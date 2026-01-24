Annar maður skotinn af ICE

Annar maður hefur verið skotinn af fulltrúum Innflytjenda- og tollaeftirlits Bandaríkjanna, ICE, í Minnesota. Nokkrar vikur eru síðan fulltrúi ICE skaut konu til bana.
Tim Walz, ríkisstjóri Minnesota, greinir frá á samfélagsmiðlinum X.
„Ég var að tala við Hvíta húsið eftir aðra hræðilega skotárás af hendi fulltrúa alríkisyfirvalda í morgun. Minnesota hefur fengið nóg. Þetta er hræðilegt,“ skrifar Walz.
I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning. Minnesota has had it. This is sickening. The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now.— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026
Sex vikur eru síðan fulltrúar ICE tóku til starfa í Minnesota-fylki með það að markmiði að handtaka alla glæpamenn og ólöglega innflytjendur. Þann 7. janúar var hin 37 ára gamla Renee Good var skotin til bana af fulltrúum ICE.
Fréttin verður uppfærð.