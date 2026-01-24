Erlent

Annar maður skotinn af ICE

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Tim Walz, ríkisstjóri Minnesota.
Tim Walz, ríkisstjóri Minnesota. AP/Alex Kormann

Annar maður hefur verið skotinn af fulltrúum Innflytjenda- og tollaeftirlits Bandaríkjanna, ICE, í Minnesota. Nokkrar vikur eru síðan fulltrúi ICE skaut konu til bana.

Tim Walz, ríkisstjóri Minnesota, greinir frá á samfélagsmiðlinum X.

„Ég var að tala við Hvíta húsið eftir aðra hræðilega skotárás af hendi fulltrúa alríkisyfirvalda í morgun. Minnesota hefur fengið nóg. Þetta er hræðilegt,“ skrifar Walz.

Sex vikur eru síðan fulltrúar ICE tóku til starfa í Minnesota-fylki með það að markmiði að handtaka alla glæpamenn og ólöglega innflytjendur. Þann 7. janúar var hin 37 ára gamla Renee Good var skotin til bana af fulltrúum ICE.

Fréttin verður uppfærð.

Bandaríkin

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið