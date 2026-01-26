Ekki gerst hjá Arsenal í átján ár Sindri Sverrisson skrifar 26. janúar 2026 09:32 Matheus Cunha fagnar sigurmarkinu gegn Arsenal. Getty/Justin Setterfield Sigur Manchester United gegn Arsenal á Emirates-leikvanginum í gær, 3-2, var merkilegur fyrir margra hluta sakir. Matheus Cunha tryggði United sigurinn á 87. mínútu með góðu skoti utan teigs en áður hafði Patrick Dorgu einnig skoraði stórglæsilegt mark með skoti utan teigs. Þetta er aðeins í annað sinn frá því að Arsenal hóf að spila á Emirates-vellinum, árið 2006, sem að liðið fær á sig tvö mörk með skotum utan teigs í deildarleik. Í fyrra skiptið gerðist það árið 2008, í 4-4 jafntefli við Tottenham. 2 - Arsenal have conceded 2+ goals from outside the box in a Premier League game for only the second time at the Emirates:v Spurs, October 2008 (4-4)v Man Utd, January 2026 (2-3)Surprised. pic.twitter.com/Ogdtegzfbv— OptaJoe (@OptaJoe) January 25, 2026 Hin óhemju trausta vörn Arsenal hafði auk þess leikið 121 leik í röð, í öllum keppnum, án þess að fá á sig meira en tvö mörk í sama leiknum. Það gerðist síðast þegar liðið vann Luton Town 4-3 þann 5. desember 2023. 121 - Arsenal conceded 3+ goals in a match for the first time since December 2023 (v Luton), ending a run of 121 matches across all competitions without conceding more than twice. Anomaly. pic.twitter.com/lkAXZMBJjr— OptaJoe (@OptaJoe) January 25, 2026 Þetta er í fyrsta sinn síðan í mars 2021, þá undir stjórn Ole Gunnar Solskjær, sem að United vinnur topplið deildarinnar á útivelli. Þetta er jafnframt í fyrsta sinn frá árinu 2018 sem að liðið nær að skora þrjú mörk á útivelli gegn toppliðinu. 3 - @ManUtd won away to the side top of the Premier League for the first time since March 2021 (2-0 v Man City under Solskjær), while it was the first time they had scored 3+ goals away to the league leaders since April 2018 v Man City (3-2) under José Mourinho. Super. pic.twitter.com/11oD7ev6rI— OptaJoe (@OptaJoe) January 25, 2026 Óhætt er að segja að byrjun Michael Carrick sem stjóri United hafi verið draumi líkust því United hefur nú unnið bæði Arsenal og Manchester City. Liðið er komið í 4. sæti en er þó tólf stigum frá toppnum þar sem Arsenal situr. Næsti leikur United er á sunnudaginn, gegn Fulham, en Arsenal spilar gegn Kairat í lokaumferð Meistaradeildarinnar á miðvikudag og sækir svo Leeds heim á laugardaginn. Enski boltinn Mest lesið Nýjar upplýsingar um heilsufar Michaels Schumacher Formúla 1 Óvinur Íslands: „Aldrei stríða heilu landi“ Handbolti Ánægðir með stælana í Hauki: „Sagði bara fokkaðu þér“ Handbolti Þetta er ástæða þess að Ísland er í efsta sæti í milliriðlinum Handbolti Sænska goðsögnin: Þeir hafa ekki viljann sem Íslendingar hafa Handbolti „Við mættum ótrúlega góðu íslensku liði í dag“ Handbolti „Svo kemur Ómar Ingi og fer að spila eins og Viggó“ Handbolti Dregur til baka ummæli sín um Gísla Þorgeir Handbolti Dagur vann líka og nú eru fjögur lið með fjögur stig í íslenska riðlinum Handbolti Sjáðu myndirnar: Svíarnir gjörsigraðir á einu besta kvöldi strákanna okkar Handbolti Fleiri fréttir Ekki gerst hjá Arsenal í átján ár Sjáðu draumamark Dorgu og öll hin í sigri United á Arsenal Varamaðurinn tryggði United sigur gegn Arsenal Aston Villa lifði af orrahríð fyrir norðan og náði Manchester City Hlín utan hóps er Lehmann kom að marki í fyrsta leik Estevao með mark og stoðsendingu gegn lánlausu Palace liði Sjáðu alla dramatíkina úr enska boltanum Van Dijk segir að það hafi „klárlega verið brotið á sér“ í sigurmarkinu „Sigurmark undir lokin er fullkomið fyrir okkur“ Liverpool-vandræðin halda áfram og Bournemouth með sigurmark í blálokin Stórbrotið sigurmark hjá Harry Wilson Haaland fékk smá hvíld í kærkomnum sigri City Hömruðu meðan járnið var heitt í sigri gegn Sunderland Sonur Wayne Rooney spilaði á Old Trafford Arsenal sagt vera að skoða kaup á Julián Álvarez í sumar Gæti farið frá Liverpool til Tottenham Íslenskir spéfuglar vöktu kátínu Spursara en reittu tvo til reiði Konaté syrgir föður sinn Van Dijk: Sýndi Slot vanvirðingu með þessari spurningu Alisha Lehmann verður nýr liðsfélagi Hlínar Þættir um Manchester United í anda „The Crown“ Leikmenn City endurgreiða stuðningsmönnum Óttast að Grealish verði lengi frá Xabi Alonso myndi segja nei við öllum núna nema Liverpool Bauð Paul Scholes heim til sín til að ræða málin Leikmaður Liverpool lenti í eltihrelli Vilja sjá þessa stjóra í brúna hjá United Bestu mörkin: Sjáðu glæsilegan hjólhest gríska táningsins „Sumir ungir þjálfarar nú til dags eru hrokafullir“ Benoný til bjargar eftir vandræðalegt sjálfsmark liðsfélaga Sjá meira