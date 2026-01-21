Þór/KA fær þrjá leikmenn frá Stólunum á fimm leikmanna degi Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 21. janúar 2026 21:44 Birgitta Rún Finnbogadóttir, Elísa Bríet Björnsdóttir og María Dögg Jóhannesdóttir hafa staðið sig frábærlega með Stólunum undanfarin ár. Þór/KA Þór/KA fékk mikinn liðstyrk í dag fyrir komandi tímabil í Bestu deild kvenna í fótbolta. Fimm nýjar knattspyrnukonur gengu þá til liðs við félagið en þetta kemur fram á miðlum Þór/KA. Þrjár þeirra koma frá Tindastóli eða þær Birgitta Rún Finnbogadóttir, Elísa Bríet Björnsdóttir og María Dögg Jóhannesdóttir. Birgitta Rún og Elísa Bríet koma báðar frá Skagaströnd og eru báðar enn bara sautján ára gamlar þótt þær hafi þegar öðlast mikla reynslu úr bestu deildinni og staðið sig vel. María Dögg er sjö árum eldri en hefur eins og hinar spilað stórt hlutverk hjá Tindastól undanfarin ár. Þá hafa norðankonur einnig samið við tvær bandarískar knattspyrnukonur, þær Allie Augur og Erin Fleury. Augur er markvörður en Fleury er sóknarmaður. Þór Akureyri KA Tindastóll Besta deild kvenna Mest lesið Gagnrýnir lýsingu Einars Arnar: „Tuðandi nánast allan leikinn“ Handbolti Bjarka sagt að koma ekki aftur til Ungverjalands Handbolti Ungverjar stoltir eftir slag við „þá bestu í heimi“ Handbolti Elvar úr leik á EM Handbolti Holur hljómur í gagnrýni Dana á Guðmund eftir ákvörðun dagsins Handbolti Ræða Alfreðs gerði útslagið: Leikmenn stóðu upp og klöppuðu Handbolti „Mér líður bara ömurlega“ Handbolti Svona verður leikjadagskrá Íslands í milliriðlinum Handbolti Svona meiddist Elvar Handbolti Elvar kemur inn fyrir Elvar Handbolti Fleiri fréttir Þór/KA fær þrjá leikmenn frá Stólunum á fimm leikmanna degi Fyrirliði FHL er mættur í Laugardalinn Telma eltir þjálfarann í Garðabæinn Hringdu dag og nótt til að klófesta Guðmund: „Konan var að verða geðveik á þeim“ Bryndís Arna er komin heim og samdi við Breiðablik Gummi Tóta orðinn leikmaður ÍA Þróttur skellti KR í Reykjavíkurmótinu KR fær tvo unga Ganverja Breytingar hjá Breiðabliki „Á eftir bolta kemur barn“ Viðar Örn leitaði sér aðstoðar við áfengis- og spilafíkn Trúin eykst á Suðurnesjum með komu McLaughlin Blikar farnir að fylla í skörðin Víkingur og Breiðablik mætast í fyrsta leik Bestu deildarinnar Rafael Máni eltir rætur sínar upp á Skaga Tveir ungir varnarmenn til FH Kristín Dís áfram í herbúðum Blika Miðbær Reykjavíkur er Íslandsmeistari Snýr aftur til Íslands og tekur við ÍBV Róbert með þrennu í sigri KR Fram lagði Leiknismenn Landsliðsbræður Palestínu sameinast í Keflavík Bikarhetjan til KA Þrótti berst mikill liðsstyrkur úr Keflavík Jón Guðni aðstoðar Ólaf Inga Blikarnir eru búnir að missa 34 mörk og 25 stoðsendingar Birta eltir ástina og semur við Genoa Júlíus Mar seldur til Kristiansund Bæði Blikaliðin fá sánuklefa fyrir komandi tímabil Feginn að vera fluttur heim úr fátækrahverfinu í Kína Sjá meira