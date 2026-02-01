„Getur Mette-Marit orðið drottning eftir þetta?“ spyr fréttastjóri hjá Aftenposten í samnefndri grein sem birtist í dag. Birting tölvupóstasamskipta hennar og barnaníðingsins Jeffrey Epstein á dögunum bætir gráu ofan á svart hvað stöðu hennar innan konungsfjölskyldunnar varðar.
Mjög hefur gustað um norsku konungsfjölskylduna síðan í ljós, kom með birtingu nýs umgangs skjala úr máli barnaníðingsins Jeffrey Epstein, að samskipti hans og Mette-Marit krónprinsessu voru talsvert innilegri en fyrir lá. Opinberlega hafði norska konungsfjölskyldan gefið út í fjölmiðlum að Mette-Marit hefði hætt samskiptum við hann árið 2013.
Ríflega þrjár milljónir skjala úr Epstein-skjölunum svokölluðu voru gerð opinber af bandaríska dómsmálaráðuneytinu í fyrradag en þar er krónprinsessan Mette-Marit nefnd nokkur hundruð sinnum. Einnig var birtur nokkur fjöldi tölvupósta sem Epstein og Mette-Marit sendu hvort öðru. Hún dvaldi einnig í fjóra daga í höll Epstein í Palm Beach í Flórídaríki.
Árið 2012 áttu þau meðal annars samræðu um yfirstandandi „brúðarveiðar“ Epsteins í Parísarborg. Hann var þá dæmdur kynferðisafbrotamaður.
„París hentar vel til framhjáhalds. Skandinavar eru betra brúðarefni,“ skrifaði krónprinsessan norska meðal annars.
Mette-Marit hefur brugðist við umfjölluninni sem hefur eðlilega vakið mikla athygli í Noregi og víðar. Hún kveðst sjá eftir samskiptum sínum með Epstein, hún hafi sýnt af sér slæma dómgreind og finnist þetta mál allt hið pínlegasta.
Í næstu viku verður mál Mariusar Borg Høiby sonar Mette-Marit dómtekið en hann hefur verið ákærður fyrir nauðgun og líkamsárás.