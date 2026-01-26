Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Barry bjargaði stigi fyrir Everton

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Eftir erfiða byrjun á tímabilinu hefur Thierno Barry verið duglegur að skora að undanförnu.
getty/Matt McNulty

Thierno Barry sá til þess að Everton náði jafntefli gegn Leeds United, 1-1, á heimavelli í lokaleik 23. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar í kvöld.

Barry skoraði jöfnunarmark Everton á 76. mínútu. Hann afgreiddi þá sendingu Idrissa Gana Gueye í netið.

Þetta var fjórða mark Barrys í síðustu sex deildarleikjum en hann skoraði aðeins eitt mark í fyrstu sautján leikjum sínum.

Bakvörðurinn James Justin kom Leeds yfir á 28. mínútu þegar hann skoraði eftir sendingu frá Anton Stach.

Leeds er í 16. sæti deildarinnar með 26 stig, sex stigum frá fallsæti. Leeds hefur aðeins tapað einum af síðustu tíu deildarleikjum sínum.

Everton er með 33 stig í 10. sæti deildarinnar. Brentford, Newcastle United og Sunderland eru einnig með 33 stig.

