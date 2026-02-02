Áform spænskra stjórnvalda um að veita þúsundum manna sem dvelja ólöglega í landinu tímabundið dvalar- og atvinnuleyfi jafngilda „þjóðarmorði“ á hvítu fólki að mati Elons Musk, ríkasta manns heims. Allt að hálf milljón manna gæti fengið dvalarleyfi.
Minnihlutastjórn Sósíalistaflokksins kynnti áform um að veita fólki sem kom ólöglega til Spánar fyrir síðustu áramót og getur sýnt fram á að það hafi dvalið í landinu í að minnsta kosti fimm mánuði dvalar- og atvinnuleyfi til allt að eins árs í síðasta mánuði.
Áætlað er að rúmlega hálf milljón manna, sem margir hverjir vinna í láglaunastörfum eins og í landbúnaði, ferðaþjónustu, umönnun og ræstingum, gæti fengið tímabundið leyfi með þessari aðgerð, að sögn AP-fréttastofunnar.
Áformin vekja ekki síst athygli vegna þess að Bandaríkin og flest önnur Evrópuríki stefna í þveröfuga átt í innflytjendamálum í skugga uppgangs fjarhægriflokka. Þau eru þó ekki fordæmalaus því spænsk stjórnvöld hafa sex sinnum áður veitt slíka sakaruppgjöf fyrir fólk sem dvelur ólöglega í landinu á undanförnum áratugum.
Aðgerðir spænsku ríkisstjórnarinnar fóðra nú samsæriskenningar fjarhægrimanna um meint hrun vestrænnar siðmenningar og „útskipti“ á hvítu og kristnu fólki í vestrænum ríkjum. Kenningin hefur verið kennd við „útskiptin miklu“ og hafa sumir íslenskir stjórnmálamenn talað fyrir henni hér á landi.
Musk er einn áhrifamesti boðberi hvítrar þjóðernishyggju af þessu tagi. Hann líkir áformum Spánverja við „þjóðarmorð“.
„Hún talar fyrir þjóðarmorði. Algerlega fyrirlitlegt,“ skrifaði Musk á eigin samfélagsmiðli og vísaði til orða spænskrar Evrópuþingkonu sem styður áformin um tímabundnu dvalarleyfin.
Færsla Musk var svar við hollenskum fjarhægriáhrifavaldi sem deildi orðum Irene Montero, spænsk Evrópuþingmanns, á viðburði í Zaragoza. Þar sagðist Montero aðhyllast eigin kenning um útskiptin miklu
„Að sjálfsögðu vil ég að það verði útskipti á fasistum og rasistum,“ hefur spænska dagblaðið El País eftir Montero á viðburðinum. Hún er í forystu vinstriflokksins Við getum.
Montero vísaði til Epstein-skjalanna svonefndu þegar hún svaraði Musk fullum hálsi í eigin færslu á X. Á meðal þeirra var tölvupóstur frá Musk þar sem hann sóttist eftir að komast í „villt partí“ á alræmdri einkaeyju bandaríska kynferðisbrotamannsins.
„Auðvitað verður heiðvirt fólk, sem meirihluti mannkynsins er, að skipta þér út. Strax. Svo að þú hættir að nauðga, sprengja, ræna börnum og drepa,“ skrifaði þingkonan.
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins er nú sögð skoða hvort hægt sé að banna snjallforrit sem byggja á gervigreind sem hægt er að nota til þess að búa til falsaðar nektarmyndir af fólki. Samfélagsmiðlinn X hefur legið undir ámæli fyrir að framleiða slíkar myndir af börnum og konum.
Samfélagsmiðillinn X, sem er í eigu Elon Musk, segist ætla að loka á að gervigreindarspjallmennið Grok búi til kynferðislegar myndir af raunverulegu fólki í sumum löndum í kjölfar harðrar gagnrýni og opinberra rannsókna. Aðeins verður tekin fyrir slíkar myndir þar sem slíkt er ólöglegt.