þann 28. febrúar síðastliðinn var kosið í fjögur efstu sæti listans og á fundinum í gær hafi kjörnefnd lagt fram tillögu að skipun listans að öðru leyti. Tillagan var samþykkt samhljóða.

Haft er eftir Hilmari Gunnlaugssyni, formanni kjörnefndar, að það væri einkar gleðilegt hve margir hafi verið tilbúnir til að taka þátt í starfi framboðsins.

„Okkur í kjörnefndinni leið eins og þjálfara í toppliði í fótbolta, við hefðum getað stillt upp tveimur gríðarlega sterkum listum, slíkt var mannvalið,“ segir Hilmar.

Þá er haft eftir Berglindi Hörpu oddvita að þetta sé frábær listi, ótrúlega sterkur þar sem tekist hafi að blanda vel saman gríðarlegri reynslu og ferskleika. „Ég get eiginlega ekki lýst því hve stolt ég er að leiða þennan lista. Þetta er fólk sem getur af styrk, dugnaði og elju tryggt farsæla framþróun hjá sveitarfélaginu Múlaþingi.“

Listinn er þannig skipaður:

  1. Berglind Harpa Svavarsdóttir, hjúkrunarfræðingur, varaþingmaður og formaður byggðaráðs Múlaþings og SSA.
  2. Þórhildur Katrín Stefánsdóttir Lögfræðingur, varaformaður Landssambands hestamannafélaga
  3. Ívar Karl Hafliðason, framkvæmdastjóri, sveitarstjórnarfulltrúi, stjórnarformaður HEF
  4. Einar Freyr Guðmundsson, laganemi, varamaður í sveitarstjórn
  5. Oddný Björk Daníelsdóttir, rekstrarstjóri, formaður sjálfstæðisfélagsins Skjöldur, Seyðisfirði
  6. Herdís Magna Gunnarsdóttir, bóndi, varaformaður Bændasamtaka Íslands, formaður Auðar, sjálfstæðiskvennafélags Austurlands
  7. Þórir Stefánsson, tæknimaður í uppvaski veitingahúss
  8. Þórhallur Borgarsson, vaktstjóri hjá ISAVIA á Egilsstaðaflugvelli. Varaformaður umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings
  9. Ólafur Arnar Hallgrímsson, trillukarl, í heimastjórn Borgarfjarðar eystri
  10. Gabríel Arnarsson, atvinnurekandi og frumkvöðull
  11. Björgvin Stefán Pétursson, viðskiptastjóri, stjórnarformaður Nýsköpunarsjóðs Námsmanna
  12. Guðný Lára Guðrúnardóttir, sveitarstjórnarfulltrúi og ljósmyndari
  13. Matej Karlovic, verslunarstarfsmaður og körfuboltahetja
  14. Guðný Margrét Hjaltadóttir, viðskiptafræðingur, skrifstofustjóri
  15. Grímur Orri Sölvason, skipstjóri hjá Kaldvík laxeldi
  16. Unnur Ólöf Tómasdóttir, iðjuþjálfunarnemi
  17. Sylvía Ösp Jónsdóttir, leikskólastarfsmaður með B.ed gráðu í leikskólakennarafræðum
  18. Skarphéðinn Smári Þórhallsson, landfræðingur, formaður knattspyrnudeildar Hattar
  19. Sigurður Gunnarsson, viðskiptafræðingur, formaður fjölskylduráðs Múlaþings
  20. Sunna Dögg Markvad Guðjónsdóttir, bókari
  21. Jóhann Hjaltason, bifvélavirki, formaður Sjálfstæðisfélags Djúpavogs
  22. Ágústa Björnsdóttir, stjórnarmaður í HEF veitum
